Goal.com
Live
فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

Diterjemahkan oleh

Lanjutan Liga Elite... Pertandingan puncak antara Al-Ittihad dan Neom... serta Al-Qadsia berupaya merebut kembali impiannya yang sirna

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arab Saudi

Pertandingan-pertandingan seru menanti para penggemar di babak playoff Liga Saudi U-21

Fase baru dimulai di Liga Elite (Liga Saudi U-21), setelah berakhirnya fase liga, melalui babak play-off kualifikasi ke perempat final.

Delapan tim lolos ke babak kualifikasi perempat final, setelah menempati peringkat kelima hingga kedua belas pada fase liga, dan akan bertanding dalam empat laga sengit dengan sistem kandang-tandang, untuk menentukan empat tim yang akan melaju ke babak berikutnya.

  • Pertandingan babak play-off perempat final

    Pertandingan babak play-off akan dimulai pada hari Minggu, 12 April mendatang, di mana Al-Qadisiyah akan bertandang ke markas Al-Fayha di Stadion Kota Al-Majmaah, sementara Al-Wehda akan menjamu Al-Fath di Stadion Kota Raja Abdulaziz di Makkah.

    Pada hari berikutnya, Senin, 13 April, Al-Ittihad akan bertandang ke Neom di Stadion Kota Olahraga Raja Khalid di Tabuk, sementara Al-Hazm akan menjamu Al-Akhdoud di kandangnya di Al-Ras.

    Sekitar seminggu kemudian, pertandingan leg kedua akan digelar, dimulai pada Minggu, 19 April, saat Al-Fath menjamu Al-Wehda di Stadion Meydan Tamweel Al-Awwal di Al-Ahsa, sementara Al-Ittihad menjamu Neom di kandangnya di Jeddah.

    Pertandingan babak play-off akan ditutup pada Senin, 20 April, ketika Al-Qadisiyah menjamu Al-Fayha di Stadion Olahraga Pangeran Saud bin Jalawi di Al-Khobar, sementara Al-Akhdoud menjamu Al-Hazm di Stadion Olahraga Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran.

  • Al-Qadisiyah... Untuk Mengembalikan Mimpi yang Hilang

    Al-Qadsia memasuki pertandingan melawan Al-Fayha dengan semangat yang rendah, setelah kehilangan peluang lolos ke babak perempat final di menit-menit akhir, menyusul kekalahannya dari Al-Ahli pada putaran terakhir dengan skor 1-3.

    Tim dari Timur ini gagal mempertahankan keunggulannya atas "Al-Raqi", sehingga menderita kekalahan pertamanya di Liga Elite setelah 5 kemenangan beruntun.

    Akibat kekalahan tersebut, Al-Qadsia turun ke peringkat kelima klasemen, dan menyerahkan posisi keempat kepada tim Al-Taawoun yang lolos langsung ke babak perempat final menggantikannya.

    Meskipun Al-Qadisiyah akan menghadapi Al-Fayha, yang berada di peringkat ke-12 klasemen—posisi terakhir yang lolos ke babak play-off—tugas mereka untuk melewati babak ini sama sekali tidak akan mudah.

    Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi mental yang buruk dari para pemain Al-Qadisiyah, tetapi juga performa luar biasa yang ditunjukkan para pemain Al-Fayha belakangan ini, di mana mereka meraih 4 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

    Al-Fayha memiliki banyak pemain yang mampu membuat perbedaan bagi tim, dipimpin oleh penyerang cemerlang Muath Al-Habib, pencetak gol terbanyak kelima di Liga Elite dengan 10 gol, serta Ammar Al-Khaibari.

    Yang menambah keseruan pertandingan ini adalah kedua tim pernah bertemu sebelumnya di fase liga, tepatnya pada bulan November lalu, di Stadion Al-Safa, dan pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2.

  • Kemenangan... Menjadi runner-up saja tidak cukup

    Adapun Al-Fath, mereka akan bertanding di babak play-off perempat final melawan Al-Wehda, meskipun mereka merupakan tim terkuat kedua di Liga Elite, baik dari segi pertahanan maupun serangan.

    Al-Fateh memiliki lini serang terkuat kedua, sejajar dengan Al-Nassr, dengan 42 gol, tertinggal 4 gol dari Al-Hilal, serta lini pertahanan terkuat kedua, dengan kebobolan 21 gol, hanya tertinggal dua gol dari "Al-Alamy".

    Meskipun demikian, Al-Fath menyelesaikan fase liga di peringkat keenam dengan 35 poin, yang diraih dari 10 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan, hanya selisih dua poin di belakang Al-Taawoun yang berada di peringkat keempat.

    Meskipun baru saja menang 6-0 atas Al-Riyadh, Al-Fateh gagal lolos langsung ke perempat final karena tidak meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya, yaitu imbang melawan Al-Nassr dan Al-Ahli, serta kalah dari Al-Adalah dan Al-Arabi.

    Sebaliknya, Al-Wehda sedang menjalani salah satu periode terbaiknya, di mana mereka tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, dengan hasil imbang melawan Al-Adalah dan Al-Riyadh, serta berhasil mengalahkan Al-Ahli dan Al-Arouba.

    Berkat hasil-hasil gemilang tersebut, Al-Wehda berhasil mengamankan tempatnya di babak play-off kualifikasi perempat final, setelah menempati peringkat kesebelas di klasemen dengan raihan 30 poin, dari 8 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan.

    Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua tim di musim ini dalam Liga Elite, karena mereka belum pernah bertemu di fase liga.

  • Al-Ittihad dan Neom... Pertandingan Puncak Babak Play-off

    Adapun pertandingan puncak babak kualifikasi perempat final akan mempertemukan Al-Ittihad dan Neom, di mana keduanya akan bertanding terlebih dahulu di Tabuk pada leg pertama, sebelum leg kedua digelar di Jeddah.

    Al-Ittihad memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi berkat hasil positif di akhir fase liga, dibandingkan dengan situasi sebelumnya, di mana mereka meraih dua kemenangan besar dalam tiga pertandingan terakhir, atas Al-Bukairiyah (7-1) dan Al-Shabab (4-1), serta satu kekalahan dari Al-Khaleej (2-3).

    "Al-Amid" mengakhiri fase liga di peringkat ketujuh dengan raihan 34 poin, yang diperoleh dari 10 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan.

    Tim dari wilayah barat ini mengandalkan bakat Ammar Al-Ghamdi yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Saudi U-21, dengan 12 gol.

    Neom juga meraih dua kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di Liga Saudi U-21, melawan Al-Khaleej (1-0) dan Al-Shabab (2-0), sementara menelan kekalahan dari Al-Raed (1-2), dan bermain imbang dengan Al-Bukairiyah di putaran terakhir dengan skor 1-1.

    Neom mengakhiri fase liga di peringkat kesepuluh klasemen, dengan raihan 32 poin, yang diperoleh dari 10 kemenangan, dua hasil imbang, dan delapan kekalahan.

    Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di musim ini dalam Liga Elite, karena keduanya belum pernah bertemu di fase liga.

  • Al-Akhdoud dan Al-Huzum... Pertandingan Penutup

    Pertandingan yang akan menutup babak playoff adalah laga antara Al-Akhdoud dan Al-Hazm, dua tim yang posisinya paling berdekatan di klasemen.

    Al-Akhdoud menyelesaikan fase liga di peringkat kedelapan klasemen, dengan raihan 34 poin, yang diperoleh dari 10 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan.

    Al-Akhdoud unggul satu poin dari Al-Hazm yang menyelesaikan fase liga di peringkat kesembilan dengan 33 poin, yang diraih dari 10 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 7 kekalahan.

    Situasi tampaknya menguntungkan Al-Hazm yang menutup fase liga dengan baik, dengan meraih dua kemenangan di dua putaran terakhir, atas Dhamak dan Al-Najma dengan skor yang sama (3-2), serta hasil imbang tanpa gol di putaran sebelumnya melawan Al-Hilal.

    Sebaliknya, Al-Akhdoud menutup fase liga dengan cara terburuk, di mana mereka tidak meraih kemenangan dalam 6 putaran terakhir, dan tidak mencetak gol sama sekali, sehingga menderita kekalahan dari Al-Fateh (0-5), Al-Hilal (0-4), Al-Taawoun (0-2), dan Dhamak (0-3), serta dua hasil imbang tanpa gol melawan Al-Jabalain dan Al-Najma.

    Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di musim ini dalam Liga Elite Udara, karena keduanya belum pernah bertemu di fase liga.

  • Statistik dari fase liga

    Rekam dan tonton Liga Sepak Bola Saudi secara gratis di stc tv. Pada fase liga, telah digelar 240 pertandingan, yang menghasilkan 191 kemenangan, sementara hanya 49 pertandingan yang berakhir imbang.

    Pertandingan pada fase liga ini menghasilkan 711 gol, dengan rata-rata hampir 3 gol per pertandingan, yang merupakan angka yang sangat tinggi.

    Al-Hilal tetap menjadi tim dengan lini serang terkuat di fase liga, dengan 46 gol, unggul 4 gol dari Al-Nassr dan Al-Fateh.

    Sebaliknya, Al-Nassr adalah tim dengan pertahanan terkuat di fase liga, dengan kebobolan 19 gol, rata-rata kurang dari satu gol per pertandingan, unggul dua gol dari Al-Fateh yang berada di peringkat kedua.

    Al-Nassr juga memiliki selisih gol terbanyak antara gol yang dicetak dan yang kebobolan, yaitu 23 gol, unggul satu gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.

    Al-Ittifaq adalah tim dengan jumlah kemenangan terbanyak, yakni 13 pertandingan, unggul satu kemenangan dari Al-Taawoun yang berada di peringkat kedua, serta memiliki jumlah hasil imbang paling sedikit, yaitu satu pertandingan, sejajar dengan Al-Arabi dan Al-Jabalain.

    Sedangkan Al-Hilal adalah tim dengan kekalahan paling sedikit di fase liga, hanya dua pertandingan, unggul dua pertandingan dari Al-Nasr yang kalah dalam empat pertandingan.

    Basem Al-Arini, penyerang Al-Taawoun, memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Udara Elite musim ini dengan 18 gol, unggul 3 gol dari Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ittifaq yang berada di peringkat kedua.

