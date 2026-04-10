Lanjutan Liga Elite... Pertandingan puncak antara Al-Ittihad dan Neom... serta Al-Qadsia berupaya merebut kembali impiannya yang sirna

Pada fase liga, telah digelar 240 pertandingan, yang menghasilkan 191 kemenangan, sementara hanya 49 pertandingan yang berakhir imbang.
Pertandingan pada fase liga ini menghasilkan 711 gol, dengan rata-rata hampir 3 gol per pertandingan, yang merupakan angka yang sangat tinggi.
Al-Hilal tetap menjadi tim dengan lini serang terkuat di fase liga, dengan 46 gol, unggul 4 gol dari Al-Nassr dan Al-Fateh.
Sebaliknya, Al-Nassr adalah tim dengan pertahanan terkuat di fase liga, dengan kebobolan 19 gol, rata-rata kurang dari satu gol per pertandingan, unggul dua gol dari Al-Fateh yang berada di peringkat kedua.
Al-Nassr juga memiliki selisih gol terbanyak antara gol yang dicetak dan yang kebobolan, yaitu 23 gol, unggul satu gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.
Al-Ittifaq adalah tim dengan jumlah kemenangan terbanyak, yakni 13 pertandingan, unggul satu kemenangan dari Al-Taawoun yang berada di peringkat kedua, serta memiliki jumlah hasil imbang paling sedikit, yaitu satu pertandingan, sejajar dengan Al-Arabi dan Al-Jabalain.
Sedangkan Al-Hilal adalah tim dengan kekalahan paling sedikit di fase liga, hanya dua pertandingan, unggul dua pertandingan dari Al-Nasr yang kalah dalam empat pertandingan.
Basem Al-Arini, penyerang Al-Taawoun, memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Udara Elite musim ini dengan 18 gol, unggul 3 gol dari Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ittifaq yang berada di peringkat kedua.
Rekam dan tonton Liga Udara Saudi secara gratis di stc tv