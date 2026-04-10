Lanjutan Liga Elite... Pertandingan puncak antara Al-Ittihad dan Neom... serta Al-Qadsia berupaya merebut kembali impiannya yang sirna

Al-Qadsia memasuki pertandingan melawan Al-Fayha dengan semangat yang rendah, setelah kehilangan peluang lolos ke babak perempat final di menit-menit akhir, menyusul kekalahannya dari Al-Ahli pada putaran terakhir dengan skor 1-3.

Tim dari Timur ini gagal mempertahankan keunggulannya atas "Al-Raqi", sehingga menderita kekalahan pertamanya di Liga Elite setelah 5 kemenangan beruntun.

Akibat kekalahan tersebut, Al-Qadsia turun ke peringkat kelima klasemen, dan menyerahkan posisi keempat kepada tim Al-Taawoun yang lolos langsung ke babak perempat final menggantikannya.

Meskipun Al-Qadisiyah akan menghadapi Al-Fayha, yang berada di peringkat ke-12 klasemen—posisi terakhir yang lolos ke babak play-off—tugas mereka untuk melewati babak ini sama sekali tidak akan mudah.

Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi mental yang buruk dari para pemain Al-Qadisiyah, tetapi juga performa luar biasa yang ditunjukkan para pemain Al-Fayha belakangan ini, di mana mereka meraih 4 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Al-Fayha memiliki banyak pemain yang mampu membuat perbedaan bagi tim, dipimpin oleh penyerang cemerlang Muath Al-Habib, pencetak gol terbanyak kelima di Liga Elite dengan 10 gol, serta Ammar Al-Khaibari.

Yang menambah keseruan pertandingan ini adalah kedua tim pernah bertemu sebelumnya di fase liga, tepatnya pada bulan November lalu, di Stadion Al-Safa, dan pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2.