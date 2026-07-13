Keputusan tersebut telah memicu kontroversi, karena kartu merah pada dasarnya secara otomatis mengakibatkan skorsing. Presiden AS Donald Trump telah mengonfirmasi bahwa ia menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah tersebut dan meminta agar skorsing itu ditinjau ulang. Infantino kemudian menekankan bahwa Komisi Disiplin FIFA bersifat “independen”. Hal itu juga ia sampaikan dalam percakapannya dengan Trump.

Keputusan yang diambil oleh satu anggota komisi saja bukanlah hal yang tidak biasa dalam prosedur disiplin FIFA. Namun, menurut The Times, Al-Kamali belum pernah bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal dalam kasus-kasus sebelumnya. Dalam kasus-kasus penting, keputusan sering kali diambil bersama oleh tiga anggota komisi. FIFA awalnya tidak menanggapi permintaan klarifikasi mengenai hal ini, dan Al-Kamali pun tidak menanggapi permintaan klarifikasi dari BBC.

Meskipun mendapat kartu merah, Balogun tetap dapat bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Belgia; AS kalah 1-4 di babak 16 besar. Komisi Disiplin mengacu pada Pasal 27, yang memungkinkan FIFA untuk menangguhkan sanksi skorsing dengan masa percobaan.