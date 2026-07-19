Pelatih asal Jerman itu melontarkan pembelaan yang penuh semangat atas masa jabatannya setelah keberhasilan Inggris meraih medali perunggu, dengan menyatakan bahwa reaksi keras atas kekalahan mereka di semifinal terasa seolah-olah The Three Lions telah tersingkir di babak penyisihan grup.

"Sejujurnya, konferensi pers kemarin terasa seolah-olah kami tersingkir di babak penyisihan grup tanpa meraih satu kemenangan pun," kata Tuchel kepada para wartawan setelah kemenangan yang penuh gejolak di Miami. "Dua puluh empat jam kemudian, kami meraih kesuksesan terbesar dalam 60 tahun. Menurut saya, reaksi negatif dan drama seputar apa yang terjadi saat melawan Argentina terlalu berlebihan, tapi itulah bagian dari permainan.

"Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah bereaksi di lapangan dan meraih kemenangan berikutnya; selebihnya hanyalah omong kosong. Berbicara tidak akan memberi Anda poin. Berbicara tidak akan memberi Anda kemenangan. Jadi, Anda harus menanggungnya. Anda harus bertahan, tetap kuat, dan terus percaya. Saya senang kami menunjukkan reaksi itu. Itu sangat mengesankan."



