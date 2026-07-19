AFP
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‘Langkah selanjutnya’ - Thomas Tuchel yang tak gentar memberikan petunjuk mengenai masa depannya di timnas Inggris setelah mendapat kritik atas taktik di Piala Dunia dan sorakan penonton saat kemenangan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis
Tuchel menanggapi kritik tersebut dengan keras
Pelatih asal Jerman itu melontarkan pembelaan yang penuh semangat atas masa jabatannya setelah keberhasilan Inggris meraih medali perunggu, dengan menyatakan bahwa reaksi keras atas kekalahan mereka di semifinal terasa seolah-olah The Three Lions telah tersingkir di babak penyisihan grup.
"Sejujurnya, konferensi pers kemarin terasa seolah-olah kami tersingkir di babak penyisihan grup tanpa meraih satu kemenangan pun," kata Tuchel kepada para wartawan setelah kemenangan yang penuh gejolak di Miami. "Dua puluh empat jam kemudian, kami meraih kesuksesan terbesar dalam 60 tahun. Menurut saya, reaksi negatif dan drama seputar apa yang terjadi saat melawan Argentina terlalu berlebihan, tapi itulah bagian dari permainan.
"Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah bereaksi di lapangan dan meraih kemenangan berikutnya; selebihnya hanyalah omong kosong. Berbicara tidak akan memberi Anda poin. Berbicara tidak akan memberi Anda kemenangan. Jadi, Anda harus menanggungnya. Anda harus bertahan, tetap kuat, dan terus percaya. Saya senang kami menunjukkan reaksi itu. Itu sangat mengesankan."
- Getty Images Sport
Membela taktik di babak semifinal
Inti dari rasa frustrasi yang ditujukan kepada Tuchel berasal dari pengambilan keputusannya selama kekalahan 2-1 dari juara bertahan, di mana perubahan formasi pertahanannya disalahkan karena memicu tekanan lawan. Sementara legenda seperti Wayne Rooney dan Gary Lineker secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka, sesama mantan pemain seperti John Barnes dan Andros Townsend justru membela keputusan taktis Tuchel, dengan berargumen bahwa mempertahankan keunggulan adalah langkah logis satu-satunya bagi tim yang menghadapi daya serang Argentina.
Tuchel lebih lanjut mengklarifikasi pandangannya mengenai kepercayaan para pendukung, dengan menyatakan: "Saya tidak berpikir bahwa saya telah kehilangan kepercayaan. Apa pun yang terjadi dalam 30 menit terakhir melawan Argentina, mengapa hal itu terjadi, apa pun yang terjadi dalam 10 menit terakhir, kami hampir saja menang, tetapi tugas saya adalah mengambil keputusan. Keputusan saya, intervensi saya, pergantian pemain saya, perubahan formasi.
"Hasilnya tidak sesuai harapan saya, jadi saya harus menerimanya. Ini sangat menyakitkan bagi saya karena saya melakukannya dengan niat baik. Saya melakukannya dengan rencana yang jelas dan ide yang jelas di baliknya. Hasilnya tidak sesuai harapan, jadi saya yang menanggung kesalahan dan tanggung jawabnya."
Mempersiapkan Diri untuk Nations League
Meskipun berhasil meraih medali perunggu, jalannya pertandingan yang kacau dalam kemenangan 6-4 atas Prancis—di mana Inggris nyaris membuang keunggulan 4-0 di babak pertama—belum cukup meredakan seruan agar ada pendekatan manajerial yang lebih stabil. Namun, Tuchel sudah menatap ke depan, mengisyaratkan rencananya untuk memimpin tim dalam kampanye Nations League mendatang.
Ia menambahkan: "Pada akhirnya, kami harus terus-menerus memenangkan kepercayaan dalam sepak bola internasional. Dalam tujuh atau delapan minggu ke depan, kami akan berkumpul kembali untuk Nations League. Kami harus memenangkan kepercayaan dan membangun kepercayaan itu. Hal ini tidak pernah datang dengan sendirinya, jadi wajar dalam olahraga tingkat tinggi bahwa Anda harus membuktikan diri, Anda harus membuktikan sesuatu setiap kali bertanding."
- Getty Images Sport
Langkah selanjutnya: Menutup kesenjangan dengan para elit
Agar Inggris bisa naik dari peringkat ketiga menjadi juara, Tuchel mengakui bahwa manajemen permainan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Ia menggunakan kekalahan telak sebelumnya melawan Kroasia sebagai tolok ukur untuk kesalahan-kesalahan teknis yang masih menghantui struktur pertahanan tim.
Menutup penilaiannya terhadap turnamen ini, Tuchel menyimpulkan: "Saya katakan kemarin bahwa kami ingin menutup kesenjangan ini dan itu dimulai hari ini. Tim ini telah membangun sesuatu yang sangat istimewa... [tetapi] saya tetap pada pendirian saya bahwa kami perlu bermain sepak bola yang lebih baik di bawah tekanan.
"Pada babak pertama melawan Kroasia, saat kami unggul 2-1, kami mundur ke blok pertahanan yang sangat dalam. Hampir seperti formasi enam atau tujuh pemain di belakang, dan kami kebobolan pada tendangan terakhir di babak tersebut. Jadi, inilah momen-momen tepat di mana kami harus lebih baik dan memahami cara menjadi lebih baik. Itulah tugas kami untuk langkah-langkah selanjutnya."
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