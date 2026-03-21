CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Langkah penting yang harus diambil Juventus: pengalaman tanpa biaya untuk meraih kemenangan, namun semua pihak sepakat mengenai daftar pemain

Perubahan strategi: lebih sedikit kesempatan bagi pemain muda, beri ruang bagi mereka yang terbiasa menang

Juventus sedang merancang strategi yang sama sekali berbeda untuk bursa transfer mendatang, dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Batas baru (yang sebenarnya lama) ini disebut "parametri zero". Sebagian karena pilihan dan sebagian (banyak) karena keterpaksaan, klub Bianconeri tidak lagi mampu mengeluarkan dana besar untuk pemain yang pada akhirnya tidak membuktikan diri. Dua contoh paling mencolok dari bursa transfer terakhir adalah Teun Koopmeiners (61 juta) dan Lois Openda (45 juta).


Atas arahan langsung dari pemilik klub, transaksi semacam itu harus dihindari mulai sekarang. Pengeluaran hanya diperbolehkan untuk kesempatan khusus yang muncul di pasar, terkait dengan pemain bintang yang sudah terbukti nilainya, dan taruhan harus dihindari. Jika tidak, klub akan beralih ke pemain dengan status bebas transfer, di mana risiko kegagalan diredam baik oleh biaya transfer nol maupun pengalaman pemain yang akan dibeli.


  • PENGALAMAN DAN KEMENANGAN

    Ya, pengalaman dan kebiasaan meraih kemenangan. Dua hal yang tampaknya telah dilupakan oleh Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memang banyak memberikan kesempatan kepada para pemain muda, yang memang tepat, tetapi mungkin terlalu berlebihan (jika tujuannya adalah untuk menang). Pada musim 2024-25, Juventus bahkan memiliki skuad termuda kedua di Serie A setelah Parma, namun pada musim ini, Si Nyonya Tua telah menyesuaikan strategi, menempati posisi tengah klasemen dengan rata-rata usia 26,9 tahun. Pada musim depan, diperkirakan rata-rata usia akan meningkat lagi: baik sejarah Juventus maupun tim-tim yang telah meraih gelar dalam beberapa tahun terakhir (Inter dan Napoli) menunjukkan bahwa pengalaman, di Serie A, sangatlah penting.


  • SPALLETTI INGIN TIM YANG KECIL TAPI KUAT, UNTUK SEGERA MERAIH KEMENANGAN

    Jadi, sedikit pemain baru tapi berkualitas. Yang memiliki karakter dan pengalaman. Dan yang harganya murah atau bahkan gratis dari segi biaya transfer (tentu saja, gaji adalah hal lain). Ini adalah proyek yang patut didukung, jika setidaknya ingin kembali bersaing untuk meraih kemenangan. Itulah ide Luciano Spalletti, yang sebelum memperpanjang kontraknya mendesak agar tim segera siap untuk menang. Ide ini juga didukung oleh manajemen. Sebagian karena pilihan dan sebagian karena keterpaksaan, seperti yang telah kami katakan. Memang sulit membayangkan merencanakan bursa transfer yang berbeda dari pemain bebas transfer saat ini, tanpa kepastian akan mendapatkan pendapatan dari Liga Champions musim depan.

  • PAPAN LEMPAR

    Jadi, mari kita sambut para pemain berpengalaman yang didatangkan tanpa biaya transfer: Leonardo Spinazzola, kelahiran 1993; Franck Kessie, kelahiran 1996; Marcos Senesi, kelahiran 1997; Xaver Schlager, kelahiran 1997; Lorenzo Pellegrini, kelahiran 1996; Antonio Rudiger, kelahiran 1993; Bernardo Silva, kelahiran 1994; Robert Lewandowski, kelahiran 1988; Leon Goretzka, kelahiran 1995. Hampir seperti satu tim lengkap, dan semua nama ini sedang dipertimbangkan dan dipikirkan oleh Juventus. Ditambah dengan Alisson Becker, kelahiran 1992, yang kontraknya akan berakhir dalam satu tahun.


    Ini adalah cara baru (lama) Bianconeri, dan kita tidak bisa tidak setuju.


