Juventus sedang merancang strategi yang sama sekali berbeda untuk bursa transfer mendatang, dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Batas baru (yang sebenarnya lama) ini disebut "parametri zero". Sebagian karena pilihan dan sebagian (banyak) karena keterpaksaan, klub Bianconeri tidak lagi mampu mengeluarkan dana besar untuk pemain yang pada akhirnya tidak membuktikan diri. Dua contoh paling mencolok dari bursa transfer terakhir adalah Teun Koopmeiners (61 juta) dan Lois Openda (45 juta).





Atas arahan langsung dari pemilik klub, transaksi semacam itu harus dihindari mulai sekarang. Pengeluaran hanya diperbolehkan untuk kesempatan khusus yang muncul di pasar, terkait dengan pemain bintang yang sudah terbukti nilainya, dan taruhan harus dihindari. Jika tidak, klub akan beralih ke pemain dengan status bebas transfer, di mana risiko kegagalan diredam baik oleh biaya transfer nol maupun pengalaman pemain yang akan dibeli.



