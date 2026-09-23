AFP
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'Langkah mundur' - Mantan petinggi Flamengo kecam batas pemain asing CBF dalam potensi pukulan bagi Memphis Depay dan bintang-bintang dari luar negeri
Reformasi besar mengubah lanskap perekrutan
Keputusan Konfederasi Sepak Bola Brasil untuk secara bertahap mengurangi kuota pemain asing telah memicu perdebatan sengit di kalangan petinggi kasta tertinggi. Arahan baru itu akan memangkas batas dari sembilan pemain impor per skuad pada hari pertandingan menjadi hanya lima pada 2030. Diumumkan pada Senin, langkah proteksionis tersebut disahkan dengan mayoritas besar, dengan hanya Flamengo dan Bahia yang secara resmi memberikan suara menentang perombakan struktural itu.
- Fotoarena
Eksekutif kecam langkah proteksionisme pasar
Braz, figur penting sepanjang era penuh trofi Flamengo antara 2019 dan 2024, melontarkan kritik keras terhadap perubahan regulasi tersebut karena dinilainya kontraproduktif dan mundur.
Mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap badan pengatur itu melalui ESPN Brazil, Braz mengatakan: "Saya memandang apa yang diperkenalkan CBF terkait pembatasan pemain asing di negara ini dengan keheranan. Bentuk proteksionisme pasar seperti ini tidak pernah berhasil di mana pun, tidak akan berhasil di sini, dan tidak akan memberikan kontribusi apa pun bagi sepak bola Brasil."
Menekankan realitas pasar transfer internasional, mantan direktur itu menambahkan: "Pasar sudah terglobalisasi di seluruh dunia; mencoba melawan arah itu tidak efektif. Ini akan dengan cepat mendorong sepak bola Brasil ke dalam kemunduran."
Kuota domestik melindungi para pemain muda binaan lokal
Otoritas sepak bola nasional menegaskan intervensi regulasi sangat penting setelah jumlah pemain asing di kasta tertinggi melonjak ke rekor 172 pada musim ini. Lonjakan itu mendorong rata-rata usia liga naik menjadi 28,5 tahun sekaligus sangat membatasi menit bermain di tim utama bagi talenta domestik yang sedang berkembang. Selain memangkas kuota pemain asing, CBF juga akan mewajibkan semua klub mendaftarkan minimal 25 pemain berusia di bawah 23 tahun dalam skuad senior mereka.
- TheNews2
Klub-klub Brasil menyesuaikan strategi transfer
Tim-tim elite Brasil harus bergerak cepat sebelum 2027 untuk membatasi perekrutan pemain asing mereka dan menata ulang hierarki skuad. Pengetatan ini mengancam akan mengguncang pemain impor papan atas, serta menimbulkan bayang-bayang atas masa depan jangka panjang Depay di Corinthians, meski kontraknya berlaku hingga Juni 2028. Memastikan kepatuhan akan memaksa direktur olahraga berinvestasi besar dalam jalur pembinaan akademi menjelang tenggat ketat U-23.
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