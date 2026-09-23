Braz, figur penting sepanjang era penuh trofi Flamengo antara 2019 dan 2024, melontarkan kritik keras terhadap perubahan regulasi tersebut karena dinilainya kontraproduktif dan mundur.

Mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap badan pengatur itu melalui ESPN Brazil, Braz mengatakan: "Saya memandang apa yang diperkenalkan CBF terkait pembatasan pemain asing di negara ini dengan keheranan. Bentuk proteksionisme pasar seperti ini tidak pernah berhasil di mana pun, tidak akan berhasil di sini, dan tidak akan memberikan kontribusi apa pun bagi sepak bola Brasil."

Menekankan realitas pasar transfer internasional, mantan direktur itu menambahkan: "Pasar sudah terglobalisasi di seluruh dunia; mencoba melawan arah itu tidak efektif. Ini akan dengan cepat mendorong sepak bola Brasil ke dalam kemunduran."