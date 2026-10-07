Dengan kilaunya seorang pemain muda seperti Hammam Al-Hammami, pemain terbaik di turnamen ini, Donis akhirnya menemukan pemain yang mungkin bisa menggantikan sang kapten Salem Al-Dawsari, baik sebagai pemain inti maupun sebagai penggantinya.
Di sisi sayap lainnya, Donis mengandalkan Sultan Mandash dan Saleh Abu Al-Shamat, dengan kemampuan saudaranya, Mohammed, untuk mengisi posisi tersebut saat dibutuhkan.
Di lini serang, Saudi Arabia memiliki Firas Al-Buraikan, pencetak gol terbanyak Piala Teluk 27, Abdullah Al-Hamdan, pencetak gol terbanyak Piala Teluk 26, dan Abdullah Al-Salem, yang semuanya mencetak gol di turnamen ini.
Di lini pertahanan, timnas Saudi Arabia kini memiliki 4 pemain yang semuanya mampu bermain berdampingan satu sama lain, yaitu Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh, dan Jihad Zikri.
Selain itu, ada Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al-Shamat, dan Mohammed Mahzari di posisi bek kanan, Mutaib Al-Harbi dan Zakaria Hawsawi di sisi lainnya, serta di belakang mereka ada Mohammed Al-Owais bersama Nawaf Al-Aqidi.
Keragaman yang luar biasa ini memberi Donis kesempatan untuk menerapkan gayanya dan menggunakan pemain-pemain yang dimilikinya dengan leluasa, tanpa absennya salah satu dari mereka memengaruhi tim hingga menyebabkan kelemahan, dan hal itu akan menguntungkan Saudi Arabia di turnamen Asia.