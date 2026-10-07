Memang benar bahwa timnas Arab Saudi kembali ke podium juara setelah absen selama 23 tahun, namun mereka tidak boleh puas dengan hal itu, terlebih lagi karena Piala Teluk bukanlah turnamen resmi dalam arti sesungguhnya.

Mimpi terbesar seharusnya adalah meraih Piala Asia, terlebih lagi karena Kerajaan Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada edisi mendatang, selama bulan Januari dan Februari.

Timnas Arab Saudi belum pernah meraih gelar turnamen tersebut selama 30 tahun, tepatnya sejak meraihnya untuk ketiga dan terakhir kalinya pada tahun 1996, setelah mengalahkan rekan senegaranya dari Uni Emirat Arab pada laga final melalui adu penalti.

Sejak saat itu, timnas Arab Saudi lolos ke laga final sebanyak dua kali, dan kalah pada keduanya di hadapan Jepang pada 2000, kemudian di hadapan Irak pada 2007.

Jika Arab Saudi mampu mengakhiri belenggu tersebut, mereka akan menjadi tim tersukses di turnamen Asia tersebut, dengan 4 gelar, menyamai timnas Jepang yang untuk saat ini sendirian berada di puncak tersebut.