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Langkah menuju Asia: Bagaimana timnas Saudi memetik manfaat dari pencapaian di Piala Teluk 27?

FEATURES
Saudi Arabia
Gulf Cup
Asian Cup
G. Donis
Arab Saudi
Yunani

Apakah Arab Saudi akan meraih gelar Asia?

Keberhasilan merebut trofi Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" merupakan pencapaian bersejarah bagi timnas Arab Saudi, terlebih jika melihat kondisinya saat ini, serta puasa gelar yang telah dialaminya selama 23 tahun penuh.

Timnas Arab Saudi dinobatkan sebagai juara Piala Teluk Arab pada Selasa lalu, usai mengalahkan rekan sejawatnya dari Uni Emirat Arab dengan skor telak 2-0, dalam laga final turnamen Teluk tersebut, yang digelar di Stadion Al-Inma di Jeddah.

  • Janji Asia

    Memang benar bahwa timnas Arab Saudi kembali ke podium juara setelah absen selama 23 tahun, namun mereka tidak boleh puas dengan hal itu, terlebih lagi karena Piala Teluk bukanlah turnamen resmi dalam arti sesungguhnya.

    Mimpi terbesar seharusnya adalah meraih Piala Asia, terlebih lagi karena Kerajaan Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada edisi mendatang, selama bulan Januari dan Februari.

    Timnas Arab Saudi belum pernah meraih gelar turnamen tersebut selama 30 tahun, tepatnya sejak meraihnya untuk ketiga dan terakhir kalinya pada tahun 1996, setelah mengalahkan rekan senegaranya dari Uni Emirat Arab pada laga final melalui adu penalti.

    Sejak saat itu, timnas Arab Saudi lolos ke laga final sebanyak dua kali, dan kalah pada keduanya di hadapan Jepang pada 2000, kemudian di hadapan Irak pada 2007.

    Jika Arab Saudi mampu mengakhiri belenggu tersebut, mereka akan menjadi tim tersukses di turnamen Asia tersebut, dengan 4 gelar, menyamai timnas Jepang yang untuk saat ini sendirian berada di puncak tersebut.

  • Tidak ada lagi tekanan

    Namun bagaimana timnas Arab Saudi bisa mewujudkan hal tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini hanya ada pada pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selaku pelatih kepala timnas Arab Saudi, karena dialah yang harus menemukan jalan baik secara teknis maupun mental.

    Aspek yang paling penting adalah aspek mental, sebab penobatan sebagai juara Piala Teluk Arab telah mengangkat tekanan besar dari pundak pelatih dan para pemain timnas Arab Saudi, dan inilah yang harus dimanfaatkan Donis.

    Memang benar bahwa Piala Teluk Arab merupakan turnamen persahabatan, tetapi turnamen ini mengakhiri puasa gelar yang menyeluruh bagi timnas Arab Saudi.

    Puasa gelar ini membebani para pemain Arab Saudi selama 23 tahun, hingga mereka kalah dalam 5 pertandingan final secara beruntun sejak penobatan terakhir pada 2003, empat di antaranya merupakan final di ajang Piala Teluk Arab itu sendiri.

    Tak diragukan lagi bahwa publik Arab Saudi kini berharap timnas mereka menjadi juara Teluk dan Asia sekaligus, tetapi mereka akan menuntut hal itu dengan lebih tenang mengingat baru saja meraih pencapaian besar ini, dan hal tersebut akan meredakan intensitas tekanan.

  • Tidak ada absen yang berpengaruh

    Keuntungan lain yang diraih Donis dari Piala Teluk Arab adalah menemukan sejumlah besar alternatif yang mampu menutupi absennya para pemain, dan itulah yang terjadi di turnamen Teluk tersebut.

    Timnas Arab Saudi kehilangan beberapa elemen penting sepanjang turnamen, seperti kiper Nawaf Al-Aqidi, bek Hassan Kadesh, bek kiri Zakaria Hawsawi, dan gelandang Alaa Al-Haji.

    Selain itu, Arab Saudi juga mengalami absennya beberapa pemain untuk satu atau dua pertandingan, seperti bek Hassan Tambakti dan sayap Mohammed Al-Qahtani, tetapi mereka selalu mampu menemukan alternatif di setiap kesempatan.

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  • Alternatif berlimpah

    Dengan kilaunya seorang pemain muda seperti Hammam Al-Hammami, pemain terbaik di turnamen ini, Donis akhirnya menemukan pemain yang mungkin bisa menggantikan sang kapten Salem Al-Dawsari, baik sebagai pemain inti maupun sebagai penggantinya.

    Di sisi sayap lainnya, Donis mengandalkan Sultan Mandash dan Saleh Abu Al-Shamat, dengan kemampuan saudaranya, Mohammed, untuk mengisi posisi tersebut saat dibutuhkan.

    Di lini serang, Saudi Arabia memiliki Firas Al-Buraikan, pencetak gol terbanyak Piala Teluk 27, Abdullah Al-Hamdan, pencetak gol terbanyak Piala Teluk 26, dan Abdullah Al-Salem, yang semuanya mencetak gol di turnamen ini.

    Di lini pertahanan, timnas Saudi Arabia kini memiliki 4 pemain yang semuanya mampu bermain berdampingan satu sama lain, yaitu Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh, dan Jihad Zikri.

    Selain itu, ada Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al-Shamat, dan Mohammed Mahzari di posisi bek kanan, Mutaib Al-Harbi dan Zakaria Hawsawi di sisi lainnya, serta di belakang mereka ada Mohammed Al-Owais bersama Nawaf Al-Aqidi.

    Keragaman yang luar biasa ini memberi Donis kesempatan untuk menerapkan gayanya dan menggunakan pemain-pemain yang dimilikinya dengan leluasa, tanpa absennya salah satu dari mereka memengaruhi tim hingga menyebabkan kelemahan, dan hal itu akan menguntungkan Saudi Arabia di turnamen Asia.