Timnas Jerman telah berhasil menyelesaikan pertandingan uji coba pertama dari dua pertandingan persiapan Piala Dunia. Terutama, langkah mengejutkan yang diambil oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann langsung membuahkan hasil dalam kemenangan 4-3 atas Swiss. Meskipun lini serang dan debutan Lennart Karl tampil meyakinkan, lini pertahanan tetap menjadi sumber kekhawatiran terbesar.
Diterjemahkan oleh
Langkah mengejutkan Julian Nagelsmann langsung membuahkan hasil - Lennart Karl mencatatkan penampilan gemilang pertamanya di timnas Jerman
- getty
Saat melawan Swiss, terlihat jelas sejak awal betapa tim DFB sangat memfokuskan diri pada situasi bola mati. Gol pertama Jerman pun tercipta dari sebuah skema yang dilatih dengan sangat baik: Tendangan sudut dari sisi kiri dieksekusi pendek ke arah Joshua Kimmich, yang tanpa berusaha berbalik menghadap gawang, langsung mengoper bola ke belakang kepada Florian Wirtz. Wirtz menerima bola di garis samping dan mengirim umpan silang yang presisi ke tiang jauh, di mana Jonathan Tah berhasil lepas dari penjagaan Silvan Widmer dan mencetak gol sundulan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. "Jika dilakukan dengan cepat dan reaksi cepat, maka lawan akan terkejut. Itu adalah hal tersulit yang harus dihadapi dalam bertahan," puji mantan pelatih BVB, Edin Terzic, kepada RTL setelah pertandingan.
Gol penentu keunggulan 3-2 oleh Wirtz, yang menampilkan permainan terbaiknya dalam seragam tim nasional dan terlibat langsung dalam keempat gol Jerman, juga tercipta dari situasi bola mati. Serge Gnabry kembali mengoper bola pendek ke Wirtz dari tendangan sudut, yang sama sekali tidak diganggu oleh pertahanan Swiss, lalu bergerak diagonal, mengambil dua langkah ke arah gawang, dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti ke sudut jauh.
Namun, tendangan bebas yang tidak berujung gol pun memberikan dampak. Terutama tendangan sudut Kimmich yang sering kali berbahaya dan menyulitkan kiper Gregor Kobel di tiang dekat.
Kekuatan baru ini tidak muncul begitu saja: Beberapa minggu lalu, tim DFB memperkuat diri dengan merekrut Alfred Schreuder dari Belanda, yang sudah dikenal Nagelsmann sejak mereka bekerja sama di TSG Hoffenheim. Tujuannya adalah memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelatih tendangan standar Mads Buttgereit, sehingga ia dapat sepenuhnya fokus pada tugas khusus ini: "Kami memilihnya sebagai ahli tambahan agar Mads Buttgereit dapat sepenuhnya fokus pada situasi tendangan bebas dalam latihan. Kami memperkirakan bahwa tendangan bebas akan memiliki peran yang lebih besar di Piala Dunia ini. Oleh karena itu, kami ingin lebih memperkuat fokus pada hal ini dalam latihan dan persiapan," jelas Nagelsmann. Sebuah kesuksesan penuh.
- getty
Penampilan debut yang memukau dari Lennart Karl bersama tim nasional senior Jerman
Cukup dengan melihat papan skor dan empat gol yang tercipta untuk menyimpulkan bahwa lini serang timnas Jerman sedang dalam performa terbaiknya hari ini. Selain penampilan kelas dunia dari Wirtz, debut Lennart Karl bersama timnas senior juga menarik perhatian. Dalam 28 menit terbatas yang ia habiskan di lapangan, pemain berusia 18 tahun ini secara mengesankan menunjukkan bahwa ia memang layak berada di tim.
Melawan Swiss, pemain muda Bayern ini bermain tanpa rasa takut dan tak terintimidasi, melaju dengan cepat di sayap kanan dan berulang kali menciptakan ancaman di depan gawang lawan melalui umpan-umpan silangnya. Leon Goretzka belum bisa memanfaatkan umpan pertama Karl, namun umpan keduanya berujung pada gol ke-4 Wirtz pada menit ke-86.
Angka-angka juga menegaskan debut sukses Karl: Dengan tiga assist, ia menjadi pemain Jerman terbaik kedua setelah Wirtz (lima). Selain itu, dalam waktu bermainnya yang singkat, ia melakukan 31 sentuhan bola dan berhasil mengoper 18 dari 20 umpan ke rekan setimnya - sembilan di antaranya ke sepertiga akhir lapangan.
Kenaikan pesat Karl musim ini pun terus berlanjut. Baru pada November lalu ia merayakan debutnya untuk tim U21 dan telah menorehkan namanya di FC Bayern sebagai pemain dengan masa depan cerah. Dengan penampilan seperti ini, ia pun berhak berharap mendapatkan menit bermain di Piala Dunia.
- getty
Matthäus: "Hari ini saya tidak suka penampilan Schlotterbeck"
Namun, tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Sebagus dan seefisien apa pun serangan mereka, pertahanan justru terlihat sangat rentan. Terutama bek tengah Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah yang tidak dalam performa terbaiknya. Schlotterbeck terlibat dalam dua gol yang kebobolan akibat dua umpan yang sangat buruk, sementara Tah kalah dalam duel krusial saat gol kedua kebobolan melawan Breel Embolo. Setelah itu, Tah tidak melakukan kesalahan besar lagi, namun Schlotterbeck tetap rentan melakukan kesalahan.
"Hari ini saya tidak terlalu menyukai penampilan Schlotterbeck. Dia melakukan banyak kesalahan dalam umpan, termasuk pada dua gol pertama di mana kedua umpannya berujung pada gol lawan. Tentu saja, kadang-kadang ada pertandingan seperti itu," kata pakar Lothar Matthäus di RTL.
Oleh karena itu, pemenang terbesar di antara para bek tengah adalah Antonio Rüdiger, yang kini bisa memberikan tekanan besar pada duo inti. Matthäus juga sependapat: "Rüdiger akan menyerang, itulah gayanya. Dia memiliki kualitas tinggi. Ini bagus bagi seorang pelatih yang kemudian memiliki pilihan. Kami memiliki beberapa pemain yang memberikan tekanan pada keduanya di lini belakang."
Cara gol-gol tersebut tercipta hampir tidak mengejutkan. Hal itu sedikit mengingatkan pada kekalahan 1-2 melawan Jepang di Piala Dunia di Qatar: Penguasaan bola yang tinggi, tim yang mengendalikan permainan, namun di lini belakang seolah-olah setiap serangan berujung gol. Hal serupa terjadi saat melawan Swiss, yang secara statistik jauh tertinggal (0,59:2,63 xGoals, 7:22 tembakan, 3:9 tembakan ke gawang, 1:8 peluang emas, 3:17 tembakan di kotak penalti). Namun, hasilnya terlihat cukup seimbang.
"Dari segi pertahanan, kami tidak bermain sebaik itu dalam beberapa situasi. Dalam tekanan tinggi memang, tapi di lini belakang terkadang terlalu pasif. Gol ketiga adalah tendangan tanpa persiapan, dia melepaskannya dari posisi diam ke sudut gawang," jelas Nagelsmann. Masalah ini harus segera diatasi untuk menghindari deja vu melawan Jepang di Piala Dunia.