Langkah mengejutkan Julian Nagelsmann langsung membuahkan hasil - Lennart Karl mencatatkan penampilan gemilang pertamanya di timnas Jerman

Saat melawan Swiss, terlihat jelas sejak awal betapa tim DFB sangat memfokuskan diri pada situasi bola mati. Gol pertama Jerman pun tercipta dari sebuah skema yang dilatih dengan sangat baik: Tendangan sudut dari sisi kiri dieksekusi pendek ke arah Joshua Kimmich, yang tanpa berusaha berbalik menghadap gawang, langsung mengoper bola ke belakang kepada Florian Wirtz. Wirtz menerima bola di garis samping dan mengirim umpan silang yang presisi ke tiang jauh, di mana Jonathan Tah berhasil lepas dari penjagaan Silvan Widmer dan mencetak gol sundulan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. "Jika dilakukan dengan cepat dan reaksi cepat, maka lawan akan terkejut. Itu adalah hal tersulit yang harus dihadapi dalam bertahan," puji mantan pelatih BVB, Edin Terzic, kepada RTL setelah pertandingan.

Gol penentu keunggulan 3-2 oleh Wirtz, yang menampilkan permainan terbaiknya dalam seragam tim nasional dan terlibat langsung dalam keempat gol Jerman, juga tercipta dari situasi bola mati. Serge Gnabry kembali mengoper bola pendek ke Wirtz dari tendangan sudut, yang sama sekali tidak diganggu oleh pertahanan Swiss, lalu bergerak diagonal, mengambil dua langkah ke arah gawang, dan melepaskan tendangan indah dari tepi kotak penalti ke sudut jauh.

Namun, tendangan bebas yang tidak berujung gol pun memberikan dampak. Terutama tendangan sudut Kimmich yang sering kali berbahaya dan menyulitkan kiper Gregor Kobel di tiang dekat.

Kekuatan baru ini tidak muncul begitu saja: Beberapa minggu lalu, tim DFB memperkuat diri dengan merekrut Alfred Schreuder dari Belanda, yang sudah dikenal Nagelsmann sejak mereka bekerja sama di TSG Hoffenheim. Tujuannya adalah memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelatih tendangan standar Mads Buttgereit, sehingga ia dapat sepenuhnya fokus pada tugas khusus ini: "Kami memilihnya sebagai ahli tambahan agar Mads Buttgereit dapat sepenuhnya fokus pada situasi tendangan bebas dalam latihan. Kami memperkirakan bahwa tendangan bebas akan memiliki peran yang lebih besar di Piala Dunia ini. Oleh karena itu, kami ingin lebih memperkuat fokus pada hal ini dalam latihan dan persiapan," jelas Nagelsmann. Sebuah kesuksesan penuh.