"Langkah besar ke depan" - Joao Pedro dari Chelsea dikabarkan akan menyelesaikan transfer luar biasa ke Arsenal

Inilah tepatnya jenis permainan yang menghancurkan yang telah menarik perhatian mereka yang sudah mengenalinya jauh sebelum ia bersinar di Stamford Bridge. Mantan rekan setimnya di Watford, Davis, telah memperhatikan perkembangan pesatnya dengan cermat dan sama sekali tidak terkejut dengan kesuksesannya - bahkan sampai memprediksi bahwa sebuah transfer yang sangat kontroversial dan besar-besaran bisa segera terjadi.

Berbicara tentang kemungkinan pindah ke Emirates, Davis mengatakan kepada talkSPORT: "Ya, tentu saja [kamu bisa melihatnya]. Kamu akan melihat kualitasnya dalam latihan. Bahkan saat bermain dengannya, dia orang Brasil, jadi dia punya gaya dan keyakinan diri bahwa dia tahu dia pemain yang sangat baik. Dia juga orang yang baik. Dia tidak sombong atau semacamnya; dia hanya orang yang hebat. Jadi ya, kamu pasti bisa melihat bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Melihatnya di Chelsea sekarang seperti... Bahkan jika dia pindah ke Arsenal atau semacamnya, saya tidak akan terkejut; dia sangat bagus."