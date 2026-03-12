AFP
"Langkah besar ke depan" - Joao Pedro dari Chelsea dikabarkan akan menyelesaikan transfer luar biasa ke Arsenal
Joao Pedro, yang dijuluki 'kelas dunia', sedang bersinar di Chelsea.
Sejak kedatangan Liam Rosenior di Stamford Bridge, Pedro telah bertransformasi menjadi salah satu penyerang paling tajam di Eropa. Penyerang ini telah mencetak 11 gol dalam 15 penampilan di bawah kepemimpinan baru, melampaui total golnya di bawah Enzo Maresca. Rentetan impresif ini termasuk hattrick menakjubkan melawan Aston Villa, yang juga menjadi kandidat empat besar, serta gol dalam kemenangan Piala FA terbaru atas Wrexham, mengukuhkan posisinya sebagai pusat serangan The Blues. Rosenior dengan cepat memicu euforia, menyebut striker tersebut "kelas dunia" dan menegaskan bahwa dia tidak akan menukarnya dengan pemain mana pun di dunia sepak bola saat ini.
Davis mendukung perpindahan mendadak antar-ibu kota.
Inilah tepatnya jenis permainan yang menghancurkan yang telah menarik perhatian mereka yang sudah mengenalinya jauh sebelum ia bersinar di Stamford Bridge. Mantan rekan setimnya di Watford, Davis, telah memperhatikan perkembangan pesatnya dengan cermat dan sama sekali tidak terkejut dengan kesuksesannya - bahkan sampai memprediksi bahwa sebuah transfer yang sangat kontroversial dan besar-besaran bisa segera terjadi.
Berbicara tentang kemungkinan pindah ke Emirates, Davis mengatakankepada talkSPORT: "Ya, tentu saja [kamu bisa melihatnya]. Kamu akan melihat kualitasnya dalam latihan. Bahkan saat bermain dengannya, dia orang Brasil, jadi dia punya gaya dan keyakinan diri bahwa dia tahu dia pemain yang sangat baik. Dia juga orang yang baik. Dia tidak sombong atau semacamnya; dia hanya orang yang hebat. Jadi ya, kamu pasti bisa melihat bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Melihatnya di Chelsea sekarang seperti... Bahkan jika dia pindah ke Arsenal atau semacamnya, saya tidak akan terkejut; dia sangat bagus."
Mengikuti jejak Havertz?
Pindah ke Arsenal akan membuat Pedro mengikuti jejak Kai Havertz, yang berhasil beralih dari biru ke merah dan menjadi bagian penting dari tim Mikel Arteta yang mengejar gelar juara. Meskipun para penggemar Chelsea akan berusaha keras untuk mempertahankan talenta barunya, langkah besar yang disebutkan oleh Davis mungkin terkait dengan keinginannya untuk memenangkan Premier League. Gaya bermain dan kemampuan teknis Pedro secara teori akan cocok dengan sistem serangan yang fleksibel milik Arsenal, meskipun Chelsea tentu saja enggan untuk melepasnya.
Fokus segera di tengah perjuangan berat di Eropa
Meskipun ada pembicaraan tentang transfer, fokus utama Pedro harus tetap pada lapangan karena Chelsea berusaha menyelamatkan musim mereka. The Blues saat ini berjuang keras untuk memastikan finis di empat besar Premier League guna memastikan partisipasi di kompetisi Eropa elite musim depan. Upaya domestik ini berjalan sejajar dengan tugas besar di Eropa setelah kekalahan telak 5-2 melawan Paris Saint-Germain di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dengan segalanya yang harus dilakukan di leg kedua pekan depan di Stamford Bridge, Pedro dan rekan-rekannya harus menampilkan performa luar biasa untuk membantu mengorkestrasi comeback yang luar biasa.
