Crystal Palace menjalani start yang sulit pada musim 2026-27, berada di posisi ke-16 Premier League setelah hanya meraih satu kemenangan dan tiga kekalahan dari empat pertandingan. Catatan domestik yang buruk itu membuat kemenangan di Eropa pada Kamis terasa seperti titik balik bagi Wharton dan rekan-rekan setimnya.

Berbicara kepada TNT Sports tentang upaya menemukan ritme mereka di bawah asuhan Sage, gelandang itu menjelaskan: "Masih banyak yang harus dibenahi, ini masih tahap awal, banyak pemain baru. Kami berusaha menyatu secepat mungkin. Ini merupakan start yang lambat, tetapi malam ini adalah langkah besar ke depan. Masih ada beberapa momen ketika kami bisa lebih rapat di lini belakang, tetapi ini jelas sebuah langkah ke arah yang tepat."

Ketika ditanya soal penyesuaian terhadap taktik agresif sang manajer, ia menambahkan: "Manajer sangat berorientasi menyerang, dia ingin kami naik setinggi mungkin. Dalam latihan, kami mengerjakan pola-pola itu dan saya pikir ada beberapa momen bagus ketika kami bermain dengan satu sentuhan, dan senang melihat itu mulai menyatu. Ketika Anda bermain menekan, Anda juga membuat suporter berada di belakang Anda dan pada malam seperti ini, dukungan suporter sangat membantu. Itu mendorong kami."

Merefleksikan bagaimana kampanye Conference League mereka sebelumnya mempersiapkan mereka untuk malam seperti ini, ia mengatakan: "Tahun lalu benar-benar hal yang baru bagi banyak pemain. Ini adalah permainan yang berbeda dibandingkan Premier League, dengan intensitas yang berbeda. Di kompetisi ini, terkadang permainannya sedikit lebih taktis. Menjalani musim ini dengan pengalaman dari musim lalu hanya akan membantu kami."