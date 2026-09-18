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'Langkah besar ke depan' - Adam Wharton berharap kemenangan telak atas Lech Poznan bisa menjadi titik awal kebangkitan musim Crystal Palace
Penampilan dominan memastikan kemenangan telak
Palace mendominasi tim Polandia itu dengan tiga gol pada babak pertama di Selhurst Park, yang dicetak oleh Yeremy Pino, Chris Richards, dan Jorgen Strand Larsen. Menjelang akhir pertandingan, kartu merah Radoslaw Murawski membuat tim tamu bermain dengan sepuluh orang, membuka jalan bagi Eddie Nketiah untuk mencetak gol keempat. Kemenangan nyaman 4-0 itu menjadi kemenangan terbesar Palace di kompetisi Eropa.
- Craig Mercer
"Langkah besar ke depan"
Crystal Palace menjalani start yang sulit pada musim 2026-27, berada di posisi ke-16 Premier League setelah hanya meraih satu kemenangan dan tiga kekalahan dari empat pertandingan. Catatan domestik yang buruk itu membuat kemenangan di Eropa pada Kamis terasa seperti titik balik bagi Wharton dan rekan-rekan setimnya.
Berbicara kepada TNT Sports tentang upaya menemukan ritme mereka di bawah asuhan Sage, gelandang itu menjelaskan: "Masih banyak yang harus dibenahi, ini masih tahap awal, banyak pemain baru. Kami berusaha menyatu secepat mungkin. Ini merupakan start yang lambat, tetapi malam ini adalah langkah besar ke depan. Masih ada beberapa momen ketika kami bisa lebih rapat di lini belakang, tetapi ini jelas sebuah langkah ke arah yang tepat."
Ketika ditanya soal penyesuaian terhadap taktik agresif sang manajer, ia menambahkan: "Manajer sangat berorientasi menyerang, dia ingin kami naik setinggi mungkin. Dalam latihan, kami mengerjakan pola-pola itu dan saya pikir ada beberapa momen bagus ketika kami bermain dengan satu sentuhan, dan senang melihat itu mulai menyatu. Ketika Anda bermain menekan, Anda juga membuat suporter berada di belakang Anda dan pada malam seperti ini, dukungan suporter sangat membantu. Itu mendorong kami."
Merefleksikan bagaimana kampanye Conference League mereka sebelumnya mempersiapkan mereka untuk malam seperti ini, ia mengatakan: "Tahun lalu benar-benar hal yang baru bagi banyak pemain. Ini adalah permainan yang berbeda dibandingkan Premier League, dengan intensitas yang berbeda. Di kompetisi ini, terkadang permainannya sedikit lebih taktis. Menjalani musim ini dengan pengalaman dari musim lalu hanya akan membantu kami."
Striker Norwegia menikmati penebusan dosa
Kemenangan meyakinkan itu juga sama pentingnya bagi Strand Larsen, yang menambah catatannya menjadi empat gol dalam enam pertandingan musim ini setelah maju untuk mengeksekusi penalti bertekanan tinggi.
Merasa lega bisa akhirnya mencetak gol dari titik putih setelah gagal dalam dua penalti sebelumnya untuk klub dan negara, sang penyerang mengatakan kepada TNT Sports: "Ketika Anda gagal mengeksekusi dua [penalti] secara beruntun, Anda harus menghajarnya masuk. Itu eksekusi yang berisiko, bola melambung sedikit lebih tinggi daripada yang saya perkirakan. Saya menikmatinya. Yeremy adalah saudara saya. Mungkin dia pantas mengambilnya, tetapi saya membutuhkan satu gol setelah gagal dua kali.
"Kami semua hanya ingin menunjukkan diri kami kepada para penggemar. Ketika itu berjalan, semuanya berjalan sangat baik. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan selisih yang lebih besar. Pertandingan hari Minggu ada di benak kami."
- Crystal Pix
Upaya kebangkitan di Premier League jadi target
Palace kini harus mengubah momentum di Eropa ini menjadi poin di liga setelah kekalahan menyakitkan 3-2 dari tim promosi baru Ipswich Town akhir pekan lalu. Sage membutuhkan para pemainnya untuk menunjukkan kepercayaan diri menyerang yang persis sama pada hari Minggu agar terhindar dari persaingan degradasi sejak awal. Meraih kemenangan akhir pekan ini akan mengangkat suasana di sekitar Selhurst Park sebelum musim jeda untuk jeda internasional.
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