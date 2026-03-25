Langkah besar bagi Kylian Mbappe! Penyerang Real Madrid ini tampaknya akan meninggalkan Nike setelah hampir 20 tahun, tepat di tengah-tengah Piala Dunia, sementara sejumlah merek besar berebut untuk mengajukan tawaran sponsor
Era Mbappe bersama Nike hampir berakhir
Hubungan antara Kylian Mbappé dan Nike telah terjalin selama hampir 20 tahun, dimulai saat pemain asal Prancis itu baru berusia delapan tahun. Namun, menurut laporan dari Le Parisien, kapten timnas Prancis tersebut sedang mempertimbangkan dengan serius untuk pindah klub saat kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni. Waktu ini sangat sensitif karena bertepatan dengan Piala Dunia 2026, sebuah ajang di mana Mbappe akan menjadi pusat perhatian dunia saat membela Les Bleus.
Langkah-langkah darurat untuk Piala Dunia
Untuk menghindari bencana pemasaran selama turnamen, Nike dan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dilaporkan telah menyetujui perpanjangan kontrak selama satu bulan. Hal ini memastikan Mbappé tetap mewakili logo "swoosh" yang ikonik sepanjang kompetisi di Amerika Utara. Namun, prospek jangka panjang mengindikasikan perpisahan yang tak terelakkan. Sebagai ikon global di Real Madrid, pihak Mbappe meyakini bahwa nilai pasarnya kini jauh melampaui ketentuan kontrak yang telah berlaku selama satu dekade, sehingga memicu perburuan sponsor utama baru yang berisiko tinggi.
Adidas dan Under Armour memimpin persaingan
Seiring mendekatnya tenggat waktu, para raksasa dunia olahraga bersiap untuk bergerak. Adidas, saingan lama Nike, sebelumnya telah mencoba membujuk Mbappe dengan tawaran yang kabarnya €20 juta lebih tinggi daripada kontrak sebelumnya dengan Nike. Meskipun upaya tersebut gagal saat itu, merek asal Jerman tersebut kini kembali ke meja perundingan dengan semangat baru.
Mereka tidak sendirian dalam minat ini, karena Under Armour dan beberapa produsen peralatan besar lainnya juga memantau situasi ini dengan cermat. Perebutan tanda tangan Mbappe bukan sekadar soal kontrak sepatu; ini adalah pertarungan untuk mendapatkan wajah paling laku di dunia sepak bola setelah kepindahannya yang menjadi sorotan ke Real Madrid.
Langkah tak terduga untuk merambah pasar pakaian santai
Menyusul langkah Roger Federer yang beralih ke Uniqlo, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Mbappe mungkin akan beralih ke kemitraan yang berorientasi pada gaya hidup. Federer diketahui mengakhiri kemitraannya dengan Nike pada tahun 2018 setelah 24 tahun, setelah memulai kariernya bersama merek tersebut pada usia 13 tahun di tahun 1994.
Kini, salah satu dari tiga kandidat terdepan untuk Mbappe dilaporkan bukanlah produsen olahraga tradisional, yang mengindikasikan pergeseran serupa ke pasar "kasual". Baik ia memilih raksasa sepak bola atau ikon mode terdepan, Piala Dunia 2026 menandai titik balik yang menentukan dalam branding global Mbappe untuk dekade mendatang.