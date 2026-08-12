Langkah berisiko untuk merekrut Ronald Araujo adalah tindakan putus asa murni dari Liverpool: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Untuk Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub atau tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta top juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan kondisi internal klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya terjadi saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan lebih mampu memberi Flick apa yang diinginkannya dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengisyaratkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat terpengaruh oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle