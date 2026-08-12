Langkah berisiko untuk merekrut Ronald Araujo adalah tindakan putus asa murni dari Liverpool: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, seharusnya menjadi jawaban atas masalah ketajaman PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi pemain Portugal itu. Fakta bahwa ia juga masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional juga tidak membantu. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang konyol. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah uang yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terutama untuk Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pandit, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari penyerang nomor 9-nya. Tetapi ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Kesempatan yang sudah terlalu lama tertunda bagi sosok pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami pikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mempertahankan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar hebat dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya yang tinggi, angka itu benar-benar sangat masif untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliran Anda, Goncalo, inilah saatnya membuktikan nilai Anda... Nilai: A
Mark Doyle