Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Langkah berisiko untuk merekrut Ronald Araujo adalah tindakan putus asa murni dari Liverpool: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak pula yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja negosiasi.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap kesepakatan yang rampung saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, €22 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea senilai £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka menuntut jauh lebih banyak. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun dari finis di peringkat kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, tetap akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria punya standar yang dibutuhkan, meskipun ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub divisi teratas yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi peran besar, dengan Cucurella berkembang menjadi salah satu yang bisa dibilang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Paket total €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa jadi hanya solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun saat ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun ketika naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang gemar bermain menekan dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

    • Iklan
  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, hal itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Kenyataan pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana besar dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah kesempatan tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah terlihat tipis di seluruh lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah secara bebas transfer ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet yang masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kekompakan secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan mengurungkan niat membayar £60 juta untuk target lebih awal mereka pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan England itu akan menjadi langkah yang risikonya lebih kecil. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun ulang kepercayaan dirinya. Araujo beruntung masih dicari klub elite Eropa lain mengingat kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan benar-benar kembali menikmati sepakbolanya, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan penuh semangat dari penonton Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata bagi pertahanan Liverpool, serta sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan nilai transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat pemain binaan mereka sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit yang dialami klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah mengalami ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek-bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan kemajuan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut Liga Champions mereka pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz selama setahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik di kalangan sebagian fan Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena hubungannya dengan klub yang sudah berlangsung 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama mencoba mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut serta ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, sebelum kemudian dipanggil kembali lima bulan setelahnya karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan total bagi sang bek, yang kini bisa menantikan tampil di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan terlalu mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini area itu terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda tersebut hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan torehan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering menyeret rekan-rekan setimnya untuk bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas monumental untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dipasang bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas pada kapten Arsenal itu. Ia akan menambahkan dinamisme ekstra dalam serangan dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun mampu mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan sedikit pun di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sembari menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh sebagai sosok kunci, meski itu terjadi sebelum tersingkir dengan mimpi buruk di babak 16 besar melawan Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerah yang ia miliki, Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai pahlawan kultus yang dirancang khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang menempel padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Mereka tentu akan berharap Mastantuono menemukan kembali ritmenya di Italia dengan cara yang sama seperti Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang tidak kenal ampun dari segi fisik dan taktik, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang menurun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak punya tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas dari Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang pesat di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Sebuah kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan begitu banyak sorotan, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga top Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan raihan minim tiga gol jelas nyaris tidak sepadan dengan hype yang mengelilinginya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena melayangkan protes yang tidak perlu kepada wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, sehingga mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan penanganan City dan Pep Guardiola terhadap James Trafford. Setelah direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu usai pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat pemain muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat puas karena mampu meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola musim lalu. Sangat disayangkan melihat lagi lulusan akademi muda bertalenta tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi memang begitulah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar musim depan. Trafford mengikuti agen bebas yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina bertalenta tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds cukup signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di papan klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin bisa mematok harga dua kali lipat kepada salah satu klub besar Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar memiliki peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain, dan ia berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, sangat besar peluang ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia pilihan juru taktik Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru Anda datangkan setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Pemain-pemain seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig menuju finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah tim yang asing dalam mencairkan aset-aset terbaik mereka; faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan segera menemukan permata lain, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan makin meningkatkan reputasi mereka sebagai pemandu bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada dugaan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pelengkap sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses transisi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Kepindahan impian untuk menutup kenaikan luar biasa menuju ketenaran. Sebagian besar penggemar kasual bahkan belum menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya membuat 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin akan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman tersebut, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada dalam posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah seharusnya mungkin meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan cara yang pantas untuk konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan bahwa Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah paling bertanggung jawab karena merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah jelas sudah lewat pada usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa untuk klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan berada jauh di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa segera membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang berbagi gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan menjalani perjalanan yang kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun Anda melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sebuah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling loyalnya menjauh dalam prosesnya, dan sekarang ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya menemukan kembali sentuhan golnya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, bebas transfer)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan sampai memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan transfer mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya melalui bursa transfer yang cukup sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar; gelandang bertahan Mali Mamadou Sangare yang sangat dihargai dari Lens telah bergabung dengan biaya pemecah rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini benar-benar menjadi perubahan besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yaitu mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kualitas kepemimpinannya dan juga dikagumi banyak pihak, termasuk mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Namun demikian, ia harus merebut hati basis suporter mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap bersedia tampil dan bahkan berlatih meski mengalami patah lengan yang tak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada fase karier gemilangnya ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan mengantar era baru di luar lapangan saat Chelsea ingin membenahi kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semi-final Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa berpikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitasnya, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di area lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda pindah ke Real Madrid, dan ia masih punya banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Sebuah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengasah sisi fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menakutkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meskipun faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin hikmah dari Alonso serta para bintang senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mencari pengganti yang sepadan, terutama dengan striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Saat ini belum jelas siapa yang akan mereka bidik di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang ‘matang’ dan ‘tangguh secara emosional’, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski ia sudah berada di senja kariernya. Ia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan telah membukukan sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea harus bekerja dalam hal pemain yang akan dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tidak bisa dilewatkan Welbeck. Ia kini bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat ia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin ia mendapat banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara ia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya ia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor sempurna baginya, serta bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu sudah tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama dalam dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini sulit diraih. Stones tanpa diragukan lagi layak dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya juga tidak akan terlalu besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko besar yang melekat pada langkah ini bagi Inter, meskipun ini adalah transfer bebas. Namun, mereka akan berharap sudah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia masih merupakan salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik yang ada, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang merupakan tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberikan beban fisik yang lebih ringan bagi pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa saja telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk mendapatkan tempat sebagai starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap bersaing di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai, menyusul kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia masih berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena hampir melipatgandakan tiga kali lipat uang mereka dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian kunci dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace tentu sudah mengantisipasi ketertarikan terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya menyadari keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tidak satu pun dari opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Selain pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal membuktikannya, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasukkannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Sekarang tinggal memangkas pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangkan trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia memang lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ musim panas ini setelah serangkaian penampilan kokoh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian seputar masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, menurut Forest yang benar adalah angka terakhir, itu adalah jumlah uang yang luar biasa besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level petinggi klub adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri mereka yang baru. Atau setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d’Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta gelandang berusia 30 tahun itu. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran nomor 6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta teratas Inggris musim lalu, yang berarti dia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, dia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika dia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukannya Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia telah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya dalam situasi masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat gembira bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa baktinya selama satu musim yang mudah dilupakan di London barat serta banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan kepindahan dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu bahkan sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terutama setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, langkah ini akan memicu tanda bahaya bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi sosok pendorong utama di balik pengejaran mereka terhadap pemain tersebut, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya tentu sang ahli taktik asal Spanyol itu dapat memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena untuk beberapa waktu sekarang Garnacho tampak kehilangan gairah dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu juga tidak terlihat mampu mereplikasi kontribusi angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil sesuai harapan sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang guna memaksimalkan keuntungan dari transfer Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membiarkan kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kepiawaian untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, karena publik Villa Park menaruh ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru tersebut. Garnacho juga pasti waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu lewat skema pinjaman yang tampak sangat mudah diwujudkan menjadi permanen dengan kewajiban beli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak soal itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi tim Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap menyusul kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas setelah Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini. Tzolis kesulitan besar pada periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, walaupun saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman tersebut, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat senang transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi tersebut. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa ia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan lanjutan dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sudah sangat sering mengkritik Barca soal urusan transfer mereka, dan memang pantas demikian, tetapi kredit tetap harus diberikan, ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat ketimbang Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick yakin ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang ia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika ia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi semuanya tak pernah benar-benar terjadi untuknya. Musim lalu memang ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilainya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena ia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu tentu lain cerita. Namun, Villa finis di posisi keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Benar-benar sebuah kudeta transfer. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat. Namun, meski ada dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal secara telak untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan tiba di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dengan biaya yang sangat dilebih-lebihkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah bahwa ada kemajuan di balik layar dalam hal mencari klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia terpikat oleh Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabatnya dan mantan rekan setimnya di Manchester pada level usia muda, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan pahit. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola fantastis, dan mustahil melebih-lebihkan pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pelatih Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis keempat di Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dia hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia jelas sudah menempuh banyak laga, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kualitasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nilai transfer sebesar ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah terlewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu pun tidak masalah. Villa sendiri adalah klub besar. Namun, United tanpa diragukan berada di level lain dalam hal prestise, menjadikan ini transfer besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa pinjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-on untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea siap meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Ini adalah salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan agak panik saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior yang diakui ketika pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah perburuan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia tidak masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepakbola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepakbola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klubnya yang sebentar lagi menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Secara efektif, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan ia menegaskan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hirarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor transfer Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim yang ada, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para suporter adalah ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tak bisa sedikit terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan dihambur-hamburkan begitu saja. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi demi Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi, masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan dia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan itu adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun, untuk saat ini, para suporter mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan chairman eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli para rival Premier League demi merekrut salah satu gelandang yang paling diminati di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi untuk salah satu tim terkuat Eropa. Namun, dia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke rumah, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti merasa keberatan dengan harga yang diminta Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat dia kini akan menghabiskan tahun-tahun puncaknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu adalah 'jika' yang besar, mungkin langkah ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang menyusul kemudian menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Adilnya, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut klausul tersebut, yang dipatok pada €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayar Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disisihkan Madrid untuk bek kanan baru yang akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan setim Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harga yang rendah berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalani. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya yang sangat besar dan akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak minat dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang layak sering dikritik pantas mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini semakin menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam situasi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakininya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa dibantah dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang medioker dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menyingkirkan minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk menyerang para pemilik klub. Memang, hanya untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteksnya, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya sesama 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas ini terasa seperti langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti perpindahan yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan starter, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan, tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan digunakan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah diupayakan Bayern sejak lama. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain sembarangan yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberikan kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat mengesankan. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan klasik "impian" ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia percaya, dengan alasan yang masuk akal, bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya dibandingkan Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya sempat membuat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan meninggalkan kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, fokusnya berubah dan selalu tampak akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diharapkan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi dalam konteks tersebut ini jelas sebuah keberhasilan besar. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya tuntutan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah angka yang sangat besar dalam standar Serie A, tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak The Blues yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Nerazzurri, mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa jadi akan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, seharusnya menjadi jawaban atas masalah ketajaman PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi pemain Portugal itu. Fakta bahwa ia juga masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional juga tidak membantu. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang konyol. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah uang yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terutama untuk Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pandit, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari penyerang nomor 9-nya. Tetapi ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Kesempatan yang sudah terlalu lama tertunda bagi sosok pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami pikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mempertahankan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar hebat dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya yang tinggi, angka itu benar-benar sangat masif untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliran Anda, Goncalo, inilah saatnya membuktikan nilai Anda... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Satu lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan lagi. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah laporan-laporan itu muncul dan menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski faktanya ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kaliber seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah teruji di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan umpan yang bagus, serta tipe daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah baru dengan rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih asal Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Tottenham memang hanya ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi tampak sangat kuat di atas kertas, setidaknya, memberi tim landasan pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang tampaknya akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi di akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka rekrut musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang selalu akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat mereka tidak punya keleluasaan dalam hal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Perekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan tambahan bahan bakar untuk persaingan Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, karena melihat peluang pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside tersebut dilaporkan telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan reputasi tinggi seperti ini dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang sangat cocok untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu tampaknya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol tersebut tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dikabarkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama tawarannya diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz memang sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia telah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di tim inti, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan produktivitas keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dipuji, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba sulit dalam urusan masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari seandainya kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Jika Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta biaya transfer yang layak ketika waktunya berpisah tiba. Namun, bek Prancis itu pada akhirnya pergi secara gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa benar-benar aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang sangat besar, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi berat yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan pun berakhir sia-sia, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Liverpool setidaknya sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, besar kemungkinan Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji fantastis yang ia inginkan, yang, meski mereka tidak membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Bek Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu pada musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Jelas, pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan baik transfer impiannya ke Real Madrid maupun gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di lingkungan seintens Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk memantapkan dirinya sebagai roda penggerak penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real racikan baru Jose Mourinho. Meski demikian, apakah itu sesuatu yang benar-benar mampu ia lakukan masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, secara sederhana, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Bahkan, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya tersebut sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama mengarah ke sana. Melihatnya pergi secara gratis jelas tidak ideal dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling tidak yang pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Namun, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah ada di belakangnya, tetapi ia menunjukkan selama perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam pertandingan-pertandingan terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa ragu akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh memasuki akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti transfer yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar tentang niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling seniornya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru mengeluarkan uang besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan dana demi Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Karena segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri sebagai pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti akan ada yang harus dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lepas dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek tersebut ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat besarnya biaya transfer, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk sebagai salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan biaya £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa transfer musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara dalam kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah engkel, tetapi Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru berupa komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Spurs kepadanya. Pada akhirnya Robertson menjadi starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi yang cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak menawarinya perpanjangan kontrak pada titik mana pun. Namun, dia memang memiliki opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut-sebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, sedikit aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson bisa jadi justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub atau tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta top juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan kondisi internal klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya terjadi saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan lebih mampu memberi Flick apa yang diinginkannya dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengisyaratkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat terpengaruh oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern wajar mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle