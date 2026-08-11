Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang jelas. Newcastle mati-matian mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum pada akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia belum pernah melakukan sesuatu untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan mendatangkan talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan keadaan justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam dari gol tersebut tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah hal yang terbuat dari mimpi. Meski menampilkan performa yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat teralihkan oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan harganya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Namun demikian, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle