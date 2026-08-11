Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar mereka uang dalam jumlah sekonyol ini untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi 'false nine', yang jelas tidak mencerminkan hal bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu juga dengan fakta bahwa ia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu transfer sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dirinya bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Tetapi, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi seorang pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap memakai Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Kisah serupa terjadi di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, angka ini benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle