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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Langkah berisiko merekrut Ronald Araujo adalah tindakan putus asa murni dari Liverpool: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar menjalani kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada beberapa transfer yang berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang merugi, pada musim transfer.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub pada posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi Barca, itu akan memberi ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali sebagai starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak mengandalkannya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan adanya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di semua lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo guna meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate bergabung dengan Real Madrid secara gratis. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta rekrutan baru lainnya Jeremy Jacquet masih berupaya memulihkan kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain berusia 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang naik-turun, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau bisa membangun kerja sama yang solid dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan mundur dari pembayaran £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung ada klub elite Eropa lain yang mencarinya di tengah kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan sadar akan potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan penuh semangat dari suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif yang akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata bagi pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

    • Iklan
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan dana yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on menjadi keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain binaan mereka sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini fit lagi setelah ruptur ACL, sehingga penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak mampu menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena keterkaitannya dengan klub selama 19 tahun. Total paket £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba mendapatkan uang darinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace (tempat ia tampil mengesankan), sebelum kemudian dipanggil pulang lima bulan setelahnya karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea menegaskan lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa, di tepi Danau Como. Tak akan terlalu mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini situasinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang menjadi pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur menggantikan peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda tersebut hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap mengangkat rekan-rekan setimnya. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di kursi pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah bermain berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas dari kapten Arsenal tersebut. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih di lini pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun mampu mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes menyempurnakan unit tengah mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka menghadapi Paris Saint-Germain lagi, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski kemudian tersingkir dengan mimpi buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, memiliki visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerah yang ia miliki, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok pujaan yang terasa dibuat khusus bagi para pendukung Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar dengan label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono menemukan kembali ritmenya di Italia dengan cara yang sama seperti Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktik, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak punya tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai: F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang luar biasa dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi besar dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan gembar-gembor besar, dan dengan biaya €63 juta yang tampak seperti sebuah keuntungan besar melihat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukannya jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Penanganan City dan Pep Guardiola terhadap James Trafford benar-benar patut dipertanyakan. Direkrut kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah hengkang pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia awalnya diharapkan akhirnya menjadi No.1 di Etihad pada musim lalu menyusul kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong kiper muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi dengan memprioritaskan kebutuhan bisnis secara tanpa kompromi di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka tentu sangat puas karena meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi memang begitulah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti kudeta transfer luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan salah satu peminat kiper 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih dari sejumlah tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin bisa mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu klub besar Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah percobaan kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kali ini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League untuk jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang kebutuhan untuk lebih sering bermain, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut sebagai 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Mendapatkan keuntungan €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu merupakan bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande menjadi kekuatan pendorong di balik laju Leipzig finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan untuk kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah klub yang asing dalam menguangkan aset terbaiknya; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tampil apik di Real, hal itu hanya akan semakin meningkatkan reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan pelapis tambahan di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 karena masih melanjutkan pemulihan dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kemampuan untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya di La Liga juga semestinya membantu proses transisi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kebangkitan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar biasa belum menyadari keberadaan Diomande pada masa yang sama tahun lalu, saat ia menuntaskan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin akan potensinya yang luar biasa besar. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan hebat bagi klub Jerman tersebut, dengan membukukan 23 kontribusi gol di semua kompetisi dalam musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia kemudian menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar ketika Pantai Gading mencapai babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada dalam posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang pantas untuk konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama dalam laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di peringkat kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah performa, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Dalam hindsight, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Gagal bahkan mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Liga Super Turki. Masa-masa terbaik Salah jelas sudah berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Liga Super abad ini dan berdiri kokoh di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival bebuyutan setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing untuk posisi puncak dan melakoni perjalanan kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan sekarang ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat mencolok mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali sentuhan mencetak golnya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang sudah berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap menjadi bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Karena itu, kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepindahan permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani jendela transfer yang relatif sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar transfer; gelandang bertahan Mali berperingkat tinggi milik Lens, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya rekor klub senilai £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson hampir mustahil digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yakni berusaha menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten peraih gelar Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kualitas kepemimpinannya dan juga dikagumi banyak pihak, termasuk mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia berikan dalam aspek sepak bola, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Meski begitu, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, ketika ia menunjukkan karakternya dengan tetap bersedia tampil dan bahkan berlatih meski mengalami patah lengan akibat insiden aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap kariernya yang gemilang ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan membantu mengawali era baru di luar lapangan ketika Chelsea berusaha merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia juga bisa saja pensiun, menjadi pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah angka yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya kampanye 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker dari lini dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka tak terhindarkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tak perlu dipikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga meraih sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi yang belum tergali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Sebuah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan aspek fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menantang juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para bintang senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh pada musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad untuk mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih harus menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka tuju di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang ‘matang’ dan ‘tangguh secara emosional’, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah kampanye yang lagi-lagi sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski sudah berada di penghujung kariernya. Dia juga tidak hanya akan menjadi pelengkap skuad. Meski kini sudah berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani musim pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengemas sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti Chelsea perlu bekerja dalam hal pemain yang dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume mengesankannya, tempat dia akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh yang signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia semestinya akan memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapatkan satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali bersama Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Man City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama selama dua tahun terakhir dalam kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan mungkin mengubur peluangnya dalam hal tersebut. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa tinggal gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang telah lama didambakan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi berpisah jalan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat cederanya, ada risiko signifikan yang melekat pada langkah ini bagi Inter, meski transfernya gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya harus berharap bek timnas Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius mengenai daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan distribusi bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat yang ramah bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar baik di kompetisi domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk memperebutkan tempat starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai dengan kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang bisa hampir melipatgandakan investasi mereka menjadi tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu, ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Liga Konferensi dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tidak ada satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhinya, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu bek tengah lain setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu kemungkinan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) adalah nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk berduet dengan Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi sosok kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semua hal mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas apakah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, yang menurut Forest adalah angka terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar sukses mengerjai City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara gamblang, semua tanda mengarah pada kepergian pemenang Ballon d’Or itu dari Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain 30 tahun itu. Lagi pula, tidak seolah-olah Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan di peran nomor 6. Anderson tampak cocok untuk peran itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa berkembang menjadi pemain hebat. Tetapi, ia datang setelah menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat di waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukan pemain muda menjanjikan pertama dari Inggris yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menyelesaikan kepindahannya dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan bahwa angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya yang memecahkan rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan menyalakan alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka merekrut pemain itu, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan daya ledak dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak tampak mampu meniru kontribusi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan ketika Villa tetap diwajibkan membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran pemain jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai lembaran baru untuk kedua kalinya dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko meluncur ke arah mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park memiliki ekspektasi yang sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menguntungkan bagi rekrutan baru tersebut. Garnacho juga pasti waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu membuat 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disingkirkan oleh Emery dan jarang masuk dalam skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total 51 kontribusi gol yang mengagumkan, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge meraih gelar liga dan lolos ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan dalam pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan pada periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang menuju degradasi, jadi akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus sabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia semestinya menjadi opsi rotasi yang berguna pada awalnya. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan tampil konsisten sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi kali ini mereka layak mendapat pujian karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang dia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi sempat terlihat seperti calon superstar saat dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Hal baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, jauh lebih banyak yang akan diharapkan dari Anthony Gordon pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Dia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja menjadi juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di sektor lain. Namun, para fans saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah keberhasilan besar. Ekspektasinya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat. Namun, meski ada dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dengan biaya yang dinaikkan secara berlebihan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah adanya perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang lumayan dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia terpikat oleh Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih menentukan dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak menentu, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama teman dekatnya sekaligus mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak perlu dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta sangat sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa kepindahan itu hampir mendekati persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak dengan begitu tegas dan senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga untuk transfer target gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, memang tidak terlalu terlihat bahwa itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level yang berbeda dalam hal gengsi, membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan akan menikmati kesempatan untuk menunjukkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman suksesnya bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi secara signifikan. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti tampaknya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini menyisakan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan langkah yang panik saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni ketika pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan kemungkinan pemain lain akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan bisa memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, pemain itulah yang harus memastikan dirinya mampu menegaskan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang sangat menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berakhir bagus. Namun, jutaan poundsterling justru dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik itu, tetapi kepindahan Tonali ke Tottenham, dari semua tim yang ada, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para penggemar adalah ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga pasti akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan hebat lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak memiliki nilai serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir, dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan di level tertinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan itu adalah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diminati di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan karena taruhan ilegal, itu akan dilakukan untuk salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena banderol yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini akan menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang jelas-jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah 'jika' yang besar, mungkin kepindahan ini akan berdampak baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat musim 2025-26 Dumfries. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Harus diakui, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu harga murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki semacam ketidakseimbangan di posisi tersebut yang dapat dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia setidaknya tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan yang tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter merebut gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan label harga yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang layak banyak dikritik itu pantas mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini semakin menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua kampanye yang kacau, dengan yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama tampak seperti pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa dimungkiri dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, bersedia membayar lebih mahal demi Fernandes untuk menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, sekadar untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya sesama 21 tahun itu, jadi dia benar-benar perlu menunjukkan bahwa ia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Tottenham, tim yang musim lalu finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini terlihat seperti langkah menyamping. Meski begitu, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari meraih tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Kemungkinan besar uang itu juga akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangkan trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama diupayakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain sembarangan yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah luar biasa, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa terbukti agak seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket sebesar €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra menjadi keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat membuat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya telah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberikan pengaruh di klub yang ia masuki saat berusia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, perhatiannya beralih dan selalu tampak akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Sebuah penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan kepala pelatih. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter untuk mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sangat sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, dan kabarnya jauh melampaui tawaran Inter, sementara pada usia 21 tahun ia masih belum sepenuhnya matang dengan baru satu musim yang layak di level tertinggi. Karena itu, ini mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa makin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga bisa saja dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa disiapkan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar mereka uang dalam jumlah sekonyol ini untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi 'false nine', yang jelas tidak mencerminkan hal bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu juga dengan fakta bahwa ia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu transfer sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dirinya bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Tetapi, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi seorang pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap memakai Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik dalam memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Kisah serupa terjadi di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, angka ini benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi lebih baik lagi karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu akan senang bisa menghasilkan bayaran sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia bernilai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic masuk dalam radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi di bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi tetap saja terasa bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya senilai £70 juta, meski ia sudah berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kalibernya secara realistis seharusnya bernilai di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival Premier League mereka, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti akan pergi musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, bisa saja menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, merupakan pengumpan bola yang bagus dan memiliki daya juang serta kemampuan memimpin yang selama ini sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah dengan rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik tengah kariernya dan bisa saja melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Tampaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka seperti yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Tottenham kini adalah naik setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim landasan pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang selalu akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu berarti mereka tidak punya kuasa dalam hal besaran biaya. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Perekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus bahan bakar tambahan untuk rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dilaporkan telah diterima. Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai semacam kudeta, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberi kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong transfer ini agar terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di sistem akademi terkenal La Masia milik Barcelona, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa menetap dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapatkan banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta biaya transfer yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pada akhirnya pemain Prancis itu pergi tanpa menghasilkan apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang sangat besar, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Liverpool setidaknya sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, dapat diduga Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji fantastis yang ia inginkan. Meski mereka tidak membayar biaya transfer, hal itu tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya penampilan sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki masa puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya yang relatif rendah untuk area bermasalah di skuad klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berakhir buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dalam situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di lingkungan Bernabeu yang penuh tekanan, toleransi terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih kecil. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam wajah baru Real Madrid racikan Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, secara sederhana, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar sangat penting dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah mengapa sosok asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah perpisahan yang sudah lama terasa akan datang. Melihat dia pergi tanpa biaya jelas tidak ideal dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, mereka juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu praktis rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan dalam perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke tempat semestinya adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk pindah di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali sebesar £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, saat Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan uang untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa lama lagi Los Blancos akan mendapatkan tahun-tahun berkualitas tinggi darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam sosok pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengejutkan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan asumsi Cucurella langsung mengatakan ya ketika Real datang memanggil. Mengingat ia tampaknya dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil maksimal atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas layak dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, figur kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa jayanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi menumbuhkan budaya komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya juga tidak terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang kabarnya siap diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim dibanding yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat bertolak ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia sebenarnya memiliki pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia tersebut. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris selamat dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru merasa Tottenham adalah opsi yang lebih menarik sekarang ketimbang pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu membuat Spurs berkembang jauh lebih baik sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang jelas. Newcastle mati-matian mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum pada akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia belum pernah melakukan sesuatu untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan mendatangkan talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan keadaan justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam dari gol tersebut tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang terbuat dari mimpi. Meski menampilkan performa yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat teralihkan oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya tampak bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan harganya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Namun demikian, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle