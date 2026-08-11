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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Langkah berisiko mendatangkan Ronald Araujo adalah aksi putus asa murni dari Liverpool: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar menyelesaikan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa sebagian transfer berjalan baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi nilai pada setiap transfer yang tuntas saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak-pihak yang kalah, pada musim transfer ini.

Lihat semua nilai kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, hal itu akan memberi ruang bagi juara Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kualitas kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung padanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa memungkinkan Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tak diinginkan musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang mungkin Flick perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah terlihat tipis di seluruh lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah secara gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet yang masih berupaya pulih sepenuhnya setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan dalam beberapa musim terakhir kesulitan meyakinkan di level tertinggi. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kekompakan secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan enggan membayar £60 juta untuk target mereka sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung ada klub elite Eropa lain yang mencarinya mengingat kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan sadar akan konsekuensi potensial jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan bisa kembali benar-benar menikmati sepakbolanya, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh dari suporter fanatik Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan membawa kehadiran udara yang nyata ke pertahanan Liverpool, serta sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa menjadi tepat apa yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya mendapat begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

    • Iklan
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea pantas senang karena berhasil mendapatkan biaya yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit yang dijalani klub, bahkan merespons saat mereka sangat membutuhkan ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek-bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan kemajuan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Tim Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik di kalangan sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memaklumi berkat hubungan 19 tahunnya dengan klub. Paket total senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat mungkin akan cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah dipermainkan Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba menguangkan dirinya; ia menolak kepindahan ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu dipinjamkan ke Palace, di mana ia tampil mengesankan, sebelum dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea menegaskan lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah mereka yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dahulu dibandingkan pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan terlalu mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini situasinya tampak seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes merupakan pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist miliknya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering menyeret rekan-rekan setimnya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di kursi pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berusaha membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang sudah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah bermain berdampingan dengan Martin Odegaard sebagai No.8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangkan duel lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang disukai Arteta. Kekuatan di lini tengah adalah alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengalahkan mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi di Liga Champions jika mereka berhadapan dengan Paris Saint-Germain lagi, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk naik level ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di masa puncaknya, seperti yang ia buktikan tanpa menyisakan keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sembari menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknik di ruang sempit, memiliki visi untuk umpan mematikan, dan menentukan intensitas permainan lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerah yang ia miliki, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai pahlawan kultus yang dibuat khusus untuk para pendukung Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar dengan label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa kembali menemukan ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin juga tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan transfer Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang youngster semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi La Viola saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi yang signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain berusia 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai gelandang nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas untuk Fiorentina, karena Mastantuono memegang kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang pesat di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan gegap gempita, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak cukup untuk membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Man City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga laga memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti perekrutan luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam telah memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, menghadirkan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang bisa saja bebas memilih tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) terbilang besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok salah satu raksasa Eropa dengan harga dua kali lipat dari jumlah itu dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini menjadi upaya kedua Trafford untuk menjalani hidup jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah berbicara secara terbuka tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen sekaligus menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih asal Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa dirinya bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari pemain yang baru Anda rekrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig hingga finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan sosok asing dalam hal melepas aset terbaik mereka demi keuntungan besar. Faktanya, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan makin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem sempurna untuk bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 favorit Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Memenangi persaingan dengan PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di dunia, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menandai puncak lonjakan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual belum menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Bahkan, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi dalam musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Setelah itu, panggilan ke Piala Dunia pun datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya membukukan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke peringkat kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyindir Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah harapan, termasuk rekrutan pemecah rekor Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan untuk bahkan mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah jelas sudah lewat di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa untuk klub seukuran Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig abad ini dan benar-benar berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator permainan terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang berbagi Gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing memperebutkan posisi teratas dan menjalani kiprah kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun Anda melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sebuah aib bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan sampai menjauhkan para penggemar paling setianya dalam proses itu, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan hal memalukan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini sama sekali tidak meningkatkan warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih bersusah payah tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang sejak awal memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Namun, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya kemudian meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal pada musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan langkah besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah bergabung dengan biaya transfer rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kualitas kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite pada masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kualitas kepemimpinannya dan memiliki mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya mengenai apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Namun, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap bersedia tampil dan bahkan berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang jelas terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah karena bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan segera menjadi salah satu letnan paling tepercaya Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap kariernya yang penuh pencapaian ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan mengawal era baru di luar lapangan saat Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh ia akan gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga berstatus permanen, dan Strasbourg akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam perjalanan mereka hingga semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka menjadi hal yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk terus melaju menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa pikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah meraih sorotan global setelah bentrokan sengitnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler untuk Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan, baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitasnya, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan meredam dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya berhasil dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih punya banyak potensi untuk dikembangkan. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak selama dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya untuk mengasah aspek fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menakutkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran kecil di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dipuji, Stefanos Tzimas, masih harus menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang ‘matang’ dan ‘tangguh secara emosional’, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah besar meski kini berada di penghujung kariernya. Dia juga tidak hanya akan menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan musim tersubur dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan telah mencetak sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih harus membereskan urusan pemain keluar dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi efek jangka panjang. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah kesempatan yang tak mungkin dilewatkan Welbeck. Ia kini bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, di mana ia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer ternama Xabi Alonso dan, tampaknya, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin ia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara ia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya ia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama dalam dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat mengisyaratkan pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit diraih. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski mengalami masalah kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu tinggi. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah ini bagi Inter, meski ia didatangkan dengan status bebas transfer. Namun, mereka akan berharap sudah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih kecil daripada yang ia dapatkan di Etihad. Sekarang, juara Scudetto itu hanya tinggal berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap merupakan salah satu bek tengah dengan kemampuan bermain bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang merupakan tempat yang ramah bagi pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan bagi pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga mungkin melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun Stones bisa saja memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan di Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri soal peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Pada gilirannya, hal itu juga bisa membuatnya tetap masuk persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu akan sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Liga Konferensi dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace pasti sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang sedang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace menggelontorkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat terlihat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa mengejar satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu kemungkinan akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) masih cukup sepadan di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Sekarang, fokusnya adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang menuju arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin lebih menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan yang konsisten dan kokoh di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Namun, setidaknya uang tidak akan menjadi masalah. Terlepas apakah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, Forest menyebut yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus jadi seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara gamblang, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta gelandang berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampaknya cocok untuk itu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta teratas Inggris musim lalu, yang berarti dia tampak sangat cocok untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus dan, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa berkembang menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah hanya menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia telah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda berbakat Inggris pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet dibandingkan Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besar di antara situasi masing-masing adalah tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang mengelilingi era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan gemilang baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea pasti sangat senang bisa begitu cepat melepas Garnacho pada musim panas ini, pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menyelesaikan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terutama setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu kekhawatiran di kalangan fans Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan energi dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat membela Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menandingi angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal memberi kontribusi sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, terlebih dengan biaya yang kemungkinan besar tinggi. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transfer Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai lembaran baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membiarkan kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah ekspektasi, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park menaruh ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat senang dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebanyak itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah perpindahan Leandro Trossard ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain tim nasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total fantastis 51 kontribusi gol (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko yang melekat pada transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis kesulitan besar dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang sudah menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah masa yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa ia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga layak diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sudah sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi penghargaan patut diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai calon bintang besar berikutnya dari Jerman, tetapi ia masih baru 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick yakin ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang ia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika ia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilainya. Bahkan, Anthony Gordon akan jauh lebih banyak dituntut pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Ia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan juara baru Arsenal, itu masih masuk akal. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini, mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang nyata. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan satu anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat melambung. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa memberikan kerusakan serius di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah mantap ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia berubah pikiran karena terpikat oleh Alonso, yang tentu saja melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski demikian, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adil untuk dikatakan, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya sekaligus mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat fit, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan besarnya peran dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absennya dalam waktu lama akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai kemudian muncul kabar bahwa kepindahan itu hampir selesai tanpa persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak sanggup memenuhi harga untuk merekrut target transfer gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat dari genggamannya. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, itu memang tidak lagi terlihat akan terjadi untuk mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya yang sekarang, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan caranya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses di klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi secara signifikan. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-on untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti tampaknya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung ke Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat berupaya menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terbilang mahal untuk seorang pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibandingkan yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih Chelsea, meski tidak ada jaminan United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, pemain itu sendiri yang harus memastikan bahwa ia mampu menegaskan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan dana yang saat itu menjadi rekor transfer Inggris itu dengan baik, semuanya mungkin masih bisa berakhir bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para fans adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar tetap akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan memiliki harga yang serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetaplah sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit terhadap pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli para rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diminati di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Transfer yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dikabarkan ingin pulang, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimaklumi mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini akan menghabiskan masa puncak kariernya, yang jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berakhir baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda patut mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul pelepasan serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang menyusul kemudian menghambat perjalanan Dumfries pada musim 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun lagi. Adilnya, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain asal Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries setidaknya bernilai dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru yang akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti kompatriot Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, membuat Madrid memiliki sedikit ketimpangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi untuk biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul pelepasan itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan label harganya yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang pantas banyak dikritik tersebut layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini kembali menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua kampanye yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain di berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi percaya ia sangat cocok dengan gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak bisa disangkal dalam transfer ini. Tottenham, seperti yang telah kita lihat dari ketertarikan mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar di atas harga wajar untuk Fernandes demi menepis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul pemilik klub. Bahkan, untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriot sesama 21 tahun itu, jadi ia benar-benar perlu menunjukkan bahwa ia bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Tottenham, tim yang musim lalu finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung mendatar. Meski begitu, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Tottenham, mengingat tak satu pun pihak terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk seharga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan digunakan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepak bola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski merebut tempat di susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa saja berubah menjadi mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan dengan wajar percaya bahwa ia bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra menjadi keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu tim seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan tampaknya akan selalu menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik atas pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, mengambil posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya persaingan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, kabarnya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih kecil dan klub yang diyakini didukungnya, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan termotivasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa dipersiapkan menjadi sosok kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, setelah Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi sang pemain Portugal. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih kalah bersaing dari Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan biaya €75 juta yang kelewat absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional ini, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah uang yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari tegaskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya sama sekali tidak masuk akal, terutama bagi Milan yang jelas bukan klub dengan dana berlimpah. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan telah memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer termahal dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang merasa ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Tetapi, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol.Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa Ramos sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Kisah serupa juga terjadi di Paris, tempat opini umum menyatakan bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang cukup baik. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya yang besar, nominal tersebut benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi menjadi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan makin menegaskan reputasinya sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi lebih baik lagi karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam waktu 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Pilihan bek tengah mereka juga tidak terlalu minim, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton, namun sulit untuk mengabaikan kesan bahwa Spurs telah terjebak membayar terlalu mahal untuk sang bek tengah setelah laporan-laporan itu muncul dan menyebut Brighton menghargainya sebesar £70 juta, meski ia sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kaliber seperti dirinya semestinya secara realistis berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, punya kemampuan umpan yang bagus, serta jenis daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka kekurangan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk kemitraan bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menjelaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan bisa saja melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Setelah pernah bekerja dengan pelatih Italia yang penuh gairah itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Untuk Spurs, arahnya memang hanya bisa naik setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya dengan €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap tergolong signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim ketika ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat mereka tidak punya keleluasaan dalam menentukan nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, dengan melihat adanya peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah pencapaian tersendiri, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda berperingkat tinggi seperti ini dengan biaya yang bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam bertahan ini tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala anyar itu kabarnya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapat tawaran yang diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz rasanya tidak bisa disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa menetap dan memantapkan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya karena Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap harusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan mendekati habis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru ketika ia sedang berada di puncak performa pada musim 2024-25 yang berujung gelar juara, mereka akan bisa meminta nilai transfer yang layak ketika waktunya berpisah tiba. Namun, pada akhirnya pemain Prancis itu pergi tanpa menghasilkan apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi yang ada, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang berantakan dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi yang melelahkan dan sudah berlarut-larut selama berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain pada April mengklaim bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, tampaknya Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, gaji fantastis yang ia cari. Itu, meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup menjelaskan banyak hal. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam performa terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya berjudi pada kemampuannya untuk menemukan kembali bentuk terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas dunia, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter di samping Huijsen. Di lingkungan Bernabeu yang begitu menekan, toleransi terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih kecil. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan diri sebagai komponen penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukannya masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya tersebut sangat menyukainya dan bahkan sempat menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah perpisahan yang memang sudah lama mengarah ke sana. Melihat dia pergi secara gratis jelas bukan hal bagus dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal paling layak ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga mengalahkan rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam waktu 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang tak diragukan lagi sudah lewat, tetapi dia menunjukkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa dirinya masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama dia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan punya kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah digeser Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan dia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak tiba pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menganggap bahwa ia bukan sosok yang tak tersentuh. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, bersama calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan uang untuk Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya agak menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang akan didapatkan Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain 'Mourinho' dengan energi dan agresivitasnya. Real juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang pergi dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Telah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real datang memanggil. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biayanya yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andai mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah bahwa kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa sebagai pilihan, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah bahwa Robertson akan menjadi tambahan penting di ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer jelas menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya tidak terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin ia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang punya pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak betah, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan jadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di posisi ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menggelontorkan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu jelas akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi terdepan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang rasio gol seperti apa yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan besar akan memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengindikasikan Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah hal yang menjadi bahan mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat teralihkan oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa ia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern bisa dimaklumi mundur melihat harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak sorotan dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan harganya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang sekarang tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu starting XI dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle