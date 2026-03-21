Menurut laporan surat kabar Inggris The Guardian, juara dunia dua kali tersebut telah mengajukan permohonan ke Kantor Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan citra dirinya sebagai merek dagang dan dengan demikian melindunginya.
Langkah aneh terkait iklan palsu! Bintang darts Luke Littler tampaknya akan mendaftarkan wajahnya sebagai merek dagang
Alasannya: Dengan demikian, Littler dapat mencegah agar wajahnya tidak disalahgunakan untuk keperluan iklan melalui kecerdasan buatan atau pengeditan gambar tanpa persetujuannya.
Selain itu, hal ini bertujuan untuk mencegah penjualan produk palsu yang pelaku di baliknya menyalahgunakan wajah Littler dan dengan demikian melanggar hak cipta.
Littler menandatangani kesepakatan terbesar dalam sejarah dart
Saat ini, tidak ada pemain dart lain yang lebih menguntungkan secara komersial daripada Littler, itulah sebabnya pemain peringkat satu dunia ini telah mendaftarkan hak merek atas julukannya, "The Nuke", di Amerika Serikat. Baru pada awal tahun ini, tak lama setelah meraih gelar juara dunia keduanya, pemuda yang kini berusia 19 tahun itu menandatangani kesepakatan terbesar dalam sejarah cabang olahraganya dengan sponsor "Target Darts".
Menurut informasi dari kantor berita Inggris PA, pemain asal Inggris ini diperkirakan akan menerima total sekitar 20 juta poundsterling (sekitar 23 juta euro). Perjanjian tersebut berlaku selama sepuluh tahun dan mencakup pembayaran tetap, bonus berdasarkan kinerja, serta pembagian keuntungan dari produk-produk yang dipasarkan oleh Littler.
Littler juga mempromosikan video game dan jaringan restoran cepat saji
Littler juga menjadi duta merek untuk video game, jaringan restoran cepat saji, maupun camilan kacang dalam kemasan. Ia dipromosikan langsung oleh salah satu pengusaha dart paling sukses: Gary Plummer.
Selain itu, Littler juga mengantongi hadiah uang dalam jumlah besar. Dalam dua tahun terakhir, ia telah menembus angka tiga juta euro di Order of Merit. Akhir dari kisah suksesnya masih jauh dari pandangan. Baru pada hari Kamis, ia memastikan kemenangan harian keduanya musim ini setelah melakukan pengejaran yang gemilang di Premier League.
Luke Littler memimpin klasemen dart: Order of Merit
Posisi saat ini Nama Hadiah uang 1 Luke Littler £2.961.000 2 Luke Humphries £1.206.500 3 Gian van Veen £948.250 4 Michael van Gerwen £710.250 5 Jonny Clayton £649.000 6 James Wade £637.250 7 Josh Rock £619.250 8 Gerwyn Price £617.750 9 Stephen Bunting £615.250 10 Gary Anderson £600.250
- Per 16 Maret 2026