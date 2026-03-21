Saat ini, tidak ada pemain dart lain yang lebih menguntungkan secara komersial daripada Littler, itulah sebabnya pemain peringkat satu dunia ini telah mendaftarkan hak merek atas julukannya, "The Nuke", di Amerika Serikat. Baru pada awal tahun ini, tak lama setelah meraih gelar juara dunia keduanya, pemuda yang kini berusia 19 tahun itu menandatangani kesepakatan terbesar dalam sejarah cabang olahraganya dengan sponsor "Target Darts".

Menurut informasi dari kantor berita Inggris PA, pemain asal Inggris ini diperkirakan akan menerima total sekitar 20 juta poundsterling (sekitar 23 juta euro). Perjanjian tersebut berlaku selama sepuluh tahun dan mencakup pembayaran tetap, bonus berdasarkan kinerja, serta pembagian keuntungan dari produk-produk yang dipasarkan oleh Littler.