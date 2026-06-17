Tim tuan rumah bersama memulai turnamen tersebut dengan awal terbaik yang mungkin, saat mereka mencatatkan sejarah baru melalui kemenangan 4-1 atas lawan asal Amerika Selatan. Christian Pulisic menjadi bintang utama sebelum ditarik keluar pada babak pertama, sementara striker Monaco, Folarin Balogun—yang ditugaskan memimpin lini depan—mencetak dua gol.

Tim asuhan Mauricio Pochettino memang pantas meraih kemenangan telak tersebut, dengan sentuhan akhir yang disumbangkan oleh Reyna saat ia masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dengan gaya spektakuler saat waktu hampir habis.

Pada menit kedelapan tambahan waktu, playmaker berkelas berusia 23 tahun itu menguasai bola di tepi kotak penalti, melangkah maju beberapa langkah, dan melepaskan tendangan trivela dengan bagian luar sepatu kanannya yang tak mampu dihentikan oleh Orlando Gill meski sudah melakukan penyelamatan putus asa.

Tidak pernah ada keraguan bahwa Reyna mampu menciptakan momen-momen ajaib seperti itu, namun masalah performa dan kebugaran telah menghalanginya untuk menunjukkan kualitas tersebut sesering yang ia inginkan.