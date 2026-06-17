Getty
Diterjemahkan oleh
‘Langit adalah batasnya’ bagi Gio Reyna, sang bintang Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT), yang menerima nasihat yang sudah tak asing lagi dari Kasey Keller setelah mencetak gol spektakuler di Piala Dunia melawan Paraguay
Reyna mencetak gol trivela yang menakjubkan ke gawang Paraguay
Tim tuan rumah bersama memulai turnamen tersebut dengan awal terbaik yang mungkin, saat mereka mencatatkan sejarah baru melalui kemenangan 4-1 atas lawan asal Amerika Selatan. Christian Pulisic menjadi bintang utama sebelum ditarik keluar pada babak pertama, sementara striker Monaco, Folarin Balogun—yang ditugaskan memimpin lini depan—mencetak dua gol.
Tim asuhan Mauricio Pochettino memang pantas meraih kemenangan telak tersebut, dengan sentuhan akhir yang disumbangkan oleh Reyna saat ia masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol dengan gaya spektakuler saat waktu hampir habis.
Pada menit kedelapan tambahan waktu, playmaker berkelas berusia 23 tahun itu menguasai bola di tepi kotak penalti, melangkah maju beberapa langkah, dan melepaskan tendangan trivela dengan bagian luar sepatu kanannya yang tak mampu dihentikan oleh Orlando Gill meski sudah melakukan penyelamatan putus asa.
Tidak pernah ada keraguan bahwa Reyna mampu menciptakan momen-momen ajaib seperti itu, namun masalah performa dan kebugaran telah menghalanginya untuk menunjukkan kualitas tersebut sesering yang ia inginkan.
- Getty
Reyna berupaya menunjukkan konsistensi yang lebih baik baik di klub maupun tim nasional
Saat ditanya mengenai penampilan memukau Reyna dan harapan akan penampilan-penampilan hebat lainnya di masa depan—di tengah para penggemar di seluruh dunia yang bertanya-tanya siapa favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026—mantan kiper Timnas AS, Keller, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa itulah yang kita tunggu-tunggu. Kita menunggu untuk melihat bagaimana hal itu bisa terjadi setiap pekan. Lalu, pertanyaan lainnya adalah mengapa hal itu belum bisa terjadi setiap pekan?
“Saya sangat antusias saat dia pindah ke Gladbach, tentu saja sebagai mantan pemain Gladbach, tapi saya pikir dia memiliki sesuatu yang benar-benar bisa membantu Gladbach. Dia bermain cukup sering, lalu mengalami cedera ringan dan butuh waktu pemulihan, dan pada akhir musim mulai mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak.
“Saya yakin tidak ada yang lebih frustrasi daripada Gio. Keluarganya menginap di rumah kami untuk pertandingan melawan Seattle. Saya sudah mengenal Gio sejak dia lahir, tentu saja karena kedekatan saya dengan Claudio. Dari segi bakat, langit adalah batasnya, dan sekarang tinggal mencari konsistensi itu, menemukan sesuatu yang memastikan dia tetap berada di lapangan.”
Kartu As atau pemain cadangan? Peran Reyna dalam skuad USMNT
Timnas AS akan bertolak ke Negara Bagian Washington untuk menghadapi Australia pada hari Jumat. Setelah bertemu dengan keluarga Keller, Reyna berharap dapat kembali menjadi andalan dalam skema Pochettino.
Ketika ditanya apakah saat ini ia lebih cocok untuk peran sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak instan — mengingat pemain seperti Weston McKennie, Tyler Adams, dan Malik Tillman menawarkan energi dan ketangguhan lebih di lini tengah — Keller menambahkan kartu truf penting yang mungkin masih bisa dimainkan pada babak awal pertandingan Piala Dunia: “Saya yakin dia juga memahami bahwa dia belum mendapatkan menit bermain yang cukup, entah karena alasan apa pun, untuk merasa siap bermain penuh sepanjang pertandingan.
“Lihat, jika ada yang cedera, saya rasa tidak akan ada masalah. Itu adalah trio yang cukup dinamis di lini tengah. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa Gio tidak bisa masuk ke sana dengan nyaman, jika misalnya Tillman cedera atau semacamnya.
“Tapi kita semua pernah berada dalam situasi di mana kamu siap, merasa siap, tapi rekan-rekan di depanmu bermain sangat, sangat baik. Kamu hanya perlu menunggu giliranmu.”
- Getty Images Sport
Rekor Reyna: Penampilan dan gol untuk Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Reyna kini telah mengoleksi 39 penampilan di level timnas senior dan mencetak gol hingga mencapai angka dua digit. Ia pasti yakin bahwa kedua angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, dengan target untuk terus meningkatkan performa di kedua aspek tersebut.
Ia diperkirakan akan mendapat banyak kesempatan bermain selama sisa pertandingan Piala Dunia ini, mengingat timnas AS (USMNT) bertekad untuk melaju jauh di ajang yang digelar di kandang sendiri, sementara musim 2026-27 berpotensi membawa perubahan nasib di Borussia Mönchengladbach yang memungkinkan harapan tinggi tersebut terpenuhi.