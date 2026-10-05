Heskey, yang menyaksikan dengan penuh minat sepanjang musim panas saat Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2026, berada di St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak laju Inggris di ajang utama FIFA itu menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepak bola sebagai karier.

Program kepelatihan sepak bola Chase menyediakan jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke kepelatihan sepak bola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan level pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.

Heskey sebelumnya mengatakan kepada GOAL tentang mengapa Reigan meninggalkan Manchester demi bekerja dengan ahli taktik yang berbeda yang dapat membantu mengembangkan permainannya: “Saya pikir pada usia 17, 18 tahun, jika Anda siap bermain di tim utama dan Anda tidak mendapatkannya, dan pada akhirnya memang tidak akan mendapatkannya di Inggris, Anda harus pergi ke suatu tempat yang punya rekam jejak terbukti. Jerman tampaknya punya rekam jejak yang terbukti.

“Sistem pemain muda kami, dalam hal tim nasional usia muda, punya beberapa pemain fantastis. Jerman sudah melihat itu berulang kali pada para pemain. Mengapa kami tidak diberi kesempatan di Inggris?

“Kami seharusnya tidak harus pergi ke Jerman, kami seharusnya tidak harus pergi ke Belgia, kami seharusnya tidak harus pergi ke Prancis. Itulah yang sedang terjadi. Kami membeli pemain di Inggris dari Prancis, dari Jerman, pada usia 20, 21 tahun. Kami punya pemain berusia 20, 21 tahun yang secara rutin bermain melawan mereka, di level internasional, dan mengalahkan mereka.

“Dan dianggap sebagai angkatan itu bersama Sancho, Phil Foden, angkatan itu, saya pikir ada Marc Guehi juga, yang dipandang sebagai yang terbaik di Eropa. Tetapi kami tidak diberi kesempatan. Marc Guehi berada di Chelsea, dia tidak mendapat kesempatan di Chelsea, dia harus pergi.

“Tetapi yang lain semuanya mendapat kesempatan di negara mereka masing-masing. Dan saya mengerti karena di Inggris kami punya liga terbesar dan mungkin liga terbaik. Tetapi anak-anak kami tidak akan pernah mendapat kesempatan.

“Putra saya [Jaden] sekarang 20, segera 21. Pada usia 22 saya pindah ke Liverpool setelah bermain selama lima musim [di Leicester]. Jadi sekarang kami punya terlalu banyak anak yang, saya tidak akan mengatakan tertahan, tetapi mereka kehilangan tahun-tahun penting untuk belajar pada usia 18, 19, 20 dengan bermain di tim U-21, yang tidak memberi Anda apa-apa. Selain EFL Trophy, yang bagus. Saya suka itu, saya sangat menyukainya, tetapi itu hanya dua pertandingan.”