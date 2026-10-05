Heskey berharap bisa mengikuti jejak ayahnya, mantan striker Leicester, Liverpool, dan Aston Villa. Emile menikmati kesuksesan di Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA semasa karier bermainnya, sekaligus mencatatkan 62 caps senior untuk England.
Reigan sudah bersinar bersama Young Lions di level U17 dan U18, tampil di turnamen Piala Dunia pada 2025, dan dianggap mewarisi atribut keluarga yang berguna seperti kecepatan, kekuatan, dan kemampuan penyelesaian akhir.
Kualitas tersebut membuatnya menarik perhatian di sistem akademi City yang termasyhur, dengan debut kompetitif dijalani bersama sang kakak, Jaden, dalam laga Piala Carabao melawan Huddersfield pada September 2025.
Dengan jalannya menuju sepakbola tim utama secara reguler terhalang oleh para pemain internasional berpengalaman, seiring ia mencari peran di sisi kiri, keputusan pun diambil untuk melebarkan sayap dan menyambut awal yang baru pada musim panas 2026.
Paket transfer yang bisa bernilai hingga £7 juta ($9 juta) disepakati dengan Koln. Heskey diperlahan dimasukkan ke dalam tim oleh klub barunya, dengan sejauh ini baru mencatatkan satu penampilan sebagai pemain pengganti selama 15 menit.
Namun, ia masih terus beradaptasi dan tetap yakin bahwa potensi penuhnya akan keluar pada waktunya. Pendapat itu juga dibagikan oleh ayahnya, sosok yang sangat paham soal mengasah kemampuan dan memaksimalkan peluang yang datang pada usia muda.