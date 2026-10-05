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Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

'Langit adalah batasnya' - Bagaimana Reigan Heskey mulai menemukan tempatnya di Koln setelah pindah dari Man City, saat mantan striker Inggris, ayahnya Emile, menjelaskan seperti apa kesuksesan bagi penyerang 18 tahun itu

R. Heskey
Bundesliga
Manchester City
FC Koeln
England U19

Emile Heskey menjelaskan kepada GOAL seperti apa kesuksesan bagi putranya, Reigan, setelah menukar Manchester City dengan tantangan baru di Jerman bersama Koln. Pada usia 18 tahun, penyerang berbakat itu telah keluar dari zona nyamannya. Ada banyak rintangan profesional dan pribadi yang harus dilalui di Bundesliga, tetapi “langit adalah batas baginya”.

  • Heskey meninggalkan Manchester City dalam kesepakatan senilai hingga £7 juta

    Heskey berharap bisa mengikuti jejak ayahnya, mantan striker Leicester, Liverpool, dan Aston Villa. Emile menikmati kesuksesan di Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA semasa karier bermainnya, sekaligus mencatatkan 62 caps senior untuk England.

    Reigan sudah bersinar bersama Young Lions di level U17 dan U18, tampil di turnamen Piala Dunia pada 2025, dan dianggap mewarisi atribut keluarga yang berguna seperti kecepatan, kekuatan, dan kemampuan penyelesaian akhir.

    Kualitas tersebut membuatnya menarik perhatian di sistem akademi City yang termasyhur, dengan debut kompetitif dijalani bersama sang kakak, Jaden, dalam laga Piala Carabao melawan Huddersfield pada September 2025.

    Dengan jalannya menuju sepakbola tim utama secara reguler terhalang oleh para pemain internasional berpengalaman, seiring ia mencari peran di sisi kiri, keputusan pun diambil untuk melebarkan sayap dan menyambut awal yang baru pada musim panas 2026.

    Paket transfer yang bisa bernilai hingga £7 juta ($9 juta) disepakati dengan Koln. Heskey diperlahan dimasukkan ke dalam tim oleh klub barunya, dengan sejauh ini baru mencatatkan satu penampilan sebagai pemain pengganti selama 15 menit.

    Namun, ia masih terus beradaptasi dan tetap yakin bahwa potensi penuhnya akan keluar pada waktunya. Pendapat itu juga dibagikan oleh ayahnya, sosok yang sangat paham soal mengasah kemampuan dan memaksimalkan peluang yang datang pada usia muda.

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Bagaimana Heskey telah beradaptasi di Bundesliga

    Mantan bintang Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pembinaan sepak bola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Britania Raya, mengatakan kepada GOAL saat ditanya bagaimana Reigan beradaptasi di Jerman: "Saat ini dia sangat menikmatinya. Dia merasa kesulitan karena jelas keluar-masuk tim. Dan tentu saja bahasanya berbeda, dia harus belajar dan sebagainya. Negara yang berbeda. Tetapi dia juga menikmati sisi itu.

    "Dia masih muda, jadi dia ada di skuad. Dan dia bisa kembali, dia bersama timnas [Inggris] U-19. Jadi dia akan bersama beberapa temannya dan hal-hal seperti itu. Jadi dia bisa menikmati itu.

    "Tetapi sebentar lagi dia harus mulai menunjukkan bahwa dia layak untuk sepak bola tim utama. Begitu dia mulai melakukannya, potensinya tak terbatas. Karena ukuran tubuhnya tidak jauh berbeda dari saya. Dia masih akan banyak berkembang."

    Heskey menambahkan saat ditanya apakah menit bermain menjadi tolok ukur keberhasilan yang paling jelas bagi Reigan pada musim debutnya di Koln: "Ya, waktu bermain. Saya pikir jika dia bisa mendapatkan 15 hingga 20 pertandingan, itu hal yang positif. Mungkin antara 10 dan 15 kontribusi gol juga positif."

  • Mengapa Heskey meninggalkan Manchester City dan menuju Jerman

    Heskey, yang menyaksikan dengan penuh minat sepanjang musim panas saat Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2026, berada di St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak laju Inggris di ajang utama FIFA itu menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepak bola sebagai karier.

    Program kepelatihan sepak bola Chase menyediakan jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke kepelatihan sepak bola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan level pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.

    Heskey sebelumnya mengatakan kepada GOAL tentang mengapa Reigan meninggalkan Manchester demi bekerja dengan ahli taktik yang berbeda yang dapat membantu mengembangkan permainannya: “Saya pikir pada usia 17, 18 tahun, jika Anda siap bermain di tim utama dan Anda tidak mendapatkannya, dan pada akhirnya memang tidak akan mendapatkannya di Inggris, Anda harus pergi ke suatu tempat yang punya rekam jejak terbukti. Jerman tampaknya punya rekam jejak yang terbukti.

    “Sistem pemain muda kami, dalam hal tim nasional usia muda, punya beberapa pemain fantastis. Jerman sudah melihat itu berulang kali pada para pemain. Mengapa kami tidak diberi kesempatan di Inggris?

    “Kami seharusnya tidak harus pergi ke Jerman, kami seharusnya tidak harus pergi ke Belgia, kami seharusnya tidak harus pergi ke Prancis. Itulah yang sedang terjadi. Kami membeli pemain di Inggris dari Prancis, dari Jerman, pada usia 20, 21 tahun. Kami punya pemain berusia 20, 21 tahun yang secara rutin bermain melawan mereka, di level internasional, dan mengalahkan mereka.

    “Dan dianggap sebagai angkatan itu bersama Sancho, Phil Foden, angkatan itu, saya pikir ada Marc Guehi juga, yang dipandang sebagai yang terbaik di Eropa. Tetapi kami tidak diberi kesempatan. Marc Guehi berada di Chelsea, dia tidak mendapat kesempatan di Chelsea, dia harus pergi.

    “Tetapi yang lain semuanya mendapat kesempatan di negara mereka masing-masing. Dan saya mengerti karena di Inggris kami punya liga terbesar dan mungkin liga terbaik. Tetapi anak-anak kami tidak akan pernah mendapat kesempatan.

    “Putra saya [Jaden] sekarang 20, segera 21. Pada usia 22 saya pindah ke Liverpool setelah bermain selama lima musim [di Leicester]. Jadi sekarang kami punya terlalu banyak anak yang, saya tidak akan mengatakan tertahan, tetapi mereka kehilangan tahun-tahun penting untuk belajar pada usia 18, 19, 20 dengan bermain di tim U-21, yang tidak memberi Anda apa-apa. Selain EFL Trophy, yang bagus. Saya suka itu, saya sangat menyukainya, tetapi itu hanya dua pertandingan.”

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  • Pelatih perlu mengeluarkan potensi penuh

    Reigan Heskey bertekad membuktikan kualitasnya bersama Koln, demi mengamankan tempat di tim utama di sana yang pada akhirnya memungkinkannya bersaing untuk mendapat pengakuan di level internasional senior. Ia jelas memiliki kemampuan untuk menapaki jalur tersebut.

    Untuk saat ini, Inggris, dengan pelatih kepala asal Jerman Thomas Tuchel memegang kendali, fokus pada kompetisi UEFA Nations League 2026-27. Setelah kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada pertandingan terakhir mereka, laga kandang melawan Ceko akan dijalani pada Selasa.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang program kepelatihan sepakbola Chase, kunjungi: Program kepelatihan sepakbola Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/