Lampu meja dan cangkir kopi milik Pep Guardiola akan dilelang! Man City akan melelang perlengkapan kantor mantan pelatihnya setelah kepergiannya

City telah membuka pintu ke ruang kerja pribadi Guardiola, dengan meluncurkan lelang daring yang menarik pada hari Senin yang memungkinkan para penggemar membeli barang-barang asli langsung dari masa kepelatihan legendaris sang pelatih asal Spanyol tersebut. Koleksi luar biasa ini terdiri dari perlengkapan kantor sehari-hari, barang-barang pribadi, dan alat-alat taktis unik yang digunakan oleh sang manajer sebelum kepergiannya yang menjadi sorotan dari klub pada akhir musim lalu.

Guardiola meninggalkan City pada akhir musim lalu setelah membawa mereka meraih enam gelar Liga Premier selama satu dekade memimpin klub, serta mengantarkan mereka meraih trofi Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era dominasi, dan klub kini menawarkan kepada para penggemar cara untuk tetap memiliki hubungan fisik dengan sosok yang menjadi arsitek kesuksesan mereka belakangan ini.