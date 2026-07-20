Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lampu meja dan cangkir kopi milik Pep Guardiola akan dilelang! Man City akan melelang perlengkapan kantor mantan pelatihnya setelah kepergiannya
Kesempatan untuk memiliki bagian dari sejarah City
City telah membuka pintu ke ruang kerja pribadi Guardiola, dengan meluncurkan lelang daring yang menarik pada hari Senin yang memungkinkan para penggemar membeli barang-barang asli langsung dari masa kepelatihan legendaris sang pelatih asal Spanyol tersebut. Koleksi luar biasa ini terdiri dari perlengkapan kantor sehari-hari, barang-barang pribadi, dan alat-alat taktis unik yang digunakan oleh sang manajer sebelum kepergiannya yang menjadi sorotan dari klub pada akhir musim lalu.
Guardiola meninggalkan City pada akhir musim lalu setelah membawa mereka meraih enam gelar Liga Premier selama satu dekade memimpin klub, serta mengantarkan mereka meraih trofi Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era dominasi, dan klub kini menawarkan kepada para penggemar cara untuk tetap memiliki hubungan fisik dengan sosok yang menjadi arsitek kesuksesan mereka belakangan ini.
- Getty Images Sport
Barang-barang kenang-kenangan dari era Haaland
Salah satu barang yang paling diminati dalam katalog digital ini adalah bola sepak yang dirancang khusus untuk merayakan prestasi mencetak gol yang luar biasa dari Erling Haaland. Bola tersebut menampilkan karya seni eksklusif yang menggambarkan perjalanan cepat sang penyerang asal Norwegia dalam mencetak 100 gol di Liga Premier, serta dilengkapi dengan tanda tangan asli sang penyerang.
Mengingat nilai historis barang tersebut, bola ini dengan cepat menjadi sorotan utama acara ini, dan telah menarik tawaran awal sebesar hampir €3.000 ($3.400). Para kolektor dan pendukung kaya diperkirakan akan mendorong nilainya naik secara signifikan sebelum palu lelang digital secara resmi diturunkan pada Minggu malam.
Dupa dan patung kura-kura dari keramik memberikan wawasan pribadi
Selain memorabilia olahraga bernilai tinggi yang biasa, lelang ini menawarkan sekilas pandangan yang sangat langka dan intim mengenai kepribadian unik serta lingkungan kerja sehari-hari sang jenius taktik. Para pendukung dapat menawar peluit latihan pribadi Guardiola, kursi kantornya, lampu meja, dan satu set cangkir kopi resmi yang digunakan selama sesi pemantauan pemain yang intens.
Bahkan ada barang-barang yang lebih eksentrik yang siap diperebutkan, termasuk koleksi dupa pribadi sang manajer – yang sering digunakan untuk menciptakan suasana menenangkan di dalam kantornya – serta satu set pernak-pernik unik yang menampilkan sebuah bintang yang dilukis dan dua kura-kura keramik. Kura-kura keramik tersebut telah menarik tawaran awal yang ringan sebesar €111, di samping berbagai foto berbingkai yang menampilkan sang manajer berpose dengan bangga di depan koleksi trofi besarnya.
- Getty Images Sport
Italia meluncurkan langkah ambisius untuk Pep yang sedang cuti panjang
Sementara City sedang membersihkan sisa-sisa masa kepemimpinannya yang berlangsung selama satu dekade, Guardiola sudah menjadi sorotan akibat tawaran sensasional di kancah internasional. Ikon sepak bola Italia, Paolo Maldini dan Leonardo, dilaporkan telah bertolak ke Barcelona untuk melakukan pembicaraan tatap muka yang mendalam dengan sang ahli taktik tersebut mengenai posisi pelatih kepala timnas Italia yang kosong. Laporan dari Sky Sports Italia menunjukkan bahwa diskusi tersebut berlangsung hingga akhir pekan, dengan federasi sepak bola Italia menobatkan pelatih asal Spanyol itu sebagai kandidat impian mutlak untuk memimpin Azzurri.
Terlepas dari daya tarik untuk membangkitkan kembali juara dunia empat kali tersebut, kembalinya Guardiola ke bangku cadangan dalam waktu dekat tampaknya sangat tidak mungkin. Manajer bersejarah ini telah berulang kali menekankan bahwa ia benar-benar menikmati masa cuti yang telah direncanakannya, jauh dari dunia administrasi sepak bola yang penuh tekanan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami