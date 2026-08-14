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Lampaui King Kenny! Andy Robertson sepenuhnya pantas atas ‘pencapaian luar biasa’ saat mantan bintang Liverpool yang kini membela Tottenham itu mendekati rekor Skotlandia milik Dalglish
Dalglish satu-satunya pemain dengan 100 caps untuk Skotlandia
Dalglish, yang dikenal dengan penuh kasih sebagai ‘King Kenny’, adalah satu-satunya pemain Skotlandia yang mencapai 100 penampilan. Ia menembus angka tiga digit sebelum mengakhiri karier bermain internasionalnya yang ikonis selama 15 tahun pada 1986.
Patokan yang ia tetapkan belum terlampaui dalam empat dekade sejak saat itu, tetapi Robertson berada di jalur yang tepat untuk menulis ulang buku sejarah. Bek sayap berusia 32 tahun itu melakoni debutnya pada 2014 dan kini mengenakan ban kapten.
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Sejarah bisa tercipta sebelum akhir 2026
Ia membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026, di mana mereka kembali mengalami kekecewaan dengan tersingkir di fase grup. Bek kiri berpengalaman itu belum memberikan indikasi bahwa ia siap mencoret dirinya dari persaingan untuk terpilih.
Itu berarti ia bisa mencatat rekor baru, melewati Dalglish dalam prosesnya, sebelum akhir tahun kalender ini, dengan Skotlandia masih memiliki enam pertandingan UEFA Nations League sepanjang September, Oktober, dan November. Mereka dijadwalkan menghadapi Slovenia, Swiss, dan Makedonia Utara.
Jika Robertson menikmati awal yang cerah dalam kiprahnya di Spurs, setelah mengakhiri masa sembilan tahunnya di Liverpool, maka ia seharusnya menjadi sosok penting di bawah bos baru tim nasional, dengan pengganti Steve Clarke yang telah pergi sedang dicari.
Robertson yang profesional layak mendapat penghormatan
Ketika ditanya soal upaya Robertson mencetak sejarah baru, mantan bek tengah internasional Skotlandia Hendry, yang berbicara bekerja sama dengan Mr Luck, mengatakan kepada GOAL: “Sungguh luar biasa. Tapi saya pikir ketika Anda mendengar semua orang berbicara tentang Andy Robertson, dia adalah profesional sejati.
“Saya sudah berkali-kali berdarah demi semua klub yang saya bela dan segala hal lainnya, lalu masuk ke tim terbaik Premiership musim ini, saya rasa dua kali. Saya pikir itu pada 94-95 dan 96-97. Dan ketika rekan-rekan sesama pemain memilih Anda dan menempatkan Anda di atas orang lain, itu lebih berarti daripada apa pun.
“Tapi fakta bahwa Andy tinggal lima caps lagi dari King Kenny, dan Kenny adalah idola saya, saya bermain untuknya saat dia menjadi manajer di Blackburn, dia idola saya di sana. Dan dia masih idola saya, Kenny.
“Tetapi jika Andy bisa melampauinya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa karena dia punya karier yang benar-benar gemilang. Benar-benar begitu. Dan dia juga akan tetap percaya diri. Saya pikir pemain mana pun dengan sederet pencapaian dan gelar seperti itu di belakangnya, bahkan jika mereka hanya setengah bugar, akan jadi starter untuk Skotlandia karena memang itulah kondisi kami saat ini.”
- Getty
Robertson ke Spurs setelah periode penuh trofi bersama Liverpool
Robertson memenangi sembilan trofi selama waktunya di Liverpool, dengan raihan mengesankan itu mencakup dua gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions. Kini ia berharap bisa membawa Tottenham kembali ke jalur yang tepat setelah kemerosotan yang mengkhawatirkan dari salah satu kekuatan besar London utara.
Tottenham setidaknya memiliki enam pertandingan yang akan dijalani, di kompetisi kasta tertinggi dan Carabao Cup, sebelum jeda internasional pertama musim 2026-27 tiba. Dalglish akan menjadi salah satu sosok yang mengamati dengan saksama bagaimana semua orang, termasuk sesama pemain Skotlandianya, menjalani kampanye mendatang.
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