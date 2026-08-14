Ketika ditanya soal upaya Robertson mencetak sejarah baru, mantan bek tengah internasional Skotlandia Hendry, yang berbicara bekerja sama dengan Mr Luck, mengatakan kepada GOAL: “Sungguh luar biasa. Tapi saya pikir ketika Anda mendengar semua orang berbicara tentang Andy Robertson, dia adalah profesional sejati.

“Saya sudah berkali-kali berdarah demi semua klub yang saya bela dan segala hal lainnya, lalu masuk ke tim terbaik Premiership musim ini, saya rasa dua kali. Saya pikir itu pada 94-95 dan 96-97. Dan ketika rekan-rekan sesama pemain memilih Anda dan menempatkan Anda di atas orang lain, itu lebih berarti daripada apa pun.

“Tapi fakta bahwa Andy tinggal lima caps lagi dari King Kenny, dan Kenny adalah idola saya, saya bermain untuknya saat dia menjadi manajer di Blackburn, dia idola saya di sana. Dan dia masih idola saya, Kenny.

“Tetapi jika Andy bisa melampauinya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa karena dia punya karier yang benar-benar gemilang. Benar-benar begitu. Dan dia juga akan tetap percaya diri. Saya pikir pemain mana pun dengan sederet pencapaian dan gelar seperti itu di belakangnya, bahkan jika mereka hanya setengah bugar, akan jadi starter untuk Skotlandia karena memang itulah kondisi kami saat ini.”