Stadion itulah yang akan menjadi tuan rumah ajang unggulan FIFA pada hari Minggu, di mana juara Eropa akan berhadapan dengan raja-raja Amerika Selatan. Argentina juga merupakan juara bertahan Piala Dunia, setelah merebut kembali gelar tersebut di Qatar 2022.

Messi menjadi bintang di turnamen di Timur Tengah itu, membawa pulang Bola Emas, dan menambah Ballon d’Or kedelapan ke dalam koleksinya beberapa bulan kemudian. Di usia 39 tahun, penyerang Inter Miami yang tak pernah padam ini kembali bersaing untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi.

Beberapa pesaing untuk penghargaan tersebut telah tersingkir, termasuk Kylian Mbappe dan Harry Kane — kapten Prancis dan Inggris masing-masing — yang mengalami kekecewaan di babak semifinal di panggung terbesar.

Yamal — yang baru saja membantu Barca meraih gelar Liga pada musim 2025-26 — tetap berada dalam persaingan dan mungkin sedang mengatur waktunya dengan sempurna untuk meraih gelar tersebut. Ia memang belum memberikan kontribusi yang menentukan bagi perjuangan Spanyol di Piala Dunia, namun ia tidak pernah bisa dianggap remeh.