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Lamine Yamal vs Lionel Messi dalam perebutan Piala Dunia & Ballon d’Or! Pertarungan epik menanti saat mantan pemain timnas Spanyol itu menjelaskan mengapa bintang muda Barcelona itu bisa mengungguli GOAT asal Argentina
Mbappe & Kane tersingkir, sementara Yamal & Messi saling berhadapan
Stadion itulah yang akan menjadi tuan rumah ajang unggulan FIFA pada hari Minggu, di mana juara Eropa akan berhadapan dengan raja-raja Amerika Selatan. Argentina juga merupakan juara bertahan Piala Dunia, setelah merebut kembali gelar tersebut di Qatar 2022.
Messi menjadi bintang di turnamen di Timur Tengah itu, membawa pulang Bola Emas, dan menambah Ballon d’Or kedelapan ke dalam koleksinya beberapa bulan kemudian. Di usia 39 tahun, penyerang Inter Miami yang tak pernah padam ini kembali bersaing untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi.
Beberapa pesaing untuk penghargaan tersebut telah tersingkir, termasuk Kylian Mbappe dan Harry Kane — kapten Prancis dan Inggris masing-masing — yang mengalami kekecewaan di babak semifinal di panggung terbesar.
Yamal — yang baru saja membantu Barca meraih gelar Liga pada musim 2025-26 — tetap berada dalam persaingan dan mungkin sedang mengatur waktunya dengan sempurna untuk meraih gelar tersebut. Ia memang belum memberikan kontribusi yang menentukan bagi perjuangan Spanyol di Piala Dunia, namun ia tidak pernah bisa dianggap remeh.
- GOAL
Bisakah Yamal mengalahkan Messi dalam perebutan Ballon d'Or 2026?
Mendieta meyakini bahwa pemain sayap berusia 19 tahun itu sedang menyimpan tenaganya untuk momen besar. Mantan bintang La Roja tersebut—yang berbicara bekerja sama dengan situs taruhan sepak bola BetVictor—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah runner-up Ballon d’Or 2025 itu bisa meraih gelar juara saat pemungutan suara kembali digelar: “Piala Dunia adalah titik penentu bagi Ballon d’Or. Dengan alasan yang sama mengapa Harry Kane mungkin berhasil memenangkannya, Lamine Yamal masih bisa melakukannya. Dia menjalani musim yang luar biasa meski mengalami cedera dan sangat penting bagi Barcelona. Dia tetap menjadi pemain kunci bagi Spanyol.
“Jika Spanyol menang, kita harus melihat skuad mereka untuk mencari kandidat. Mikel Oyarzabal adalah pemain fantastis lainnya yang baru saja ditemukan orang-orang. Jika Argentina menang, Messi yang akan memenangkannya.”
Yamal sedang belajar cara menghadapi sorotan yang mirip dengan yang dialami Messi
Messi menjadi penentu kemenangan Argentina dalam laga semifinal melawan Inggris, dengan mencetak dua assist dan membalikkan keadaan dalam pertandingan dramatis di Atlanta. Legenda Barcelona ini telah belajar selama bertahun-tahun cara terbaik menghadapi sorotan yang diterimanya.
Yamal masih terus mengasah hal itu, mengingat ancaman nyata yang ia hadirkan membuat lawan sering kali mengisolasi dia dengan dua pemain—terkadang bahkan mengirim tiga atau empat pemain untuk mengawalnya. Pemain muda ini justru bersinar di bawah tekanan dan sangat menikmati saat-saat menari melewati para bek, namun ia juga harus berkontribusi bagi kepentingan tim—dengan fokus yang tertuju padanya memastikan rekan-rekan setimnya mendapat ruang kosong.
Mendieta menambahkan: “Lamine Yamal seringkali dihadang oleh dua, tiga, atau bahkan empat pemain. Ia memang belum berada di performa terbaiknya belakangan ini, tetapi lolos ke final akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Ia adalah senjata yang berbeda bagi Spanyol.
“Dia menarik perhatian para bek setiap kali menguasai bola, yang menciptakan ruang dan waktu bagi rekan setimnya di bagian lain lapangan. Kami telah memanfaatkan hal ini dengan Pedro Porro dan Marc Cucurella yang ikut menyerang. Penting untuk memanfaatkan Lamine bahkan ketika dia tidak dalam performa terbaiknya.
“Meskipun dia tidak mencetak gol—dia sempat memiliki gol yang dianulir saat melawan Prancis—kehadirannya memberikan kepercayaan diri bagi tim. Dia ingin menjadi pemain terbaik di lapangan pada final nanti.”
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Yamal menghadapi ujian berat menjelang final Piala Dunia 2026
Yamal sedang mengalami cedera yang tidak tepat waktu; ia absen dalam sesi latihan menjelang final Piala Dunia sambil mengenakan perban di paha. Meskipun pada tahap ini tidak ada risiko yang diambil terkait kebugarannya, diperkirakan ia akan masuk dalam susunan pemain inti Luis de la Fuente.
Ia akan berhadapan langsung dengan Messi di pinggiran New York—pria yang dulu mengenakan jersey nomor 10 yang kini ia kenakan di Camp Nou—dan kemungkinan besar penampilan dua bintang super berkaki kiri ini akan menentukan hasil akhir dalam pertunjukan terbesar di lapangan rumput.
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