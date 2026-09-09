Getty Images Sport
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Lamine Yamal ukir sejarah Liga Champions saat Barcelona menghancurkan Feyenoord
Barcelona mengawali Liga Champions dengan gemilang
Barcelona mengawali kampanye Liga Champions 2026-27 mereka dengan cara yang kejam, membantai wakil Eredivisie Feyenoord 5-1 dalam laga pembuka fase grup. Tim asuhan Hansi Flick menampilkan performa dominan untuk mengamankan tiga poin penting di panggung terbesar Eropa.
Raphinha membuka skor hanya dalam tiga menit sebelum menggandakan koleksinya pada menit ke-57. Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dan Gabriel Jesus juga mencetak gol, sementara Sem Steijn mencetak gol hiburan bagi tim tamu pada menit ke-82.
Yamal melampaui tonggak pencapaian Kylian Mbappe
Yamal kembali menjadi pusat perhatian dengan menulis babak lain dalam sejarah sepakbola Eropa. Bintang muda Spanyol itu mencetak gol langsung dari tendangan bebas pada menit ke-77, menyempurnakan penampilan individu yang luar biasa.
Pada usia 19 tahun 58 hari, Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol tendangan bebas langsung dalam sejarah Liga Champions untuk klub La Liga. Ia melampaui catatan sebelumnya yang dibuat Arda Guler dari Real Madrid (21 tahun 49 hari) dan mantan penyerang Atletico Madrid, Sergio Aguero (21 tahun 154 hari).
Selain itu, gol tersebut membuat total keterlibatan gol Yamal di Liga Champions sepanjang karier menjadi 21, terdiri dari 11 gol dan 10 assist. Kini ia memegang rekor tunggal untuk keterlibatan gol terbanyak oleh seorang remaja dalam sejarah kompetisi itu, melewati total sebelumnya milik Kylian Mbappe yang berjumlah 20.
Para pendatang baru bersinar dalam penampilan dominan
Di luar malam pemecahan rekor Yamal, beberapa penyerang kunci lainnya juga memberi kontribusi besar dalam kemenangan telak tersebut. Rekrutan musim panas Jesus membuka rekening golnya untuk klub, mencetak gol pertamanya untuk Barcelona pada menit ke-85 setelah masuk dari bangku cadangan.
Adeyemi juga mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-22 untuk menciptakan keunggulan nyaman sejak awal. Ditambah dua gol impresif Raphinha, lini depan asuhan Flick menunjukkan chemistry luar biasa dan penyelesaian akhir yang klinis sepanjang 90 menit.
Awal kuat di Eropa itu melengkapi performa domestik sempurna Barcelona musim ini. Pasukan Flick sudah memenangi keempat laga pembuka mereka di Liga, dan kokoh di puncak klasemen kasta tertinggi Spanyol dengan 12 poin.
- Getty Images Sport
Laga tandang ke markas Levante menanti Barcelona yang sedang melaju kencang
Setelah tiga poin Eropa berhasil diamankan, Barcelona akan segera mengalihkan fokus kembali ke urusan domestik. Tim asal Catalunya itu akan bertandang menghadapi Levante di La Liga akhir pekan ini, dengan target memperpanjang rentetan kemenangan menjadi lima pertandingan. Sementara itu, Feyenoord harus segera berbenah setelah kekalahan telak mereka di Spanyol. Tim asal Belanda itu akan menjamu PEC Zwolle di Eredivisie saat berupaya mengembalikan kampanye domestik mereka ke jalur yang tepat.
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