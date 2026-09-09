Yamal kembali menjadi pusat perhatian dengan menulis babak lain dalam sejarah sepakbola Eropa. Bintang muda Spanyol itu mencetak gol langsung dari tendangan bebas pada menit ke-77, menyempurnakan penampilan individu yang luar biasa.

Pada usia 19 tahun 58 hari, Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol tendangan bebas langsung dalam sejarah Liga Champions untuk klub La Liga. Ia melampaui catatan sebelumnya yang dibuat Arda Guler dari Real Madrid (21 tahun 49 hari) dan mantan penyerang Atletico Madrid, Sergio Aguero (21 tahun 154 hari).

Selain itu, gol tersebut membuat total keterlibatan gol Yamal di Liga Champions sepanjang karier menjadi 21, terdiri dari 11 gol dan 10 assist. Kini ia memegang rekor tunggal untuk keterlibatan gol terbanyak oleh seorang remaja dalam sejarah kompetisi itu, melewati total sebelumnya milik Kylian Mbappe yang berjumlah 20.











