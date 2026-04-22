Pada menit ke-40, Yamal dengan tenang mengonversi tendangan penalti yang ia peroleh sendiri untuk membawa Barca memimpin. Namun, alih-alih merayakannya, pemain berusia 18 tahun itu langsung memberi isyarat ke arah bangku cadangan bahwa ia mengalami cedera. Ia pun terjatuh dan berbaring di lapangan, sementara rekan-rekan setimnya yang tampak terkejut berdiri mengelilinginya.
Lamine Yamal tiba-tiba terjatuh setelah mencetak gol penalti! FC Barcelona cemas dengan kondisi bintang utamanya
Tim medis Barcelona turun ke lapangan dan memberikan perawatan singkat kepada bintang penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Yamal meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang dan tampak kecewa, lalu langsung menuju ruang ganti. Roony Bardghji masuk menggantikannya. Di mana tepatnya ia mengalami cedera dan apakah cedera tersebut cukup serius, masih belum jelas untuk saat ini.
Mungkin Yamal mengalami cedera saat insiden yang berujung pada penalti. Saat melakukan gerakan memutar, pemain timnas Spanyol itu bertabrakan dengan bek Celta, Yoel Lago, di kotak penalti lawan, yang kemudian membuat wasit Jose Luis Munuera Montero menunjuk titik penalti.
Segera setelah Yamal meninggalkan lapangan, pertandingan dihentikan selama hampir 20 menit. Penyebabnya tampaknya adalah keadaan darurat medis di tribun penonton.
- AFP
Apakah pelatih tim nasional Spanyol juga perlu khawatir?
Bagi Barca, absennya Yamal di laga penutup musim tentu akan sangat mengecewakan. Meskipun keunggulan sang pemuncak klasemen atas pesaing terdekatnya, Real Madrid, cukup nyaman, masih ada beberapa pertandingan yang harus dilalui sebelum tim Catalan itu berhasil mempertahankan gelar LaLiga. Pada bulan Mei, mereka akan menghadapi rival terberatnya secara langsung saat El Clásico melawan Real Madrid digelar.
Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, kemungkinan juga menyaksikan kejadian aneh seputar Yamal pada Rabu malam dengan wajah cemas. Lagi pula, Piala Dunia 2026 akan dimulai dalam sekitar satu setengah bulan lagi dan Yamal adalah salah satu pemain kunci juara Eropa tersebut.
Bintang Barca ini diharapkan memainkan peran kunci dalam turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada, yang diharapkan berakhir dengan gelar juara dunia bagi Spanyol. Pertandingan grup pertama melawan Cape Verde akan digelar pada 15 Juni, sementara lawan lain di babak penyisihan grup adalah Arab Saudi dan Uruguay.
Bagi Yamal, gol melawan Vigo tersebut merupakan gol ke-24-nya di semua kompetisi musim ini. Selain itu, ia juga telah mencetak 18 assist.
Lamine Yamal: Catatan statistiknya musim ini
Permainan
45
Gol
24
Assist
18