Lamine Yamal tiba-tiba terjatuh setelah mencetak gol penalti! FC Barcelona cemas dengan kondisi bintang utamanya

Tim medis Barcelona turun ke lapangan dan memberikan perawatan singkat kepada bintang penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Yamal meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang dan tampak kecewa, lalu langsung menuju ruang ganti. Roony Bardghji masuk menggantikannya. Di mana tepatnya ia mengalami cedera dan apakah cedera tersebut cukup serius, masih belum jelas untuk saat ini.

Mungkin Yamal mengalami cedera saat insiden yang berujung pada penalti. Saat melakukan gerakan memutar, pemain timnas Spanyol itu bertabrakan dengan bek Celta, Yoel Lago, di kotak penalti lawan, yang kemudian membuat wasit Jose Luis Munuera Montero menunjuk titik penalti.

Segera setelah Yamal meninggalkan lapangan, pertandingan dihentikan selama hampir 20 menit. Penyebabnya tampaknya adalah keadaan darurat medis di tribun penonton.