Meski sorotan di media kian ramai, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick dengan cepat meredam setiap pembicaraan tentang keretakan atau sikap buruk jelang laga melawan Athletic Bilbao. Flick memberikan penjelasan medis terkait pergantian tersebut, dengan menjelaskan bahwa sang pemain tidak berada pada kondisi fisik 100 persen saat kemenangan akhir pekan itu.

"Dia mengalami masalah kecil, sakit kepala," kata Flick kepada para wartawan. "Lamine adalah seorang jenius, itu bisa dimengerti. Dia menjalani libur selama tiga pekan dan baru berlatih beberapa hari. Wajar jika dia belum berada di performa puncaknya."

Flick juga cepat menyoroti peran penting sang penyerang dalam kemenangan pembuka, dengan mencatat etos kerja bertahannya dan satu assist untuk Raphinha. "Kami perlu mencari solusi agar dia bisa kembali ke performa terbaiknya, tetapi saya sangat menghargai 60 menit yang dia mainkan," tambah sang pelatih. "Dia melakukan pressing dengan sangat baik pada gol pertama dan pada gol kedua dia mengoper bola kepada Raphinha. Dia memberi kami lebih banyak opsi. Dia sangat membantu kami dan kondisinya bagus. Kita lihat bagaimana perkembangannya, tetapi kami membutuhkan dia karena dia luar biasa."