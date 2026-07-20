Lamine Yamal telah 'mencapai puncak karier sepak bolanya' di usia 19 tahun! Pemain sayap Spanyol ini mendapat pujian sebagai 'yang paling menonjol' dari mantan bintang Inggris setelah kemenangan di final Piala Dunia melawan Argentina

Mantan kiper Inggris, Joe Hart, menyoroti ketenangan Yamal setelah remaja itu berulang kali mendapat tekanan dari Argentina sepanjang pertandingan final. Pakar BBC Sport tersebut mengatakan: "Lamine Yamal tidak hanya tidak bereaksi. Dia justru menghadapi tantangan itu dengan tegar. Dia tidak gentar dan tidak mundur. Seluruh tim lawan berusaha menghancurkannya. Namun, dia tetap sangat tenang. Itu adalah penampilan yang sangat menonjol darinya. Lamine Yamal berusia 19 tahun. Betapa indahnya hari ini baginya. Dia baru berusia 19 tahun dan telah menorehkan prestasi gemilang dalam sepak bola."

Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, juga memuji kontribusi pemain muda tersebut setelah kemenangan tersebut. Ia mengatakan: "Dia telah memainkan sepak bola yang hebat yang akan membantunya untuk semakin matang dan menjadi pemain sepak bola yang lebih hebat lagi daripada yang sudah dia miliki saat ini. Dia benar-benar berkorban demi kebaikan bersama. Hal ini sangat penting dalam skuad saya. Menurut saya, dia telah memainkan Piala Dunia yang luar biasa."