AFP
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Lamine Yamal telah 'mencapai puncak karier sepak bolanya' di usia 19 tahun! Pemain sayap Spanyol ini mendapat pujian sebagai 'yang paling menonjol' dari mantan bintang Inggris setelah kemenangan di final Piala Dunia melawan Argentina
Serah terima tongkat estafet di New York
Dalam momen yang akan terukir dalam sejarah sepak bola, Yamal memeluk Lionel Messi yang berlinang air mata di akhir pertandingan final Piala Dunia di Stadion New York New Jersey. Pemandangan itu tak mungkin diabaikan; sebuah estafet tongkat estafet dari seorang ikon berusia 39 tahun kepada seorang fenomena berusia 19 tahun. Yamal, yang mengenakan jersey nomor 10 Barcelona untuk klubnya, memberikan penghiburan kepada pria yang bisa dibilang telah mendefinisikan jersey tersebut.
Kemenangan 1-0 bagi La Roja, yang dipastikan oleh Ferran Torres pada menit ke-106, memastikan bahwa Yamal menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia. Di usianya yang baru 19 tahun dan enam hari, ia telah mencapai apa yang gagal diraih oleh banyak legenda sepanjang hidup mereka.
- Getty Images Sport
Hart dan De la Fuente memuji bintang remaja tersebut
Mantan kiper Inggris, Joe Hart, menyoroti ketenangan Yamal setelah remaja itu berulang kali mendapat tekanan dari Argentina sepanjang pertandingan final. Pakar BBC Sport tersebut mengatakan: "Lamine Yamal tidak hanya tidak bereaksi. Dia justru menghadapi tantangan itu dengan tegar. Dia tidak gentar dan tidak mundur. Seluruh tim lawan berusaha menghancurkannya. Namun, dia tetap sangat tenang. Itu adalah penampilan yang sangat menonjol darinya. Lamine Yamal berusia 19 tahun. Betapa indahnya hari ini baginya. Dia baru berusia 19 tahun dan telah menorehkan prestasi gemilang dalam sepak bola."
Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, juga memuji kontribusi pemain muda tersebut setelah kemenangan tersebut. Ia mengatakan: "Dia telah memainkan sepak bola yang hebat yang akan membantunya untuk semakin matang dan menjadi pemain sepak bola yang lebih hebat lagi daripada yang sudah dia miliki saat ini. Dia benar-benar berkorban demi kebaikan bersama. Hal ini sangat penting dalam skuad saya. Menurut saya, dia telah memainkan Piala Dunia yang luar biasa."
Pemain awal yang sempurna dari Spanyol
Meskipun mengikuti turnamen dengan kekhawatiran terkait cedera otot paha belakang, Yamal tampil sebagai starter dalam tujuh dari delapan pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026 dan memenangkan semuanya. Masalah cedera yang masih membayangi itu tampaknya menghambat kontribusi serangannya yang biasanya, sehingga menghasilkan penampilan individu yang agak kurang memuaskan dengan hanya mencetak satu gol. Pada akhirnya, penampilannya yang kurang menonjol di turnamen tersebut membuat rekan setimnya, Pau Cubarsi, berhasil mengunggulinya dalam perebutan penghargaan FIFA Young Player.
Namun, pengaruh Yamal terhadap kesuksesan bersejarah tim ini sangatlah mutlak. Ditambah dengan enam penampilannya sebagai starter di Euro 2024, ia kini telah memenangkan seluruh 13 pertandingan besar yang dimainkannya sebagai starter. Rekor tanpa cela ini merupakan rentetan kemenangan terpanjang yang pernah dicatat oleh pemain starter Eropa mana pun dalam sejarah turnamen besar. Kemampuannya untuk menyeimbangkan kecemerlangan individu dengan disiplin pertahanan dan kesadaran taktis telah menjadikannya permata tak terbantahkan dalam mahkota Spanyol saat mereka kembali ke puncak sepak bola dunia.
- Getty Images Sport
Yamal berupaya melanjutkan kesuksesan bersejarahnya
Yamal kini akan kembali ke kompetisi klub setelah memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, usai menambahkan medali juara Piala Dunia ke dalam koleksi gelar kemenangannya di Kejuaraan Eropa. Di usianya yang baru 19 tahun, pemain sayap Barcelona ini telah mengumpulkan koleksi trofi yang luar biasa. Dengan De la Fuente yang terus menaruh kepercayaan padanya, Yamal tampaknya akan tetap menjadi pilar utama era baru Spanyol saat sang juara dunia berupaya mengembangkan kesuksesan terbarunya.
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