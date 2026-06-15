Kedua bersaudara kelahiran Rotterdam itu menjadi sorotan utama di Atlanta saat tim debutan turnamen ini berhasil meraih satu poin yang mengejutkan dunia sepak bola. Sementara sebagian besar pemain bertahan merasa was-was melihat Yamal melakukan pemanasan, Deroy Duarte menjelaskan bahwa rekan-rekan setimnya sudah siap untuk segera menetralisir pemain remaja itu.

"Kamu mendengar sorakan para penggemar dan kamu merasakan dari auranya bahwa seorang pemain serius akan masuk," kata Deroy kepada ESPN. "Tapi begitu dia menyentuh bola, bek kiri dan sayap kiri kami langsung menempel padanya. Dan kami tahu: hari ini dia tidak akan bisa berbuat apa-apa."

Memang, bahkan masuknya bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dengan hanya 20 menit tersisa gagal menginspirasi terobosan bagi raksasa Eropa tersebut. The Blue Sharks mempertahankan struktur pertahanan yang disiplin yang membuat lini depan Spanyol terlihat tidak berbahaya sepanjang 90 menit.