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"Lamine Yamal 'takkan melakukan apa-apa' - Laros dan Deroy Duarte, dua bersaudara asal Cape Verde, merasakan 'aura' bintang Spanyol itu, namun mereka tahu dia akan gagal dalam hasil undian Piala Dunia yang mengejutkan"
Menaklukkan aura Yamal
Kedua bersaudara kelahiran Rotterdam itu menjadi sorotan utama di Atlanta saat tim debutan turnamen ini berhasil meraih satu poin yang mengejutkan dunia sepak bola. Sementara sebagian besar pemain bertahan merasa was-was melihat Yamal melakukan pemanasan, Deroy Duarte menjelaskan bahwa rekan-rekan setimnya sudah siap untuk segera menetralisir pemain remaja itu.
"Kamu mendengar sorakan para penggemar dan kamu merasakan dari auranya bahwa seorang pemain serius akan masuk," kata Deroy kepada ESPN. "Tapi begitu dia menyentuh bola, bek kiri dan sayap kiri kami langsung menempel padanya. Dan kami tahu: hari ini dia tidak akan bisa berbuat apa-apa."
Memang, bahkan masuknya bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dengan hanya 20 menit tersisa gagal menginspirasi terobosan bagi raksasa Eropa tersebut. The Blue Sharks mempertahankan struktur pertahanan yang disiplin yang membuat lini depan Spanyol terlihat tidak berbahaya sepanjang 90 menit.
- AFP
Sebuah kisah keluarga di panggung dunia
Bagi Laros dan Deroy, hasil imbang 0-0 itu merupakan momen bersejarah yang sangat emosional bagi keluarga mereka. Laros menjadi starter dan bermain selama satu jam sebelum digantikan oleh saudaranya, sebuah pergantian pemain yang memunculkan perasaan campur aduk namun pada akhirnya membanggakan. "Itu agak gila, idealnya kita ingin bermain bersama di lapangan, tapi kami saling mendukung sepenuhnya. Sejak saya diganti, saya menjadi penonton dan di situlah ketegangan benar-benar mulai terasa," kenang Laros. "Di lapangan, kamu tidak benar-benar menyadarinya. Saat peluit berbunyi, itu seperti pesta."
Betapa pentingnya hasil ini terlihat jelas di wajah para penonton di tribun, termasuk orang tua kedua bersaudara ini. "Kami melihat orang tua kami menangis," kata kedua bersaudara ini tak lama setelah pertandingan. "Perasaannya sulit dijelaskan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa Anda impikan."
Adegan emosional tersebut mirip dengan yang dialami kiper veteran Vozinha yang terlihat sangat terharu setelah memastikan penampilan ke-90-nya dalam pertandingan yang berakhir imbang tersebut.
Meremehkan yang terbaik di dunia
Terlepas dari rasa percaya diri mereka, Duarte bersaudara dengan cepat mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki tim Spanyol. Berhadapan dengan pemain sekelas Rodri dan Pedri memberi mereka gambaran langsung tentang apa artinya berada di puncak olahraga ini. "Ketika seseorang berbalik atau memberikan umpan yang indah, Anda pasti berpikir: ini adalah kelas dunia," mereka mengakui. Namun, mentalitas sebagai tim yang tidak diunggulkan semakin terasah dengan menyaksikan negara-negara kecil lainnya berjuang keras, khususnya saat Curacao kalah telak 7-1 dari Jerman pada malam sebelumnya.
"Anda menyadari: itu bisa saja terjadi pada kami. Namun, saat kami memulai pertandingan, kami langsung tampil tajam. Saya melihat jam, menyadari kami sudah bermain selama 20 menit dan semuanya berjalan lancar. Sejak saat itu saya tahu: ada sesuatu yang benar-benar bisa diraih di sini," jelas Laros.
- Getty Images Sport
Berharap lolos ke babak gugur
Dengan satu poin yang sudah diraih di Grup H, Cape Verde tak lagi memandang diri mereka sekadar sebagai peserta biasa. Hasil ini telah mengubah ekspektasi terhadap negara Afrika tersebut saat mereka bersiap menghadapi sisa pertandingan. Kakak beradik Duarte meyakini ini hanyalah awal dari perjalanan mereka di Amerika Utara, meski para kritikus telah meragukan mereka sebelum turnamen dimulai. "Kami bisa terus berjuang untuk meraih lebih banyak lagi. Semua orang menganggap peluang kami kecil, tapi kami selalu yakin bahwa kami bisa lolos," kata kedua bersaudara itu.
Setelah membuat salah satu favorit turnamen kecewa, Blue Sharks tentu saja berhak untuk bermimpi besar saat mereka menatap pertandingan melawan Uruguay dan Arab Saudi untuk mengamankan tempat di babak gugur.