Lamine Yamal 'selalu mengejutkan kita setiap hari' di Barcelona, seperti yang dikatakan Joan Laporta, 'langit adalah batasnya' untuk bintang muda ini
Bakat generasi yang sedang muncul
Laporta telah mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap perkembangan pesat Yamal. Pemain sayap ini telah bertransformasi dari seorang lulusan La Masia yang menjanjikan menjadi titik fokus serangan tim utama, secara konsisten menampilkan performa yang menentukan kemenangan dalam situasi tekanan tinggi. Kemampuannya semakin teruji ketika ia mencetak hat-trick pertamanya untuk Barca dalam kemenangan 4-1 atas Villarreal.
Calon presiden Barca tersebut mencatat bahwa kemampuan pemain muda ini untuk berinovasi di lapangan telah menjadi sumber kekaguman harian bagi staf pelatih dan dewan direksi. Perkembangan ini dianggap sebagai fondasi utama proyek olahraga klub, yang saat ini memprioritaskan talenta lokal daripada pembelian pemain mahal dari luar.
Langit adalah batasnya
Laporta memuji Yamal dengan penuh antusiasme, menegaskan bahwa pemain internasional Spanyol itu selalu mengejutkan semua orang dengan kemajuannya setiap hari. "Langit adalah batasnya, kan? Setiap hari dia mengejutkan kita dengan hal baru," katanya kepada Mundo Deportivo. "Beberapa hari yang lalu, di sisi yang berlawanan dari tempat dia biasanya bermain, dia melakukan aksi yang memberi kita gol pertama melawan Atletico. Itu luar biasa. Gol yang dia cetak melawan Villarreal juga berkualitas fantastis."
Dia menyoroti bahwa kesuksesan Yamal adalah hasil dari pembinaan yang teliti di akademi terkenal klub. "Dia adalah pemain yang berbakat dan kami memilikinya di Barca. Dia adalah pemain yang telah dididik, yang telah dirawat, yang telah dibentuk di La Masia. Selain itu, dia adalah pemain yang berkomitmen dan memiliki kedewasaan di usianya yang luar biasa. Kami sangat senang dengan Iain Yamal dan semua orang di sekitarnya, dan kenyataannya, tim ini adalah kelompok orang yang berharga."
Penampilan yang memecahkan rekor
Hat-trick Yamal melawan Villarreal membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak hat-trick pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Spanyol (18 tahun dan 230 hari) pada abad ke-21. Prestasi ini juga menjadikannya pemain termuda yang mencetak hat-trick di kasta tertinggi sepak bola Spanyol sejak 1967. Hanya dua pemain yang pernah mencetak hat-trick pada usia yang lebih muda, meskipun Anda harus kembali hampir 100 tahun untuk menemukan rekor tersebut: José Iraragorri pada usia 17 tahun dan 337 hari pada 1930 dan Pablo Pombo pada usia 18 tahun dan 200 hari pada 1934.
Musim ini, Yamal terus menunjukkan performa sensasionalnya, mencetak 18 gol dan memberikan 15 assist dalam 35 penampilan di semua kompetisi. Yamal juga membantu Barça memuncaki klasemen La Liga dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
Menjaga momentum
Meskipun baru saja tersingkir di babak semifinal Copa del Rey setelah kalah agregat 4-3 dari Atletico Madrid, Yamal dan kawan-kawan akan berusaha untuk meraih trofi yang tersisa musim ini.
Blaugrana saat ini memimpin klasemen La Liga, unggul empat poin dari rival mereka Real Madrid. Mereka dijadwalkan menghadapi Athletic Club akhir pekan ini, sebelum bertanding melawan Newcastle United dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
