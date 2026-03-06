Lamine Yamal 'selalu mengejutkan kita setiap hari' di Barcelona, seperti yang dikatakan Joan Laporta, 'langit adalah batasnya' untuk bintang muda ini

Laporta memuji Yamal dengan penuh antusiasme, menegaskan bahwa pemain internasional Spanyol itu selalu mengejutkan semua orang dengan kemajuannya setiap hari. "Langit adalah batasnya, kan? Setiap hari dia mengejutkan kita dengan hal baru," katanya kepada Mundo Deportivo. "Beberapa hari yang lalu, di sisi yang berlawanan dari tempat dia biasanya bermain, dia melakukan aksi yang memberi kita gol pertama melawan Atletico. Itu luar biasa. Gol yang dia cetak melawan Villarreal juga berkualitas fantastis."

Dia menyoroti bahwa kesuksesan Yamal adalah hasil dari pembinaan yang teliti di akademi terkenal klub. "Dia adalah pemain yang berbakat dan kami memilikinya di Barca. Dia adalah pemain yang telah dididik, yang telah dirawat, yang telah dibentuk di La Masia. Selain itu, dia adalah pemain yang berkomitmen dan memiliki kedewasaan di usianya yang luar biasa. Kami sangat senang dengan Iain Yamal dan semua orang di sekitarnya, dan kenyataannya, tim ini adalah kelompok orang yang berharga."