Barcelona melanjutkan start sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan 4-2 atas Levante, yang digerakkan oleh Yamal yang tak terbendung. Lamine mencetak dua gol, menyamai rekor abad ke-21 yang sebelumnya hanya dipegang Lionel Messi.

Yamal menjadi pemain Barcelona kedua yang mencatatkan tiga brace dalam lima pertandingan pertama La Liga pada suatu musim, sebuah pencapaian yang diraih Messi pada musim 2012/13. Yamal kini mengoleksi enam gol musim ini, membuatnya menjadi top skor bersama di kompetisi tersebut bersama Raphinha, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello.