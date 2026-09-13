Getty Images Sport
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Lamine Yamal samai rekor Lionel Messi saat Barcelona amankan kemenangan dramatis atas Levante
Menyamai Lionel Messi
Barcelona melanjutkan start sempurna mereka di kompetisi domestik dengan kemenangan 4-2 atas Levante, yang digerakkan oleh Yamal yang tak terbendung. Lamine mencetak dua gol, menyamai rekor abad ke-21 yang sebelumnya hanya dipegang Lionel Messi.
Yamal menjadi pemain Barcelona kedua yang mencatatkan tiga brace dalam lima pertandingan pertama La Liga pada suatu musim, sebuah pencapaian yang diraih Messi pada musim 2012/13. Yamal kini mengoleksi enam gol musim ini, membuatnya menjadi top skor bersama di kompetisi tersebut bersama Raphinha, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello.
- AFP
Duo penyerang yang dominan
Raphinha juga memainkan peran krusial dalam kemenangan ini dengan mencatatkan dua assist. Pemain Brasil itu kini sudah berkontribusi terhadap 11 gol musim ini, sementara Yamal terlibat dalam sembilan gol. Gabungan kontribusi serangan mereka telah membawa Barcelona mencetak 25 gol yang mencengangkan di semua kompetisi.
Dominasi dalam serangan ini berarti klub tersebut telah mencapai 20 gol liga hanya setelah lima pertandingan untuk pertama kalinya sejak musim 2011/12. Selain itu, Xavi Espart membuka skor pada menit kelima, yang berarti Barcelona kini sudah mencetak gol dalam enam menit pertama pada tiga pertandingan beruntun.
Levante melancarkan kebangkitan di akhir laga
Barcelona awalnya mendominasi, dengan Espart mencetak gol pada menit kelima. Yamal kemudian mencetak dua gol, menjebol gawang lawan pada menit ke-19 dan mengeksekusi penalti pada menit ke-48 untuk menciptakan keunggulan meyakinkan tiga gol.
Namun, Levante menghidupkan pertandingan di akhir laga setelah kesalahan lini belakang. Ivan Romero memanfaatkan kesalahan untuk mencetak gol pada menit ke-79, dan Brugue menambah gol kedua sembilan menit kemudian, mengubah skor menjadi 3-2. Tuan rumah menekan untuk mencari gol penyeimbang yang dramatis, tetapi Karim Adeyemi memastikan kemenangan 4-2 untuk Barcelona dengan gol solo yang memukau jauh di masa injury time (93').
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Barcelona?
Kemenangan ini memastikan Barcelona mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga dengan rekor sempurna 15 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan lima poin. Anak asuh Flick akan berupaya memperpanjang start sempurna mereka saat menjamu Racing pada Rabu, sebelum menghadapi ujian berat melawan Sevilla pada Sabtu.
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