Lamine Yamal menyanyikan lagu Bad Bunny dalam parade Piala Dunia Spanyol yang meriah setelah laga final yang melelahkan melawan Argentina, sementara Ferran Torres mengenakan topi yang terinspirasi dari Donald Trump

Perayaan itu pun berubah menjadi lebih khidmat saat skuad tiba di Plaza de Cibeles, tempat para pemain dan staf pelatih menyampaikan sambutan kepada para penonton. Kapten Rodri memuji kekompakan yang telah mengantarkan Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia dan memberikan penghormatan kepada Torres, sang pahlawan penentu kemenangan.

Rodri berkata kepada para pendukung: "Kami telah memenangkan Piala Dunia. Dan berapa banyak yang sudah kami raih? Dua. Para pemain di sini luar biasa, dan saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya ingin mengenang seseorang yang sangat penting bagi saya, seorang pemain yang telah dikritik secara tidak adil dan yang hari ini menjadi bagian dari sejarah sepak bola Spanyol: Ferran."

Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, juga berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka sepanjang turnamen. Ia berkata: "Terima kasih, Spanyol, atas dukungan kalian, atas kehadiran kalian di sini. Kami beruntung memiliki 26 orang luar biasa yang juga merupakan pesepakbola hebat, yang terbaik di dunia.

"Bagi saya, ini merupakan suatu kehormatan untuk melatih mereka dan berbagi momen ini bersama staf kepelatihan saya. Bersama-sama kita lebih kuat, jangan lupakan itu. Hidup Spanyol!"