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Lamine Yamal menyanyikan lagu Bad Bunny dalam parade Piala Dunia Spanyol yang meriah setelah laga final yang melelahkan melawan Argentina, sementara Ferran Torres mengenakan topi yang terinspirasi dari Donald Trump
Spanyol merayakannya dengan meriah di Madrid
Skuad Spanyol yang menjuarai Piala Dunia kembali ke Madrid untuk mengikuti parade dengan bus terbuka setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. Yamal menjadi pusat perayaan tersebut; ia mengambil mikrofon untuk menyanyikan lagu-lagu Bad Bunny sementara para pendukung berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut kepulangan tim.
Pemain muda Barcelona itu sering terlihat merayakan bersama pemain sayap Athletic Club, Nico Williams, di mana keduanya menari bersama sepanjang parade. Beberapa pemain menikmati suasana meriah tersebut, sementara yang lain membungkus diri dengan bendera Spanyol saat skuad melintasi ibu kota.
- Getty Images News
Torres mengolok-olok Trump
Meskipun musik dan tariannya menarik perhatian, Torres—pahlawan penentu kemenangan—justru menjadi sorotan utama dalam hal gaya busana hari itu. Penyerang tersebut terlihat mengenakan topi merah yang mencolok, yang sangat mirip dengan merchandise politik Trump. Topi itu dihiasi slogan "Make Spain Great Again," sebuah sindiran jenaka terhadap Presiden AS yang baru saja menyerahkan medali kepada para pemain 24 jam sebelumnya.
Rodri dan De la Fuente mengucapkan terima kasih kepada para pendukung
Perayaan itu pun berubah menjadi lebih khidmat saat skuad tiba di Plaza de Cibeles, tempat para pemain dan staf pelatih menyampaikan sambutan kepada para penonton. Kapten Rodri memuji kekompakan yang telah mengantarkan Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia dan memberikan penghormatan kepada Torres, sang pahlawan penentu kemenangan.
Rodri berkata kepada para pendukung: "Kami telah memenangkan Piala Dunia. Dan berapa banyak yang sudah kami raih? Dua. Para pemain di sini luar biasa, dan saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya ingin mengenang seseorang yang sangat penting bagi saya, seorang pemain yang telah dikritik secara tidak adil dan yang hari ini menjadi bagian dari sejarah sepak bola Spanyol: Ferran."
Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, juga berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka sepanjang turnamen. Ia berkata: "Terima kasih, Spanyol, atas dukungan kalian, atas kehadiran kalian di sini. Kami beruntung memiliki 26 orang luar biasa yang juga merupakan pesepakbola hebat, yang terbaik di dunia.
"Bagi saya, ini merupakan suatu kehormatan untuk melatih mereka dan berbagi momen ini bersama staf kepelatihan saya. Bersama-sama kita lebih kuat, jangan lupakan itu. Hidup Spanyol!"
- Getty
Spanyol berupaya memanfaatkan kemenangan mereka
Begitu perayaan berakhir, fokus Spanyol akan segera beralih ke rangkaian pertandingan internasional yang akan datang. Setelah menjuarai Piala Dunia dengan salah satu skuad termuda di turnamen tersebut, tim asuhan De la Fuente akan berusaha mempertahankan kesuksesan mereka dengan inti tim yang berbakat, yang di antaranya adalah Yamal, Nico Williams, dan Torres.
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