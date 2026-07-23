Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal mengungkapkan apa yang dikatakan Lionel Messi kepadanya setelah final Piala Dunia 2026 - kata-kata dari pemain Argentina yang dijuluki GOAT itu sama berartinya bagi bintang muda Barcelona itu seperti ‘medali emas’-nya
Kata-kata bijak dari Messi
Di tengah euforia kemenangan dramatis Spanyol atas Argentina dalam final Piala Dunia di New York, tongkat estafet simbolis diserahkan antara dua generasi ikon Barcelona. Yamal, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola, terlihat berbincang mesra dengan Messi setelah peluit akhir dibunyikan.
Ketika ditanya mengenai detail percakapan tersebut, Yamal mengungkapkan dampak mendalam yang ditimbulkan oleh kata-kata sang legenda kepadanya pada malam yang sudah menjadi malam terhebat dalam karier profesionalnya. "Dia mengatakan kepadaku untuk terus berjalan di jalanku sendiri dan bahwa masa depan ada di tangan generasi kita. Kata-kata itu sama berartinya bagiku seperti medali emas yang tergantung di leherku," ungkap Yamal.
- Getty Images Sport
Rasa hormat yang tertinggi bagi GOAT
Terlepas dari sifat kompetitif pertandingan final dan tuntutan fisik turnamen tersebut, kekaguman Yamal terhadap pendahulunya tetap tak tergoyahkan. Yamal menegaskan kembali pandangannya mengenai posisi Messi di jajaran legenda sepak bola, memastikan bahwa perayaannya atas trofi Spanyol tidak menutupi rasa hormatnya terhadap lawan yang baru saja dikalahkannya.
Bagi Yamal, pengalaman berhadapan dengan Messi di panggung terbesar dunia merupakan puncak dari impian seumur hidupnya. "Dia adalah sosok yang selalu saya kagumi. Di akhir pertandingan, saya menunjukkan rasa hormat saya kepadanya," tambah bintang muda Barcelona tersebut.
Persaingan yang dibangun atas dasar rasa hormat
Meskipun berada di pihak yang kalah di final, Messi menampilkan performa gemilang di Piala Dunia 2026, membuktikan bahwa kelasnya tetap tak tergoyahkan meski kariernya sudah mendekati akhir. Pemain legendaris bernomor punggung 10 ini menutup turnamen dengan catatan mengesankan berupa delapan gol dan empat assist, serta tampil dalam seluruh delapan pertandingan Argentina.
Sebelum final berlangsung, Messi sudah memuji remaja yang kini menjadi andalan utama serangan Barcelona itu. “Dia pemain yang luar biasa… bintang dunia,” kata Messi tentang pemain sayap asal Spanyol itu. “Dia baru berusia 19 tahun dan masih memiliki karier yang panjang di depannya.”
- AFP
Dari bak mandi hingga panggung dunia
Hubungan antara kedua bintang tersebut sudah terjalin sejak hampir dua dekade lalu. Sebuah foto yang viral dari sesi pemotretan kalender amal UNICEF tahun 2007 baru-baru ini kembali mencuat, memperlihatkan Messi yang saat itu berusia 20 tahun sedang membantu memandikan Yamal yang berusia lima bulan. Pertemuan tak terduga di ruang ganti Barcelona itu kini telah menjadi bagian dari legenda sepak bola, karena bayi yang dulu berada di bak mandi itu tumbuh dewasa dan akhirnya berhadapan dengan sang maestro di final Piala Dunia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami