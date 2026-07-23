Lamine Yamal mengungkapkan apa yang dikatakan Lionel Messi kepadanya setelah final Piala Dunia 2026 - kata-kata dari pemain Argentina yang dijuluki GOAT itu sama berartinya bagi bintang muda Barcelona itu seperti ‘medali emas’-nya

Di tengah euforia kemenangan dramatis Spanyol atas Argentina dalam final Piala Dunia di New York, tongkat estafet simbolis diserahkan antara dua generasi ikon Barcelona. Yamal, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola, terlihat berbincang mesra dengan Messi setelah peluit akhir dibunyikan.

Ketika ditanya mengenai detail percakapan tersebut, Yamal mengungkapkan dampak mendalam yang ditimbulkan oleh kata-kata sang legenda kepadanya pada malam yang sudah menjadi malam terhebat dalam karier profesionalnya. "Dia mengatakan kepadaku untuk terus berjalan di jalanku sendiri dan bahwa masa depan ada di tangan generasi kita. Kata-kata itu sama berartinya bagiku seperti medali emas yang tergantung di leherku," ungkap Yamal.