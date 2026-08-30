Transfer ini datang pada momen sensitif bagi sensasi Barcelona, Yamal. Laporan di Spanyol menyebutkan pemain 19 tahun itu sangat terguncang oleh kepergian yang sudah di depan mata dari rekan-rekan terdekatnya di ruang ganti, termasuk Fort, Marc Casado, dan Alejandro Balde. Jurnalis Jota Jordi mengungkap kedalaman ikatan mereka: "Mereka seperti saudara baginya, dan saya diberi tahu bahwa itu menyakiti Lamine."

Frustrasi Yamal yang terlihat jelas setelah ditarik keluar saat Barcelona menang 5-0 atas Elche semakin memicu spekulasi soal keretakan. Namun, pelatih kepala Hansi Flick dengan cepat menepis anggapan adanya masalah sikap apa pun. Juru taktik asal Jerman itu menjelaskan bahwa penyerang andalannya hanya sedang menangani masalah kebugaran ringan.

"Dia mengalami masalah ringan, sakit kepala," kata Flick kepada wartawan. "Lamine adalah seorang jenius, itu bisa dimengerti. Dia sudah libur tiga pekan dan baru berlatih beberapa hari. Wajar jika dia belum berada di performa puncaknya."



