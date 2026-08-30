Sergio Ros
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal mengucapkan selamat tinggal kepada 'saudaranya'! Barcelona mengonfirmasi kepergian bintang La Masia itu senilai €8 juta saat Real Sociedad mengamankan kontrak jangka panjang
Fort menuntaskan kepindahan permanen ke San Sebastian
Real Sociedad telah sukses menuntaskan perekrutan lulusan akademi Barcelona, Fort. Klub Basque itu bergerak pada akhir bursa transfer musim panas, membajak langkah Borussia Dortmund yang sebelumnya diperkirakan akan merekrut sang bek dengan kontrak lima tahun hingga 2031. Fort bahkan sudah terlihat di tribun saat tim barunya meraih kemenangan 2-1 atas Espanyol di La Liga, menurut Diario Vasco.
Barcelona akan menerima biaya awal sebesar €8 juta untuk bek sayap muda tersebut. Namun, raksasa Catalan itu melindungi kepentingan jangka panjang mereka dengan memasukkan klausul pembelian kembali senilai €20 juta dalam kesepakatan tersebut. Blaugrana juga akan mempertahankan persentase dari penjualan apa pun di masa depan.
- Getty Images Sport
Yamal merasa "terluka" oleh kepergian itu
Transfer ini datang pada momen sensitif bagi sensasi Barcelona, Yamal. Laporan di Spanyol menyebutkan pemain 19 tahun itu sangat terguncang oleh kepergian yang sudah di depan mata dari rekan-rekan terdekatnya di ruang ganti, termasuk Fort, Marc Casado, dan Alejandro Balde. Jurnalis Jota Jordi mengungkap kedalaman ikatan mereka: "Mereka seperti saudara baginya, dan saya diberi tahu bahwa itu menyakiti Lamine."
Frustrasi Yamal yang terlihat jelas setelah ditarik keluar saat Barcelona menang 5-0 atas Elche semakin memicu spekulasi soal keretakan. Namun, pelatih kepala Hansi Flick dengan cepat menepis anggapan adanya masalah sikap apa pun. Juru taktik asal Jerman itu menjelaskan bahwa penyerang andalannya hanya sedang menangani masalah kebugaran ringan.
"Dia mengalami masalah ringan, sakit kepala," kata Flick kepada wartawan. "Lamine adalah seorang jenius, itu bisa dimengerti. Dia sudah libur tiga pekan dan baru berlatih beberapa hari. Wajar jika dia belum berada di performa puncaknya."
Eksodus skuad Barcelona berlanjut
Kepergian Fort menandai berakhirnya kebersamaan selama satu dekade dengan Barcelona. Meski berkembang melalui sistem La Masia yang termasyhur, bek itu kesulitan mengamankan peran permanen di tim senior. Setelah menjalani masa peminjaman di Elche musim lalu, transfer permanen menjadi peluang terbaiknya untuk mendapatkan menit bermain reguler di kasta tertinggi.
Kepergiannya merupakan bagian dari perampingan skuad yang lebih luas pada akhir jendela transfer di Camp Nou. Barcelona sedang aktif berupaya menyeimbangkan pembukuan mereka, yang membuat sejumlah talenta akademi dilepas. Toni Fernandez diperkirakan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Venezia, sementara Casado dilaporkan sedang mempertimbangkan minat dari RB Leipzig dan Besiktas.
- Getty Images Sport
Awal baru di Negeri Basque
Fort kini akan bergabung dengan skuad Pellegrino Matarazzo di San Sebastian, dengan harapan menjalani debutnya untuk Real Sociedad dalam beberapa pekan ke depan dan memantapkan posisinya di La Liga. Kembali di Catalonia, Flick harus mengelola dampak emosional di ruang ganti yang sedang berada dalam masa transisi sambil menjaga Yamal tetap fokus pada upaya Barcelona mempertahankan gelarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami