Getty Images Sport
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Lamine Yamal menghukum kesalahan Marc Guehi untuk mencetak gol tercepat ketiga ke gawang Inggris di Wembley
Yamal menghukum Inggris sejak awal
Spanyol mengawali laga melawan Inggris di Wembley dengan sempurna. Baru dua menit berjalan, Yamal memanfaatkan kesalahan fatal dalam bertahan dari Marc Guehi, yang terlalu lama menguasai bola sekitar 25 yard dari gawang. Yamal merebut bola, menerobos ke area penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung brilian melewati James Trafford yang membentur sisi dalam tiang dan masuk.
Menurut OptaJoe: "2 - Lamine Yamal mencetak gol tercepat ketiga yang pernah bersarang ke gawang Inggris di Stadion Wembley, hanya kalah dari gol pada menit pertama untuk Skotlandia pada 1957 dan Hungaria pada 1953."
- Getty Images Sport
Torres digagalkan oleh penyelamatan gemilang Trafford
Sementara Yamal tampil klinis, Torres menjalani periode yang membuat frustrasi di depan gawang. Pada menit ke-16, Inggris menampilkan lini pertahanan yang tidak terorganisir, yang memungkinkan Yamal mengirim Torres lolos sendirian ke gawang lewat umpan sederhana. Jarell Quansah tertangkap berada terlalu dalam di sisi jauh, yang membuat Torres tidak offside. Namun, upaya Torres dibelokkan ke samping oleh kaki kiri Trafford yang terentang. Sang kiper melakukan penyelamatan reaksi yang luar biasa untuk menjaga Inggris tetap dalam pertandingan pada periode ketika pertahanan sangat rentan.
Spanyol mendominasi saat peluang terbuang sia-sia
Spanyol seharusnya sudah bisa unggul 3-0 sebelum laga memasuki setengah jam. Sebelumnya, gol Torres dianulir setelah ia melepaskan tendangan voli dari umpan silang Fabian Ruiz ke gawang, tetapi kemudian dinyatakan offside. Lalu, pada menit ke-27, Rodri melepaskan umpan terukur menyilang yang membuat Torres melesat tepat di antara Anderson dan Ezri Konsa. Kembali berada dalam situasi satu lawan satu dengan Trafford, Torres secara tak masuk akal malah menggeser tembakan buruk melebar dari tiang jauh. Itu adalah peluang yang terbuang mencolok dan menyelamatkan England dari ketertinggalan besar di awal pertandingan.
- Getty Images Sport
Apa yang berikutnya bagi kedua tim?
Inggris sangat perlu menata ulang struktur pertahanan mereka jika ingin menghindari kekalahan telak di Wembley. Staf pelatih harus menemukan cara untuk menutup celah yang berulang kali dimanfaatkan Spanyol. Sementara itu, Spanyol akan berharap peluang-peluang yang disia-siakan Torres tidak berbalik menghantui mereka saat berupaya memperlebar keunggulan.
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