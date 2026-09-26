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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal menghukum kesalahan Marc Guehi untuk mencetak gol tercepat ketiga ke gawang Inggris di Wembley

L. Yamal
England
England vs Spain
Spain
UEFA Nations League A
M. Guehi

Spanyol mengambil kendali lebih awal atas Inggris di Stadion Wembley berkat gol cepat pembuka dari Lamine Yamal. Namun, Spanyol seharusnya bisa unggul lebih jauh jika bukan karena penyelesaian akhir Ferran Torres yang kacau. Torres sempat mencetak gol yang dianulir karena offside dan secara tak masuk akal menyia-nyiakan dua peluang satu lawan satu yang jelas dalam 30 menit awal yang berlangsung sengit di London.

  • Yamal menghukum Inggris sejak awal

    Spanyol mengawali laga melawan Inggris di Wembley dengan sempurna. Baru dua menit berjalan, Yamal memanfaatkan kesalahan fatal dalam bertahan dari Marc Guehi, yang terlalu lama menguasai bola sekitar 25 yard dari gawang. Yamal merebut bola, menerobos ke area penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung brilian melewati James Trafford yang membentur sisi dalam tiang dan masuk.

    Menurut OptaJoe: "2 - Lamine Yamal mencetak gol tercepat ketiga yang pernah bersarang ke gawang Inggris di Stadion Wembley, hanya kalah dari gol pada menit pertama untuk Skotlandia pada 1957 dan Hungaria pada 1953."


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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Torres digagalkan oleh penyelamatan gemilang Trafford

    Sementara Yamal tampil klinis, Torres menjalani periode yang membuat frustrasi di depan gawang. Pada menit ke-16, Inggris menampilkan lini pertahanan yang tidak terorganisir, yang memungkinkan Yamal mengirim Torres lolos sendirian ke gawang lewat umpan sederhana. Jarell Quansah tertangkap berada terlalu dalam di sisi jauh, yang membuat Torres tidak offside. Namun, upaya Torres dibelokkan ke samping oleh kaki kiri Trafford yang terentang. Sang kiper melakukan penyelamatan reaksi yang luar biasa untuk menjaga Inggris tetap dalam pertandingan pada periode ketika pertahanan sangat rentan.

  • Spanyol mendominasi saat peluang terbuang sia-sia

    Spanyol seharusnya sudah bisa unggul 3-0 sebelum laga memasuki setengah jam. Sebelumnya, gol Torres dianulir setelah ia melepaskan tendangan voli dari umpan silang Fabian Ruiz ke gawang, tetapi kemudian dinyatakan offside. Lalu, pada menit ke-27, Rodri melepaskan umpan terukur menyilang yang membuat Torres melesat tepat di antara Anderson dan Ezri Konsa. Kembali berada dalam situasi satu lawan satu dengan Trafford, Torres secara tak masuk akal malah menggeser tembakan buruk melebar dari tiang jauh. Itu adalah peluang yang terbuang mencolok dan menyelamatkan England dari ketertinggalan besar di awal pertandingan.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Apa yang berikutnya bagi kedua tim?

    Inggris sangat perlu menata ulang struktur pertahanan mereka jika ingin menghindari kekalahan telak di Wembley. Staf pelatih harus menemukan cara untuk menutup celah yang berulang kali dimanfaatkan Spanyol. Sementara itu, Spanyol akan berharap peluang-peluang yang disia-siakan Torres tidak berbalik menghantui mereka saat berupaya memperlebar keunggulan.

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