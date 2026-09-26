Spanyol mengawali laga melawan Inggris di Wembley dengan sempurna. Baru dua menit berjalan, Yamal memanfaatkan kesalahan fatal dalam bertahan dari Marc Guehi, yang terlalu lama menguasai bola sekitar 25 yard dari gawang. Yamal merebut bola, menerobos ke area penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung brilian melewati James Trafford yang membentur sisi dalam tiang dan masuk.

Menurut OptaJoe: "2 - Lamine Yamal mencetak gol tercepat ketiga yang pernah bersarang ke gawang Inggris di Stadion Wembley, hanya kalah dari gol pada menit pertama untuk Skotlandia pada 1957 dan Hungaria pada 1953."



