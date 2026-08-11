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Lamine Yamal menggelar pesta ulang tahun ke-19 yang bertabur bintang sebelum kembali berlatih bersama Barcelona setelah kejayaan di Piala Dunia
Musim panas penuh perayaan bagi bocah emas Barcelona
Yamal menikmati apa yang hanya bisa digambarkan sebagai musim panas impian, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain muda paling berpengaruh di sepakbola dunia. Hanya beberapa hari setelah berusia 19 tahun pada 13 Juli, winger itu mengangkat trofi Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Spanyol, sebuah pencapaian yang mengikuti kesuksesannya di Euro 2024 hanya dua tahun sebelumnya.
Setelah menuntaskan tugas internasionalnya dengan cara yang spektakuler, bintang muda Barcelona itu diberi waktu istirahat yang layak sebelum kerasnya musim domestik kembali dimulai di bawah asuhan Hansi Flick.
Penyerang muda itu menghabiskan sebagian besar masa liburannya di Kolombia, tempat ia terlihat menikmati matahari dan berinteraksi dengan para penggemar setempat. Namun, waktu ulang tahunnya yang sebenarnya bertepatan dengan partisipasinya pada fase akhir Piala Dunia di Amerika Utara, yang berarti momen usianya yang ke-19 harus dirayakan dengan perayaan yang lebih formal setelah kepulangannya ke Catalonia.
- getty
Di balik layar pesta itu
Menurut laporan dari El Español, lokasi perayaan itu adalah Mas de Sant Llei, sebuah rumah pedesaan mewah yang berlokasi di Vilanova del Vallès. Tempat tersebut biasanya dipesan untuk pernikahan kelas atas dan acara korporat eksklusif, sehingga menjadi latar tertutup yang sempurna bagi pemain nomor 19 Barcelona itu untuk menjamu lingkaran terdekatnya.
Daftar tamu dibatasi sekitar 100 orang, yang sebenarnya merupakan acara yang lebih intim dibanding pesta ulang tahunnya yang ke-18 setahun lalu, yang dihadiri lebih dari 200 tamu dan mengusung tema "gangster" yang khas.
Pesta pada 2025 memasang standar yang tinggi, dengan nama-nama terkenal seperti Lewandowski, Gavi, serta bintang musik Nicki Nicole dan Bizarrap hadir. Meski daftar tamu ulang tahun ke-19 lebih ringkas, beberapa rekan setim Yamal di Barcelona hadir untuk bersulang atas kesuksesan terbaru penyerang muda itu.
- AFP
Tugas pramusim menanti juara dunia
Penyerang itu dijadwalkan melapor untuk latihan pada Rabu guna memulai persiapannya untuk kampanye domestik yang akan datang. Ia termasuk dalam kelompok terakhir pemain internasional yang kembali ke Ciutat Esportiva Joan Gamper, setelah diberikan cuti tambahan karena partisipasinya dalam final Piala Dunia melawan Argentina di East Rutherford, New Jersey.
Bergabung dengan Yamal dalam gelombang terakhir pemain yang kembali adalah sesama pemain internasional Spanyol Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo, dan Ferran Torres. Sementara para bintang ini mengambil jatah libur penuh yang dialokasikan untuk mereka, anggota skuad lainnya yang mencapai fase akhir turnamen memilih untuk kembali lebih awal.
Pemain seperti Gavi, Eric Garcia, Joan Garcia, dan Anthony Gordon semuanya mempersingkat masa libur mereka untuk lebih cepat kembali bergabung dengan skuad, menunjukkan komitmen yang jelas untuk musim baru di bawah staf pelatih Barcelona.
Solidaritas untuk Kolombia setelah gempa bumi tragis
Kepulangan Yamal ke Barcelona sedikit dibayangi oleh kabar duka dari Amerika Selatan. Tak lama setelah ia meninggalkan Kolombia, tempat ia mengunjungi kota-kota seperti Cartagena dan Medellin, gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang negara tersebut.
Sangat tersentuh oleh kabar itu, bintang Barcelona tersebut menggunakan media sosial untuk menyampaikan dukungannya kepada negara yang telah menjamunya selama liburan musim panas. Dalam unggahan penuh empati di Instagram Story-nya, Yamal membagikan pesan solidaritas dengan mengatakan: "Doa dan harapan terbaik kami untuk rakyat Kolombia."
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