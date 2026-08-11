Yamal menikmati apa yang hanya bisa digambarkan sebagai musim panas impian, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain muda paling berpengaruh di sepakbola dunia. Hanya beberapa hari setelah berusia 19 tahun pada 13 Juli, winger itu mengangkat trofi Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Spanyol, sebuah pencapaian yang mengikuti kesuksesannya di Euro 2024 hanya dua tahun sebelumnya.

Setelah menuntaskan tugas internasionalnya dengan cara yang spektakuler, bintang muda Barcelona itu diberi waktu istirahat yang layak sebelum kerasnya musim domestik kembali dimulai di bawah asuhan Hansi Flick.

Penyerang muda itu menghabiskan sebagian besar masa liburannya di Kolombia, tempat ia terlihat menikmati matahari dan berinteraksi dengan para penggemar setempat. Namun, waktu ulang tahunnya yang sebenarnya bertepatan dengan partisipasinya pada fase akhir Piala Dunia di Amerika Utara, yang berarti momen usianya yang ke-19 harus dirayakan dengan perayaan yang lebih formal setelah kepulangannya ke Catalonia.