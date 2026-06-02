Lamine Yamal mengenakan jersey nomor 19 untuk Piala Dunia, seiring Spanyol mengumumkan nomor punggung resmi para pemainnya
Spanyol mengumumkan nomor punggung para pemainnya menjelang Piala Dunia
Spanyol telah secara resmi mengumumkan nomor punggung para pemainnya untuk Piala Dunia mendatang, dengan Yamal tetap mengenakan jersey nomor 19 yang telah ia populerkan bersama Barcelona. Bintang remaja ini akan mengenakan nomor tersebut pada penampilan perdananya di Piala Dunia, sementara La Roja membidik gelar juara dunia kedua.
Hal yang paling menjadi bahan pembicaraan dari pengumuman tersebut adalah keputusan untuk memberikan nomor punggung 9 kepada Gavi. Nomor yang secara tradisional dikaitkan dengan penyerang tengah ini sebelumnya pernah dikenakan oleh pemain seperti Fernando Torres dan Alvaro Morata. Pemberian nomor tersebut kepada seorang gelandang dengan cepat memicu perdebatan di kalangan pendukung.
Di sisi lain, Dani Olmo diberi nomor punggung 10, sementara Nico Williams akan mengenakan nomor 17 dan Mikel Oyarzabal nomor 21. Di bawah mistar gawang, David Raya mengambil nomor punggung 1, sedangkan Unai Simon diberi nomor 23.
Para penggemar mempertanyakan pilihan-pilihan tak lazim Spanyol
Sebagian besar reaksi berfokus pada penunjukan Gavi sebagai pemakai jersey nomor 9. Sejumlah pendukung mengkritik keputusan tersebut di media sosial, dengan alasan bahwa nomor tersebut seharusnya tetap dikaitkan dengan seorang penyerang yang sudah mapan, bukan gelandang.
Penggemar lainnya juga menyoroti sistem penomoran yang tidak konvensional di tim Spanyol, dengan mencatat bahwa beberapa pemain yang diharapkan memainkan peran kunci justru diberi nomor yang lebih tinggi daripada rentang tradisional 1-11.
De la Fuente tetap optimis mengenai peluang Spanyol
Pengumuman nomor punggung ini terjadi di tengah meningkatnya rasa percaya diri di kubu Spanyol menjelang turnamen. Pelatih kepala Luis de la Fuente secara terbuka mendukung prospek timnya sambil menekankan perlunya tetap waspada.
"Kita harus tetap waspada, meskipun kita adalah favorit," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Kita harus tetap rendah hati. Saya tidak menghindarinya, kita memang favorit, tapi kita sama-sama favoritnya dengan Inggris atau Prancis."
Spanyol bersiap menghadapi tantangan turnamen
Spanyol akan melanjutkan persiapan mereka dengan pertandingan persahabatan melawan Irak dan Peru sebelum sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Tim asuhan De la Fuente tergabung dalam Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Perdebatan seputar nomor punggung para pemain tampaknya tak akan mereda dalam waktu dekat, namun perhatian akan segera beralih ke penampilan di lapangan saat Spanyol berusaha membuktikan status mereka sebagai salah satu favorit turnamen.
Nomor punggung tim Spanyol:
Nomor
Pemain
Posisi
1
David Raya
Kiper
2
Marc Pubill
Bek Tengah
3
Alejandro Grimaldo
Bek Kiri
4
Eric Garcia
Bek Tengah
5
Marcos Llorente
Bek Kanan
6
Mikel Merino
Gelandang Tengah
7
Ferran Torres
Penyerang
8
Fabian Ruiz
Gelandang Tengah
9
Gavi
Gelandang
10
Dani Olmo
AM
11
Yeremy Pino
RW
12
Pedro Porro
Bek Kanan
13
Joan Garcia
Kiper
14
Aymeric Laporte
Bek Tengah
15
Alex Baena
LW
16
Rodri
DM
17
Nico Williams
LW
18
Martin Zubimendi
Gelandang bertahan
19
Lamine Yamal
RW
20
Pedri
Gelandang Tengah
21
Mikel Oyarzabal
Penyerang
22
Pau Cubarsi
Bek Tengah
23
Unai Simon
Kiper
24
Marc Cucurella
Bek Kiri
25
Victor Munoz
LW
26
Borja Iglesias
Penyerang Tengah