Spanyol telah secara resmi mengumumkan nomor punggung para pemainnya untuk Piala Dunia mendatang, dengan Yamal tetap mengenakan jersey nomor 19 yang telah ia populerkan bersama Barcelona. Bintang remaja ini akan mengenakan nomor tersebut pada penampilan perdananya di Piala Dunia, sementara La Roja membidik gelar juara dunia kedua.

Hal yang paling menjadi bahan pembicaraan dari pengumuman tersebut adalah keputusan untuk memberikan nomor punggung 9 kepada Gavi. Nomor yang secara tradisional dikaitkan dengan penyerang tengah ini sebelumnya pernah dikenakan oleh pemain seperti Fernando Torres dan Alvaro Morata. Pemberian nomor tersebut kepada seorang gelandang dengan cepat memicu perdebatan di kalangan pendukung.

Di sisi lain, Dani Olmo diberi nomor punggung 10, sementara Nico Williams akan mengenakan nomor 17 dan Mikel Oyarzabal nomor 21. Di bawah mistar gawang, David Raya mengambil nomor punggung 1, sedangkan Unai Simon diberi nomor 23.








