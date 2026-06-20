Lamine Yamal mengatakan Lionel Messi adalah 'yang terbaik sepanjang masa' - namun ia bukanlah 'idola' bagi remaja Barcelona itu

Meskipun kariernya meroket ke jajaran teratas sepak bola dunia bersama Barcelona dan Spanyol, Yamal tetap sangat rendah hati dan sangat menghargai mereka yang telah membuka jalan sebelum dirinya. Ketika ditanya tentang legenda Barcelona, Messi, remaja ini tidak memberikan ruang untuk interpretasi lain mengenai warisan terbesar pemain asal Argentina tersebut.

"Menurut saya, dalam setiap pertandingan ia menunjukkan bahwa ia adalah pemain terbaik dalam sejarah," kata Yamal kepada RTVE. "Jika ada yang meragukannya, itu karena mereka memang mencari-cari alasan; tidak ada lagi yang perlu dikatakan soal itu. Bagi saya, dia adalah yang terbaik."