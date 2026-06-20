AFP
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Lamine Yamal mengatakan Lionel Messi adalah 'yang terbaik sepanjang masa' - namun ia bukanlah 'idola' bagi remaja Barcelona itu
Perdebatan tentang GOAT
Meskipun kariernya meroket ke jajaran teratas sepak bola dunia bersama Barcelona dan Spanyol, Yamal tetap sangat rendah hati dan sangat menghargai mereka yang telah membuka jalan sebelum dirinya. Ketika ditanya tentang legenda Barcelona, Messi, remaja ini tidak memberikan ruang untuk interpretasi lain mengenai warisan terbesar pemain asal Argentina tersebut.
"Menurut saya, dalam setiap pertandingan ia menunjukkan bahwa ia adalah pemain terbaik dalam sejarah," kata Yamal kepada RTVE. "Jika ada yang meragukannya, itu karena mereka memang mencari-cari alasan; tidak ada lagi yang perlu dikatakan soal itu. Bagi saya, dia adalah yang terbaik."
- AFP
Neymar adalah idola Yamal
Jejak pengaruh Neymar terlihat jelas dalam gaya bermain Yamal. Baik itu dribelnya yang berani, gerakan kakinya yang lincah, maupun keberaniannya menghadapi pemain bertahan tanpa rasa takut, wonderkid Barcelona ini telah mengadopsi banyak ciri khas pemain Brasil tersebut.
Jadi, ketika ditanya siapa pemain yang paling memengaruhi gaya bermainnya, Yamal menjawab tanpa ragu: “Tentu saja, idola saya adalah Neymar karena saya suka menonton permainannya, tapi Messi adalah yang terbaik, dan hal itu tidak perlu diperdebatkan.”
Masalah kebugaran dan penyesuaian diri menjelang Piala Dunia
Saat Spanyol bersiap menghadapi laga Piala Dunia berikutnya melawan Arab Saudi, sang penyerang mengimbau agar berhati-hati terkait kondisi fisiknya. Setelah baru-baru ini mengalami hambatan akibat cedera, pemain tersebut memprioritaskan kembalinya ke intensitas penuh secara bertahap daripada terburu-buru menjalani beban latihan yang berat. Ia menjelaskan bahwa bermain penuh selama 90 menit mungkin masih terlalu dini pada tahap turnamen ini, karena ia terus memantau proses pemulihannya.
"Menurut saya, itu terlalu cepat; tidak perlu. Saya harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk bermain penuh, tetapi saya bisa bermain selama menit-menit yang diinginkan pelatih," tambah sang penyerang. Pemain sayap muda ini juga mengaku khawatir bahwa cedera yang dialaminya baru-baru ini mungkin telah membuatnya kehilangan tempat di skuad sama sekali, sambil mencatat bahwa turnamen ini adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya selama masa rehabilitasi.
- Getty Images Sport
Ambisi untuk berhadapan dengan yang terbaik di dunia
Menjelang babak gugur, Yamal tidak tertarik pada jalur mudah menuju final. Dengan tim-tim raksasa seperti Argentina yang berpotensi menjadi lawan di babak 16 besar, pemain sayap ini menyambut tantangan tersebut. Ia yakin bahwa untuk dinobatkan sebagai juara, Spanyol harus siap mengalahkan tim mana pun, terlepas dari reputasi mereka atau kehadiran bintang-bintang seperti Messi atau Kylian Mbappé.
"Kami adalah Spanyol dan kami ingin bermain melawan yang terbaik," tegasnya, sambil menambahkan bahwa ia tidak terobsesi dengan jumlah gol yang dicetak secara individu. "Gaya bermain saya berbeda, dan saya fokus untuk menikmati permainan serta meraih kemenangan. Saya tidak ingin mencetak 16 gol lalu tersingkir di babak semifinal. Itu bukanlah yang saya inginkan."