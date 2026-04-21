Lamine Yamal mengakui keinginannya untuk 'mengikuti jejak' Lionel Messi setelah pemain muda berbakat Barcelona itu dinobatkan sebagai Laureus World Young Sportsperson of the Year
Penghargaan bagi seorang ikon dunia
Pada ajang Laureus World Sports Awards 2026, Yamal semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia olahraga modern. Acara yang diselenggarakan untuk menghormati prestasi individu dan tim di seluruh cabang olahraga ini memberikan penghargaan kepada remaja asal Spanyol tersebut atas kontribusinya yang luar biasa terhadap kesuksesan Barcelona dan Spanyol belakangan ini. Penghargaan terbaru ini menandai tahun kedua berturut-turut akademi tersebut memberikan penghargaan kepada sang pemain sayap, menyusul kemenangannya yang bersejarah dalam kategori "Breakthrough of the Year" pada tahun 2025.
Kagum pada seorang idola
Saat menerima trofi tersebut, Yamal mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena menjadi penerima pertama dalam kategori Atlet Muda, terutama mengingat standar yang telah ditetapkan oleh Messi. Pemain asal Argentina itu tetap menjadi satu-satunya pesepakbola dalam sejarah yang berhasil meraih gelar utama Atlet Dunia Tahun Ini, sebuah prestasi yang pertama kali diraihnya pada tahun 2020 sebelum kembali meraihnya pada tahun 2023.
Merenungkan warisan pria yang ingin ia teladani di Nou Camp, Yamal berkata: "Saya sangat senang menjadi orang pertama yang menerima penghargaan atlet muda terbaik ini. Ini adalah sumber kebanggaan. Ketika Anda menyadari bahwa seorang atlet bukan hanya legenda dalam cabang olahraganya, tetapi juga legenda dalam semua cabang olahraga—Messi, yang bagi saya adalah pemain terbaik dalam sejarah, dan jika dia bukan atlet terhebat sepanjang masa, dia pasti termasuk dalam perbincangan bersama mereka semua.
"Dia lebih dari sekadar idola. Saya rasa semua orang menghormatinya atas segala yang telah dilakukannya. Dia telah menjadi bagian dari masa kecil setiap anak saat kami bermain di taman atau di sekolah, dan saya berharap bisa mengikuti jejaknya."
Memimpin generasi baru
Kenaikan karier Yamal begitu pesat, setelah memainkan peran sentral dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik berupa gelar La Liga, Piala Super Spanyol, dan Copa del Rey pada musim 2024-2025. Ia juga tampil gemilang dalam perjalanan Spanyol yang sukses di Euro 2024, dan kemampuannya untuk memberikan dampak di panggung terbesar pada usia yang begitu muda tak terhindarkan lagi disandingkan dengan para legenda sepak bola.
Menutup acara malam itu dengan pesan mengenai perannya dalam masa depan olahraga ini, pemenang Laureus tersebut menambahkan: “Saya bersyukur bahwa kontribusi saya bagi tim kami pada tahun 2025 diakui melalui penghargaan Laureus ini. Saya percaya bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Patung ini mewakili generasi baru atlet yang dapat mewujudkan perubahan tersebut. Saya bangga menjadi yang pertama menerima penghargaan Laureus ini.”
Dominasi di kancah domestik dan impian Piala Dunia
Yamal kembali beraksi di kompetisi domestik saat Barcelona menghadapi Celta Vigo pada Rabu ini, dengan target mempertahankan keunggulan sembilan poin mereka di puncak klasemen La Liga. Pemain sayap ini tetap menjadi sosok kunci dalam upaya timnya merebut gelar juara, terutama setelah tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan dari Atlético Madrid. Di luar tugasnya bersama klub, remaja ini diperkirakan akan menjadi andalan timnas Spanyol dalam perburuan gelar juara dunia 2026, saat La Roja berupaya meraih gelar juara dunia kedua mereka.