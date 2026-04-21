Lamine Yamal mengakui keinginannya untuk 'mengikuti jejak' Lionel Messi setelah pemain muda berbakat Barcelona itu dinobatkan sebagai Laureus World Young Sportsperson of the Year

Saat menerima trofi tersebut, Yamal mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena menjadi penerima pertama dalam kategori Atlet Muda, terutama mengingat standar yang telah ditetapkan oleh Messi. Pemain asal Argentina itu tetap menjadi satu-satunya pesepakbola dalam sejarah yang berhasil meraih gelar utama Atlet Dunia Tahun Ini, sebuah prestasi yang pertama kali diraihnya pada tahun 2020 sebelum kembali meraihnya pada tahun 2023.

Merenungkan warisan pria yang ingin ia teladani di Nou Camp, Yamal berkata: "Saya sangat senang menjadi orang pertama yang menerima penghargaan atlet muda terbaik ini. Ini adalah sumber kebanggaan. Ketika Anda menyadari bahwa seorang atlet bukan hanya legenda dalam cabang olahraganya, tetapi juga legenda dalam semua cabang olahraga—Messi, yang bagi saya adalah pemain terbaik dalam sejarah, dan jika dia bukan atlet terhebat sepanjang masa, dia pasti termasuk dalam perbincangan bersama mereka semua.

"Dia lebih dari sekadar idola. Saya rasa semua orang menghormatinya atas segala yang telah dilakukannya. Dia telah menjadi bagian dari masa kecil setiap anak saat kami bermain di taman atau di sekolah, dan saya berharap bisa mengikuti jejaknya."