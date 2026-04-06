Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal mendapat pujian khusus dari Ronaldinho karena telah 'merawat' jersey nomor 10 Barcelona yang sebelumnya dikenakan oleh dirinya dan Lionel Messi
Legenda Samba mendukung penerus asal Catalunya
Pemenang Ballon d'Or 2005 itu membahas tekanan besar yang dirasakannya saat mengenakan jersey nomor 10 Barcelona, sebuah jersey yang telah identik dengan para pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Setelah terkenal sebagai mentor Messi pada masa kejayaannya di Catalonia, dukungan dari Ronaldinho memiliki bobot yang signifikan seiring dengan terus melesatnya karier Yamal. Pria berusia 46 tahun itu menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan remaja tersebut dalam menghadapi beban ekspektasi di usianya yang masih sangat muda.
- Getty Images Sport
Ronaldinho memuji Yamal yang 'luar biasa'
Ronaldinho mencatat bahwa meskipun Yamal masih berada di tahap awal karier profesionalnya, kemampuan teknisnya sudah menempatkannya di jajaran elit talenta dunia. Pemain asal Brasil itu menekankan bahwa jersey yang mewakili jiwa kreatif Blaugrana itu tetap berada di tangan seorang pemain yang mampu menciptakan keajaiban di lapangan. Ketika ditanya oleh Oleapakah nomor ikonik tersebut dijaga dengan baik oleh pemain berusia 18 tahun itu, Ronaldinho menjawab: "Tanpa ragu. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia, masih sangat muda, tapi dia sudah melakukan hal-hal luar biasa. Nomor itu dijaga dengan sangat baik."
- Getty
Messi masih 'yang terbaik di dunia'
Selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Ronaldinho menegaskan kembali keyakinannya bahwa Barcelona tetap menjadi kekuatan besar di Eropa saat mereka memburu gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015. Ia mengatakan: "Tanpa ragu, [Barcelona] tetap menjadi salah satu tim terkuat di Eropa, dan saya selalu menonton serta berharap Barca melakukannya dengan gemilang."
Gelandang legendaris ini juga menyoroti pertumbuhan Major League Soccer yang mengesankan setelah melihat Messi bergabung dengan Inter Miami, serta merenungkan kasih sayang global yang tak pernah surut yang terus ia terima dari para penggemar. Ia menambahkan: "Setiap tahun [MLS] berkembang pesat dan semoga terus seperti ini, di negara yang indah, dan orang-orang semakin menyukai sepak bola setiap tahunnya, dan itu sangat menyenangkan. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kasih sayang ini; di mana pun saya pergi, orang-orang selalu memperlakukan saya dengan sangat baik, jadi ini sungguh menyenangkan."
Ronaldinho juga mendukung Messi untuk memimpin Argentina untuk terakhir kalinya di Piala Dunia 2026, sambil menambahkan: "Dia tetap menjadi yang terbaik di dunia dan semoga dia tiba di Piala Dunia dalam kondisi prima dan melakukan hal-hal luar biasa."
- AFP
Ambisi Brasil untuk Piala Dunia 2026
Ronaldinho memprediksi turnamen yang sangat ketat, di mana raksasa-raksasa tradisional dan negara-negara pendatang baru akan saling berhadapan di tanah Amerika Utara musim panas ini. Ia meyakini bahwa Brasil memiliki kualitas yang dibutuhkan di setiap lini untuk menjadi penantang serius dalam perebutan trofi yang telah lama tak mereka raih sejak 2002. Ia mengatakan: "Saya melihat Brasil dalam kondisi sangat baik, tim yang kuat, dengan pemain-pemain hebat mulai dari kiper hingga penyerang, semuanya berkualitas tinggi. Ini akan menjadi Piala Dunia yang indah, dengan semua tim datang dalam kondisi sangat kuat. Semua tim sangat kuat, banyak tim kali ini, dan ini akan menjadi lebih seru lagi."