Selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Ronaldinho menegaskan kembali keyakinannya bahwa Barcelona tetap menjadi kekuatan besar di Eropa saat mereka memburu gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015. Ia mengatakan: "Tanpa ragu, [Barcelona] tetap menjadi salah satu tim terkuat di Eropa, dan saya selalu menonton serta berharap Barca melakukannya dengan gemilang."

Gelandang legendaris ini juga menyoroti pertumbuhan Major League Soccer yang mengesankan setelah melihat Messi bergabung dengan Inter Miami, serta merenungkan kasih sayang global yang tak pernah surut yang terus ia terima dari para penggemar. Ia menambahkan: "Setiap tahun [MLS] berkembang pesat dan semoga terus seperti ini, di negara yang indah, dan orang-orang semakin menyukai sepak bola setiap tahunnya, dan itu sangat menyenangkan. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kasih sayang ini; di mana pun saya pergi, orang-orang selalu memperlakukan saya dengan sangat baik, jadi ini sungguh menyenangkan."

Ronaldinho juga mendukung Messi untuk memimpin Argentina untuk terakhir kalinya di Piala Dunia 2026, sambil menambahkan: "Dia tetap menjadi yang terbaik di dunia dan semoga dia tiba di Piala Dunia dalam kondisi prima dan melakukan hal-hal luar biasa."