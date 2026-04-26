Lamine Yamal menanggapi aksi perayaan gol yang dipersembahkan oleh rekan setimnya di Barcelona, Fermin Lopez, setelah musimnya harus berakhir akibat cedera otot paha belakang
Fermin memberikan penghormatan kepada bintang yang cedera
Yamal mungkin hanya menonton dari pinggir lapangan, tetapi namanya tetap menjadi perbincangan hangat saat Barcelona memastikan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Getafe. Setelah membuka skor untuk tim asuhan Hansi Flick, Lopez langsung menirukan selebrasi ikonik '304' milik Yamal, sebuah penghormatan jelas kepada pemain berusia 18 tahun yang saat ini sedang memulihkan diri dari cedera hamstring yang parah.
Menjelaskan gestur tersebut setelah peluit akhir, pemain berusia 22 tahun itu mendedikasikan golnya untuk Yamal karena keduanya naik bersama dari tim junior. "Saya mendedikasikan gol ini untuk Lamine karena kami naik bersama ke tim utama dan saya sedih dia tidak bisa bermain lagi," ungkapnya setelah pertandingan.
Yamal menanggapi dari pinggir lapangan
Pesan tersebut jelas sampai ke sasaran, dengan Yamal turun ke media sosial untuk mengapresiasi ungkapan solidaritas yang tulus itu. Pemain sayap yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari skema taktis Flick musim ini itu, mengunggah balasan yang sederhana namun penuh makna di Instagram: "love you, my g!!!" Itu adalah momen yang menonjolkan ikatan kuat di ruang ganti Spotify Camp Nou.
Musim Yamal berakhir secara mendadak setelah mengalami cedera otot paha saat melawan Celta Vigo, di mana ia sebenarnya mencetak gol penentu kemenangan meskipun merasa tidak nyaman. Meskipun ia akan absen di sisa musim liga, rekan-rekan setimnya memastikan ia tetap menjadi bagian dari perayaan saat mereka berjuang meraih trofi.kooora
Flick memberikan kabar terbaru yang menggembirakan terkait cedera
Meskipun kecewa karena kehilangan talenta muda yang begitu menjanjikan, manajer Flick dengan cepat memberikan jaminan terkait kesehatan jangka panjang Yamal. Pelatih tersebut mengambil pendekatan yang hati-hati dalam proses pemulihan sang pemain untuk memastikan kariernya tetap terjaga, terutama dengan adanya ajang internasional besar yang akan digelar musim panas ini.
Flick menyampaikan pandangannya mengenai cedera tersebut, dengan menyatakan: "Ini tidak mudah baginya maupun bagi kami. Kami harus mengatasinya. Dia akan belajar dari cedera otot pertamanya. Dia pasti akan siap untuk Piala Dunia dan akan kembali dengan lebih kuat. Dia merasakan sesuatu setelah tendangan penalti, tetapi tidak ada yang serius, jadi kami memutuskan dia akan menerimanya. Ini adalah cedera otot pertamanya, dan tidak mudah untuk menafsirkan gejalanya. Dia akan belajar karena dia masih sangat muda. Dia sudah absen dalam beberapa pertandingan musim ini, dan itu tidak terlalu buruk bagi kami."
Pemain remaja ini diperkirakan akan absen selama empat hingga enam minggu, yang seharusnya memberinya cukup waktu untuk bergabung dengan skuad Spanyol dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Cape Verde pada 15 Juni.
Barca semakin dekat dengan gelar juara domestik
Kemenangan atas Getafe telah menempatkan Barcelona pada posisi yang sangat unggul, dengan selisih 11 poin di puncak klasemen saat hanya tersisa lima pertandingan. Fokus kini beralih ke laga melawan Osasuna akhir pekan depan, saat klub berupaya mengamankan trofi yang akan menjadi penutup musim domestik yang dominan.