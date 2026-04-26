Lamine Yamal menanggapi aksi perayaan gol yang dipersembahkan oleh rekan setimnya di Barcelona, Fermin Lopez, setelah musimnya harus berakhir akibat cedera otot paha belakang

Meskipun kecewa karena kehilangan talenta muda yang begitu menjanjikan, manajer Flick dengan cepat memberikan jaminan terkait kesehatan jangka panjang Yamal. Pelatih tersebut mengambil pendekatan yang hati-hati dalam proses pemulihan sang pemain untuk memastikan kariernya tetap terjaga, terutama dengan adanya ajang internasional besar yang akan digelar musim panas ini.

Flick menyampaikan pandangannya mengenai cedera tersebut, dengan menyatakan: "Ini tidak mudah baginya maupun bagi kami. Kami harus mengatasinya. Dia akan belajar dari cedera otot pertamanya. Dia pasti akan siap untuk Piala Dunia dan akan kembali dengan lebih kuat. Dia merasakan sesuatu setelah tendangan penalti, tetapi tidak ada yang serius, jadi kami memutuskan dia akan menerimanya. Ini adalah cedera otot pertamanya, dan tidak mudah untuk menafsirkan gejalanya. Dia akan belajar karena dia masih sangat muda. Dia sudah absen dalam beberapa pertandingan musim ini, dan itu tidak terlalu buruk bagi kami."

Pemain remaja ini diperkirakan akan absen selama empat hingga enam minggu, yang seharusnya memberinya cukup waktu untuk bergabung dengan skuad Spanyol dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Cape Verde pada 15 Juni.