Lamine Yamal memperingatkan bahwa laga perempat final Liga Champions Atletico Madrid 'belum berakhir' saat bintang Barcelona itu mengunggah postingan Instagram yang penuh tekad

Meskipun kecewa akibat kekalahan di kandang, Yamal turun ke media sosial untuk memastikan para pendukung Blaugrana tetap memimpikan tiket ke semifinal. Pemain berusia 18 tahun itu terlihat lesu di lapangan setelah pertandingan, mendapat penghiburan dari rekan setimnya Dani Olmo, namun pada keesokan paginya, sikapnya telah berubah menjadi penuh tekad.

Melalui Instagram pada hari Kamis, sang pemain sayap mengunggah foto dirinya yang penuh makna dari pertandingan tersebut bersama dengan seruan semangat kepada para penggemar. Yamal menulis: "Ini belum berakhir, culers. Kami akan memberikan segalanya di leg kedua. Bersama-sama, selalu."








