Lamine Yamal memperingatkan bahwa laga perempat final Liga Champions Atletico Madrid 'belum berakhir' saat bintang Barcelona itu mengunggah postingan Instagram yang penuh tekad
Yamal membangkitkan semangat para pendukung Barcelona
Meskipun kecewa akibat kekalahan di kandang, Yamal turun ke media sosial untuk memastikan para pendukung Blaugrana tetap memimpikan tiket ke semifinal. Pemain berusia 18 tahun itu terlihat lesu di lapangan setelah pertandingan, mendapat penghiburan dari rekan setimnya Dani Olmo, namun pada keesokan paginya, sikapnya telah berubah menjadi penuh tekad.
Melalui Instagram pada hari Kamis, sang pemain sayap mengunggah foto dirinya yang penuh makna dari pertandingan tersebut bersama dengan seruan semangat kepada para penggemar. Yamal menulis: "Ini belum berakhir, culers. Kami akan memberikan segalanya di leg kedua. Bersama-sama, selalu."
Simeone mematahkan kutukan Camp Nou
Hasil ini menjadi momen bersejarah bagi Simeone, yang akhirnya berhasil meraih kemenangan di kandang Barcelona. Pelatih asal Argentina itu membutuhkan 19 kali percobaan untuk meraih kemenangan tandang atas Blaugrana, dan waktunya tak bisa lebih tepat lagi karena hal ini menempatkan Los Colchoneros di posisi unggul untuk memperebutkan tempat di empat besar kompetisi elit Eropa.
Tim Barcelona asuhan Hansi Flick kini dihadapkan pada tugas berat, karena belum pernah ada tim yang berhasil mengalahkan Atletico di kandang mereka sendiri dalam laga sistem gugur Liga Champions.
Gavi menunjukkan eksistensinya
Meskipun skor akhir terlihat suram, kembalinya Gavi menjadi secercah harapan yang sangat dibutuhkan bagi Barca. Gelandang tersebut bermain sepanjang babak kedua, menandai penampilannya yang terlama sejak kembali dari cedera yang membuatnya absen selama tujuh bulan sejak Agustus. Ketangguhannya di lini tengah memberikan gambaran tentang intensitas yang dibutuhkan Barca untuk leg kedua.
Gavi menyuarakan perasaan yang sama dengan Yamal di media sosial, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil leg pertama sambil menantikan perjalanan ke Metropolitano. Gelandang tersebut menyatakan: "Kami pantas mendapatkan lebih banyak kemarin, tapi begitulah sepak bola… masih ada leg kedua, mari kita semua bekerja sama!!"
Flick menghadapi krisis cedera di lini tengah
Jalan menuju leg kedua semakin rumit akibat daftar pemain cedera yang terus bertambah di kubu Flick. Barcelona saat ini hanya memiliki sedikit pilihan di lini tengah menjelang laga derby melawan Espanyol di La Liga akhir pekan ini. Frenkie de Jong masih absen, dan ada kekhawatiran serius terkait Pedri, yang ditarik keluar pada babak pertama saat melawan Atletico sebagai tindakan pencegahan.
Dengan pilihan yang terbatas, Gavi mungkin akan diberi kesempatan sebagai starter lebih cepat dari yang diperkirakan. Selain Marc Casado dan Pedri, Flick mungkin harus mengandalkan Eric Garcia untuk melanjutkan perannya sebagai gelandang bertahan darurat.