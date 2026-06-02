Spain v Serbia - International Friendly
Lamine Yamal memilih nomor punggung 19 untuk Piala Dunia, seiring Spanyol mengumumkan nomor punggung resmi para pemainnya

Lamine Yamal akan mengenakan jersey bernomor 19 pada penampilan perdananya di Piala Dunia setelah Spanyol mengumumkan nomor punggung para pemainnya. Pengumuman tersebut memicu perdebatan di kalangan pendukung, mengingat gelandang Gavi diberi jersey ikonik bernomor 9 dan Dani Olmo mendapatkan jersey bergengsi bernomor 10 menjelang turnamen tersebut.

  • Spanyol mengumumkan nomor punggung para pemainnya menjelang Piala Dunia

    Spanyol telah secara resmi mengumumkan nomor punggung para pemainnya untuk Piala Dunia mendatang, dengan Yamal tetap mengenakan jersey nomor 19 yang telah ia populerkan bersama Barcelona. Bintang remaja ini akan mengenakan nomor tersebut pada penampilan perdananya di Piala Dunia, sementara La Roja membidik gelar juara dunia kedua.

    Hal yang paling menjadi bahan pembicaraan dari pengumuman tersebut adalah keputusan untuk memberikan nomor punggung 9 kepada Gavi. Nomor yang secara tradisional dikaitkan dengan penyerang tengah ini sebelumnya pernah dikenakan oleh pemain seperti Fernando Torres dan Alvaro Morata. Pemberian nomor tersebut kepada seorang gelandang dengan cepat memicu perdebatan di kalangan pendukung.

    Di sisi lain, Dani Olmo diberi nomor punggung 10, sementara Nico Williams akan mengenakan nomor 17 dan Mikel Oyarzabal nomor 21. Di bawah mistar gawang, David Raya mengambil nomor punggung 1, sedangkan Unai Simon diberi nomor 23.



    Para penggemar mempertanyakan pilihan-pilihan tak lazim Spanyol

    Sebagian besar reaksi berfokus pada penunjukan Gavi sebagai pemakai jersey nomor 9. Sejumlah pendukung mengkritik keputusan tersebut di media sosial, dengan alasan bahwa nomor tersebut seharusnya tetap dikaitkan dengan seorang penyerang yang sudah mapan, bukan gelandang.

    Penggemar lainnya juga menyoroti sistem penomoran yang tidak konvensional di tim Spanyol, dengan mencatat bahwa beberapa pemain yang diharapkan memainkan peran kunci justru diberi nomor yang lebih tinggi daripada rentang tradisional 1-11.

  • De la Fuente tetap optimis mengenai peluang Spanyol

    Pengumuman nomor punggung ini terjadi di tengah meningkatnya rasa percaya diri di kubu Spanyol menjelang turnamen. Pelatih kepala Luis de la Fuente secara terbuka mendukung prospek timnya sambil menekankan perlunya tetap waspada.

    "Kita harus tetap waspada, meskipun kita adalah favorit," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Kita harus tetap rendah hati. Saya tidak menghindarinya, kita memang favorit, tapi kita sama-sama favoritnya dengan Inggris atau Prancis."

    Spanyol bersiap menghadapi tantangan turnamen

    Spanyol akan melanjutkan persiapan mereka dengan pertandingan persahabatan melawan Irak dan Peru sebelum sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Tim asuhan De la Fuente tergabung di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Perdebatan seputar nomor punggung pemain tampaknya tak akan mereda dalam waktu dekat, namun perhatian akan segera beralih ke penampilan di lapangan saat Spanyol berusaha membuktikan status mereka sebagai salah satu favorit turnamen.

    Nomor punggung skuad Spanyol:

    Nomor

    Pemain

    Posisi

    1

    David Raya

    Kiper

    2

    Marc Pubill

    Bek Tengah

    3

    Alejandro Grimaldo

    Bek Kiri

    4

    Eric Garcia

    Bek Tengah

    5

    Marcos Llorente

    Bek Kanan

    6

    Mikel Merino

    Gelandang Tengah

    7

    Ferran Torres

    Penyerang

    8

    Fabian Ruiz

    Gelandang Tengah

    9

    Gavi

    Gelandang

    10

    Dani Olmo

    AM

    11

    Yeremy Pino

    RW

    12

    Pedro Porro

    Bek Kanan

    13

    Joan Garcia

    Kiper

    14

    Aymeric Laporte

    Bek Tengah

    15

    Alex Baena

    LW

    16

    Rodri

    DM

    17

    Nico Williams

    LW

    18

    Martin Zubimendi

    Gelandang bertahan

    19

    Lamine Yamal

    RW

    20

    Pedri

    Gelandang Tengah

    21

    Mikel Oyarzabal

    Penyerang

    22

    Pau Cubarsi

    CB

    23

    Unai Simon

    Kiper

    24

    Marc Cucurella

    Bek Kiri

    25

    Victor Munoz

    LW

    26

    Borja Iglesias

    Penyerang Tengah


