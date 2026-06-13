Lamine Yamal membuat 'tiket yang sangat mahal' itu sepadan, sementara mantan bintang Barcelona Zlatan Ibrahimovic mendukung pemain muda berbakat Blaugrana dan Spanyol ini untuk bersinar di Piala Dunia 2026

Saat dunia sepak bola mengalihkan perhatiannya ke Piala Dunia 2026, satu nama mendominasi perbincangan lebih dari yang lain. Yamal, sensasi remaja Barcelona, telah menerima pengakuan tertinggi dari salah satu tokoh terbesar dalam dunia sepak bola, Ibrahimovic. Pemain muda ini telah absen sejak April lalu setelah mengalami cedera saat melawan Celta Vigo, sehingga menimbulkan keraguan serius mengenai kesiapannya untuk bertanding di babak penyisihan grup. Namun, manajer timnas Spanyol Luis de la Fuente baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Yamal siap untuk bermain selama beberapa menit melawan Cape Verde dalam pertandingan pembuka Piala Dunia La Roja.

Berbicara tentang dampak yang diberikan pemain berusia 18 tahun ini pada permainan, Ibrahimovic mengatakan kepada Fox Sports : “Lamine Yamal adalah pemain yang istimewa. Dia adalah pemain yang membuat Anda rela membayar tiket yang sangat mahal, pemain yang membuat Anda datang ke stadion, dan berkat dia Anda bisa menikmati pengalaman tersebut.”