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Lamine Yamal membuat 'tiket yang sangat mahal' itu sepadan, sementara mantan bintang Barcelona Zlatan Ibrahimovic mendukung pemain muda berbakat Blaugrana dan Spanyol ini untuk bersinar di Piala Dunia 2026
Sebuah bakat istimewa yang sepadan dengan harga tiket masuknya
Saat dunia sepak bola mengalihkan perhatiannya ke Piala Dunia 2026, satu nama mendominasi perbincangan lebih dari yang lain. Yamal, sensasi remaja Barcelona, telah menerima pengakuan tertinggi dari salah satu tokoh terbesar dalam dunia sepak bola, Ibrahimovic. Pemain muda ini telah absen sejak April lalu setelah mengalami cedera saat melawan Celta Vigo, sehingga menimbulkan keraguan serius mengenai kesiapannya untuk bertanding di babak penyisihan grup. Namun, manajer timnas Spanyol Luis de la Fuente baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Yamal siap untuk bermain selama beberapa menit melawan Cape Verde dalam pertandingan pembuka Piala Dunia La Roja.
Berbicara tentang dampak yang diberikan pemain berusia 18 tahun ini pada permainan, Ibrahimovic mengatakan kepadaFox Sports: “Lamine Yamal adalah pemain yang istimewa. Dia adalah pemain yang membuat Anda rela membayar tiket yang sangat mahal, pemain yang membuat Anda datang ke stadion, dan berkat dia Anda bisa menikmati pengalaman tersebut.”
- AFP
Perbedaan antara televisi dan kenyataan
Meskipun jutaan orang telah menyaksikan kemunculan gemilang Yamal melalui layar televisi, Ibrahimovic menegaskan bahwa menyaksikan sang pemain sayap secara langsung adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Mantan penyerang AC Milan dan PSG ini menyoroti nuansa teknis yang membedakan pemain muda ini dari rekan-rekannya. Kualitas-kualitas ini terlihat jelas selama musim 2025-26 yang spektakuler bagi Yamal bersama Barcelona, di mana ia mencetak 24 gol dan memberikan 18 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi, serta mengakhiri musim gemilangnya dengan memenangkan gelar La Liga.
“Di TV dia terlihat istimewa dan bagus. Tapi dari dekat, dia bahkan lebih istimewa,” tambah Ibrahimovic. “Di usia 18 tahun, itu luar biasa. Setiap kali dia menyentuh bola, Anda bisa melihat dia berbeda. Kontrol bolanya, dribelnya, kemampuan mencetak golnya… jadi semua harapan saya untuk pertandingan yang hebat ada padanya.”
Mengatasi kekhawatiran terkait cedera di tim La Roja
Telah muncul kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi kebugaran Yamal menjelang turnamen ini, menyusul cedera otot paha belakang yang baru-baru ini dialaminya. Namun, lulusan akademi Barcelona ini diperkirakan akan pulih sepenuhnya dan siap memimpin lini depan Spanyol saat mereka memulai perjuangan merebut gelar juara dunia di Grup H, di mana mereka akan bersaing bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.
Ia akan melakukan debutnya di Piala Dunia pada usia 18 tahun, memikul beban harapan seluruh bangsa sebagai pemain yang sudah dibandingkan dengan para legenda terbaik dalam sejarah sepak bola. Meskipun usianya masih muda, ia telah mengoleksi 25 caps untuk Spanyol, mencetak enam gol, dan memberikan 12 assist. Ia juga menjadi tokoh kunci dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024, di mana ia mencetak gol sensasional melawan Prancis di semifinal - yang secara luas dianggap sebagai salah satu gol terbaik di turnamen tersebut - dan mencatatkan empat assist sepanjang kampanye kemenangan tersebut.
- Getty Images Sport
Mengejar kejayaan 2010: Yamal sebagai harapan Spanyol untuk bangkit kembali
Spanyol sangat mengandalkan Yamal di Piala Dunia kali ini untuk memimpin kebangkitan tim dan menebus kekecewaan pahit dari tiga penampilan terakhir mereka di turnamen ini, di mana La Roja tersingkir di babak 16 besar pada tahun 2018 dan 2022, serta mengalami kegagalan mengejutkan di fase grup pada tahun 2014. Dengan sang bintang muda yang memimpin lini depan, negara ini berharap dapat merebut trofi bergengsi tersebut untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sekaligus mengamankan gelar juara dunia pertama mereka sejak kemenangan bersejarah dan tak terlupakan di Afrika Selatan pada tahun 2010.