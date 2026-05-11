Lamine Yamal membalas perkataan Jude Bellingham dengan sindiran jenaka kepada bintang Real Madrid itu usai kemenangan Barcelona di El Clásico

Melalui Instagram Story-nya, Yamal mengunggah video dirinya yang sedang merayakan gol penentu kemenangan Torres dari tribun penonton. Pemain berusia 18 tahun itu, yang saat ini sedang berjuang agar fit untuk kampanye Piala Dunia Spanyol, memberi keterangan pada video tersebut dengan kalimat 'talk is cheap', disertai serangkaian emoji menangis tertawa. Ini bukanlah pilihan kata yang sembarangan, melainkan respons langsung terhadap percakapan sebelumnya.

Postingan tersebut dengan cepat disebarkan oleh rekan setimnya, Gavi, yang mengunggah ulang cerita tersebut sambil menambahkan emoji 'berbicara'. Aktivitas media sosial yang terkoordinasi ini menunjukkan bahwa ruang ganti Barcelona belum melupakan komentar yang dilontarkan rekan-rekan mereka dari Madrid di awal musim, sehingga perayaan gelar juara ini menjadi momen pembuktian diri bagi Yamal.

instagram/lamineyamal



