Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal membalas perkataan Jude Bellingham dengan sindiran jenaka kepada bintang Real Madrid itu usai kemenangan Barcelona di El Clásico
Yamal membalas dengan ungkapan 'bicara saja mudah'
Melalui Instagram Story-nya, Yamal mengunggah video dirinya yang sedang merayakan gol penentu kemenangan Torres dari tribun penonton. Pemain berusia 18 tahun itu, yang saat ini sedang berjuang agar fit untuk kampanye Piala Dunia Spanyol, memberi keterangan pada video tersebut dengan kalimat 'talk is cheap', disertai serangkaian emoji menangis tertawa. Ini bukanlah pilihan kata yang sembarangan, melainkan respons langsung terhadap percakapan sebelumnya.
Postingan tersebut dengan cepat disebarkan oleh rekan setimnya, Gavi, yang mengunggah ulang cerita tersebut sambil menambahkan emoji 'berbicara'. Aktivitas media sosial yang terkoordinasi ini menunjukkan bahwa ruang ganti Barcelona belum melupakan komentar yang dilontarkan rekan-rekan mereka dari Madrid di awal musim, sehingga perayaan gelar juara ini menjadi momen pembuktian diri bagi Yamal.instagram/lamineyamal
- AFP
Menelusuri akar perselisihan di Bellingham
Ketegangan antara kedua pemain ini bermula pada bulan Oktober, setelah El Clásico pertama musim ini di Santiago Bernabéu. Setelah Real Madrid memastikan kemenangan 2-1 dalam laga tersebut, Bellingham—yang mencetak gol dalam pertandingan itu—mengunggah pesan kepada para pengikutnya yang berbunyi: "Omong kosong saja. Hala Madrid selamanya." Komentar tersebut secara luas ditafsirkan sebagai tanggapan atas tingkah laku Yamal sebelum pertandingan.
Sebelum pertemuan pertama itu, Yamal telah memicu kontroversi dengan mengkritik wasit dalam pertandingan-pertandingan Real Madrid. Pemain muda itu membuat heboh media ketika ia dengan berani menyatakan bahwa: "Real Madrid melakukan berbagai hal; mereka mencuri [pertandingan]" demi memastikan kemenangan. Komentar-komentar tersebut dilaporkan membuat marah beberapa tokoh senior di skuad Madrid, yang berujung pada balasan Bellingham di media sosial.
Barcelona yang akhirnya tertawa terakhir
Malam itu menjadi malam perayaan yang tak tertandingi di Camp Nou saat Barcelona mengalahkan Real Madrid 2-0 dan secara matematis memastikan gelar juara liga. Gol-gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres memastikan Blaugrana akan mengangkat trofi di hadapan rival terberat mereka.
Kemenangan ini memastikan gelar juara La Liga bagi tim asuhan Hansi Flick untuk musim kedua berturut-turut, karena mereka menambahkan gelar liga ini ke dalam kesuksesan mereka di Supercopa sebelumnya, sementara Real Madrid pulang dengan tangan hampa dalam musim yang mengecewakan bagi klub ibu kota tersebut.
- Getty Images Sport
Yamal berfokus pada pemulihan
Bagi Yamal, fokusnya kini beralih ke proses pemulihannya setelah mengalami robekan pada otot hamstring paha kirinya bulan lalu. Cedera tersebut membuatnya harus absen hingga akhir musim bersama Barcelona, sementara ia telah memulai program rehabilitasi konservatif dalam upaya untuk kembali bugar sepenuhnya menjelang Piala Dunia 2026.