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"Lamine Yamal memang 'diciptakan untuk ini!' - Pelatih timnas Spanyol mengatakan bahwa remaja Barcelona itu telah 'diberkati oleh Tuhan' layaknya Lionel Messi"
Bakat istimewa yang diciptakan untuk panggung terbesar
Setelah menorehkan musim sukses lainnya bersama Barcelona yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga, Yamal diperkirakan akan menjadi andalan tim nasional Spanyol musim panas ini.
De la Fuente yakin bahwa pemain sayap Barcelona ini tidak akan terintimidasi oleh momen tersebut, dengan mengutip karakter uniknya sebagai alasan utama di balik kemunculannya yang cepat ke puncak sepak bola dunia.
“Lamine memang ditakdirkan untuk ini. Dia memiliki karakter yang berani. Mungkin tekanan itu akan membuat Anda atau saya kewalahan. Tapi para pemain ini istimewa. Berapa kali kita bertanya tentang seorang pemain: ‘Seberapa hebat dia, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak berhasil?’ Karena Anda harus hebat dalam sepak bola dan seribu hal lainnya,” kata sang pelatih kepada The Guardian.
"Lamine berusia 16 tahun [saat Euro], sekarang 18 tahun, dia menghadapi tekanan media yang brutal dan jarang melakukan kesalahan. Satu menit, satu kesalahan, dan fokus langsung tertuju pada itu; itu tidak adil."
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Perbandingan dengan Messi dan tongkat ajaib Tuhan
De la Fuente meyakini bahwa pemain sayap tersebut termasuk dalam kategori pemain elit yang dikaruniai bakat luar biasa; ia memperingatkan agar tidak membebani pundak sang pemain muda dengan ekspektasi untuk menggantikan Messi. Perbandingan dengan ikon Argentina itu telah muncul sejak Yamal menembus tim senior, meskipun sang remaja berusaha mengabaikan pembicaraan semacam itu.
De la Fuente setuju bahwa Yamal dan Messi memiliki bakat yang serupa, meyakini bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan bawaan untuk mengubah jalannya pertandingan di level tertinggi sejak usia yang begitu muda.
“Pesepakbola adalah orang-orang dengan kemampuan tinggi, sangat cerdas. Mereka adalah jenius, dan ada juga yang disentuh oleh tongkat sihir Tuhan, dan jumlahnya sangat sedikit. Lamine, Messi...”
Sebuah foto lama yang terlupakan dari Messi dan Yamal baru-baru ini muncul, memperlihatkan Messi yang berusia 20 tahun sedang memandikan Yamal saat masih bayi untuk kalender amal.
“Mungkin Messi sudah sering menggendong bayi,” tambah De la Fuente. “Mungkin itu kebetulan. Tapi bagi kita yang beriman, yang percaya pada sesuatu di luar sana, ‘kebetulan’ adalah nama samaran Tuhan ketika Dia tidak ingin menandatangani namanya. Dalam hidup, saya pikir, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan.”
Yamal berlomba melawan waktu
De la Fuente memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Yamal saat skuad bersiap untuk kampanye Piala Dunia 2026. Bintang muda Barcelona ini tengah menjalani pemulihan dari cedera otot paha belakang yang sempat memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan absen pada awal turnamen di Amerika Utara, namun laporan terbaru dari kamp pelatihan menunjukkan bahwa pemulihannya berjalan dengan cepat.
Berbicara mengenai perkembangan sang pemain sayap, De la Fuente optimis namun tetap berhati-hati terkait pertandingan melawan Cape Verde pada 15 Juni. "Dia pulih dengan cepat, mencapai semua target lebih awal," katanya. "Saya pikir dia akan bisa bermain di pertandingan pertama, tapi itu tidak berarti [dia pasti akan bermain]. Kami akan mengevaluasi apakah dia harus bermain sebentar, tidak bermain, atau menunggu hingga pertandingan kedua."
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Perjalanan Spanyol di babak penyisihan grup
Spanyol masuk ke turnamen ini sebagai salah satu favorit, namun mereka harus terlebih dahulu melewati babak penyisihan grup yang dimulai dengan laga melawan Cape Verde sebelum bertanding melawan Arab Saudi pada 21 Juni. Spanyol akan menghadapi Uruguay dalam pertandingan terakhir mereka pada 26 Juni. Baik Yamal diturunkan sebagai starter pada laga pertama atau dimasukkan secara bertahap ke dalam kompetisi, kehadirannya tetap menjadi titik fokus harapan bangsa ini saat mereka berupaya kembali ke puncak sepak bola dunia. Keputusan mengenai keterlibatannya kemungkinan besar akan ditentukan pada sesi latihan terakhir