"Lamine Yamal memang 'diciptakan untuk ini!' - Pelatih timnas Spanyol mengatakan bahwa remaja Barcelona itu telah 'diberkati oleh Tuhan' layaknya Lionel Messi"

Setelah menorehkan musim sukses lainnya bersama Barcelona yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga, Yamal diperkirakan akan menjadi andalan tim nasional Spanyol musim panas ini.

De la Fuente yakin bahwa pemain sayap Barcelona ini tidak akan terintimidasi oleh momen tersebut, dengan mengutip karakter uniknya sebagai alasan utama di balik kemunculannya yang cepat ke puncak sepak bola dunia.

“Lamine memang ditakdirkan untuk ini. Dia memiliki karakter yang berani. Mungkin tekanan itu akan membuat Anda atau saya kewalahan. Tapi para pemain ini istimewa. Berapa kali kita bertanya tentang seorang pemain: ‘Seberapa hebat dia, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak berhasil?’ Karena Anda harus hebat dalam sepak bola dan seribu hal lainnya,” kata sang pelatih kepada The Guardian.

"Lamine berusia 16 tahun [saat Euro], sekarang 18 tahun, dia menghadapi tekanan media yang brutal dan jarang melakukan kesalahan. Satu menit, satu kesalahan, dan fokus langsung tertuju pada itu; itu tidak adil."