Lamine Yamal memamerkan 'gol' bertema Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah penampilannya bersama Barcelona dan Spanyol membuatnya disejajarkan dengan para legenda terbaik sepanjang masa

Yamal telah menegaskan bahwa "tujuan" utamanya adalah mencapai level prestasi yang konsisten seperti yang diraih oleh dua pemain yang telah mendefinisikan sepak bola modern selama dua dekade. Ia ingin memastikan bahwa performa apiknya saat ini bukan sekadar kebetulan sesaat, melainkan awal dari karier panjang di puncak. Yamal juga tidak ingin terlena dengan status Spanyol sebagai salah satu juara turnamen setelah berhasil menjuarai Euro dua tahun lalu.

"Ini lucu, karena di EURO situasinya terbalik. Tidak ada yang benar-benar menganggap kami sebagai juara, dan itu justru menguntungkan kami. Menjadi favorit tidak berarti apa-apa begitu Anda berada di lapangan. Itu tidak memberi Anda keunggulan atau membantu Anda mencetak lebih banyak gol. Anda tetap harus menghadapi setiap pertandingan satu per satu. Ada banyak tim kuat – Argentina, Prancis, Portugal, Inggris – dan semua tim berada dalam performa terbaiknya di Piala Dunia. Bagi kami, ini tentang memberikan segalanya untuk Spanyol dan percaya pada cara kami bermain karena, menurut saya, kami memainkan sepak bola terbaik," kata Yamal.