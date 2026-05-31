Lamine Yamal memamerkan 'gol' bertema Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah penampilannya bersama Barcelona dan Spanyol membuatnya disejajarkan dengan para legenda terbaik sepanjang masa
Duduk di meja bersama para legenda
Tak diragukan lagi bahwa Yamal sudah menjadi bintang dunia. Di usianya yang masih sangat muda, penyerang asal Spanyol ini telah memukau para penggemar sepak bola dengan bakat, kepribadian, dan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan-pertandingan penting. Karena itulah, perbandingan dengan Messi dan Ronaldo tak terhindarkan sejak ia menembus level elit, meskipun pemain Barcelona ini lebih memilih untuk menjauhkan diri dari perdebatan tersebut.
Dalam wawancara dengan FIFA, Lamine Yamal menegaskan pendiriannya: “Tujuan saya bukanlah untuk dibandingkan dengan mereka, melainkan untuk disebutkan bersama mereka. Jadi, saat seseorang ditanya pertanyaan itu lagi, nama saya akan ada di sana bersama nama mereka.”
Berfokus pada perkembangan dirinya sendiri
Pemain sayap asal Spanyol itu juga berbicara tentang pentingnya fokus pada perkembangannya sendiri dan menghindari obsesi terhadap perbandingan. Ia meyakini bahwa sorotan yang terus-menerus seputar potensinya bisa menjadi kontraproduktif jika ia kehilangan fokus pada pertumbuhan pribadinya di lapangan Camp Nou dan di luar itu.
Pemain muda ini baru saja menjalani musim yang spektakuler bersama Barcelona, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling cemerlang di sepak bola Eropa. “Jika Anda terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain, Anda bisa merugikan diri sendiri. Saya ingin menemukan jalan saya sendiri, menikmati permainan, dan memberikan sesuatu yang membuat orang tersenyum. Dan ketika saya pensiun, saya berharap orang-orang masih menikmati menonton kembali permainan saya,” katanya.
Cita-cita tertinggi bagi negara
Yamal telah menegaskan bahwa "tujuan" utamanya adalah mencapai level prestasi yang konsisten seperti yang diraih oleh dua pemain yang telah mendefinisikan sepak bola modern selama dua dekade. Ia ingin memastikan bahwa performa apiknya saat ini bukan sekadar kebetulan sesaat, melainkan awal dari karier panjang di puncak. Yamal juga tidak ingin terlena dengan status Spanyol sebagai salah satu juara turnamen setelah berhasil menjuarai Euro dua tahun lalu.
"Ini lucu, karena di EURO situasinya terbalik. Tidak ada yang benar-benar menganggap kami sebagai juara, dan itu justru menguntungkan kami. Menjadi favorit tidak berarti apa-apa begitu Anda berada di lapangan. Itu tidak memberi Anda keunggulan atau membantu Anda mencetak lebih banyak gol. Anda tetap harus menghadapi setiap pertandingan satu per satu. Ada banyak tim kuat – Argentina, Prancis, Portugal, Inggris – dan semua tim berada dalam performa terbaiknya di Piala Dunia. Bagi kami, ini tentang memberikan segalanya untuk Spanyol dan percaya pada cara kami bermain karena, menurut saya, kami memainkan sepak bola terbaik," kata Yamal.
Perlombaan kebugaran menjelang Piala Dunia
Kini, tantangan besar berikutnya dalam kariernya adalah tampil di Piala Dunia pertamanya. Namun, di Spanyol masih ada kekhawatiran terkait kebugarannya, karena pemain sayap tersebut mengalami cedera otot di akhir musim La Liga. Hal ini membuat partisipasinya di babak-babak awal turnamen menjadi sangat diragukan, sementara tim medis bekerja tanpa henti.
Dia diperkirakan akan absen pada pertandingan-pertandingan pembuka fase grup, meskipun targetnya adalah agar dia siap untuk pertandingan melawan Uruguay. Staf medis mengambil pendekatan yang hati-hati untuk memastikan dia tidak memperparah masalah ototnya di tengah atmosfer turnamen internasional besar yang intens.