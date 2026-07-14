Lamine Yamal melontarkan sindiran kepada mantan pelatih Portugal Roberto Martinez setelah genap berusia 19 tahun dan membantah merasa 'cemas' menjelang pertandingan semifinal Spanyol melawan Prancis di Piala Dunia

Yamal menjelaskan mengapa ia tidak percaya pada numerologi dan melontarkan sindiran kepada mantan pelatih Portugal, Martinez. Pemain sayap asal Spanyol itu juga membantah anggapan bahwa ia merasa terbebani oleh momen tersebut.

"Tidak, karena pelatih Portugal itu membicarakan hal itu [numerologi] ... dan kemudian Mikel Merino muncul! Saya tidak khawatir soal mencetak gol, yang terpenting adalah menang, tapi semoga besok ada gol dan hari itu menjadi hari yang hebat. Yang saya inginkan sebagai hadiah adalah kemenangan," kata Yamal, seperti dikutip The Guardian.

"Tekanan? Tidak. Ada hal-hal yang jauh lebih sulit dalam hidup daripada pertandingan sepak bola. Ini hanya permainan, saya tahu apa yang mampu saya lakukan dan saya tidak khawatir tentang apa pun. Saya ditanya apakah ada rasa takut dan saya menjawab tidak, tentu saja tidak: kami adalah juara Eropa. Kami tidak perlu banyak bicara, kami tahu apa yang harus kami lakukan."

Menanggapi para kritikus yang menyarankan bahwa performanya menurun selama turnamen di Amerika Utara, ia menambahkan nada yang tegas: “Kami akan memainkan salah satu pertandingan terbaik, tidak ada ruang untuk membicarakan hal itu. Namun, jika sepak bola memiliki tujuan, itu adalah untuk integrasi. Terlebih lagi antara Spanyol dan Prancis, yang menjadi teladan. Itulah tujuan sepak bola; bukan untuk membicarakan komentar-komentar seperti itu.

“Rasanya istimewa bisa mencetak gol dalam pertandingan seperti ini dan tentu saja saya menerima tantangan itu. Kalian semua bilang saya tidak dalam performa terbaik, jadi kalian tidak perlu mengharapkan apa pun dari saya besok. Tapi saya harap ini akan menjadi hari yang istimewa.”