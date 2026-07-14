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Lamine Yamal melontarkan sindiran kepada mantan pelatih Portugal Roberto Martinez setelah genap berusia 19 tahun dan membantah merasa 'cemas' menjelang pertandingan semifinal Spanyol melawan Prancis di Piala Dunia
Yamal tetap fokus menjelang uji coba di Prancis
Yamal mengabaikan pembicaraan seputar numerologi menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia Spanyol melawan Prancis. Ketika ditanya apakah berusia 19 tahun, mengenakan jersey nomor 19, dan kemungkinan bermain di final pada 19 Juli memiliki makna khusus, pemain sayap Barcelona itu menampik gagasan tersebut dan membantah anggapan bahwa ia merasa tertekan menjelang pertandingan terbesar dalam kariernya.
- Getty Images Sport
Yamal bereaksi terhadap suara itu
Yamal menjelaskan mengapa ia tidak percaya pada numerologi dan melontarkan sindiran kepada mantan pelatih Portugal, Martinez. Pemain sayap asal Spanyol itu juga membantah anggapan bahwa ia merasa terbebani oleh momen tersebut.
"Tidak, karena pelatih Portugal itu membicarakan hal itu [numerologi] ... dan kemudian Mikel Merino muncul! Saya tidak khawatir soal mencetak gol, yang terpenting adalah menang, tapi semoga besok ada gol dan hari itu menjadi hari yang hebat. Yang saya inginkan sebagai hadiah adalah kemenangan," kata Yamal, seperti dikutip The Guardian.
"Tekanan? Tidak. Ada hal-hal yang jauh lebih sulit dalam hidup daripada pertandingan sepak bola. Ini hanya permainan, saya tahu apa yang mampu saya lakukan dan saya tidak khawatir tentang apa pun. Saya ditanya apakah ada rasa takut dan saya menjawab tidak, tentu saja tidak: kami adalah juara Eropa. Kami tidak perlu banyak bicara, kami tahu apa yang harus kami lakukan."
Menanggapi para kritikus yang menyarankan bahwa performanya menurun selama turnamen di Amerika Utara, ia menambahkan nada yang tegas: “Kami akan memainkan salah satu pertandingan terbaik, tidak ada ruang untuk membicarakan hal itu. Namun, jika sepak bola memiliki tujuan, itu adalah untuk integrasi. Terlebih lagi antara Spanyol dan Prancis, yang menjadi teladan. Itulah tujuan sepak bola; bukan untuk membicarakan komentar-komentar seperti itu.
“Rasanya istimewa bisa mencetak gol dalam pertandingan seperti ini dan tentu saja saya menerima tantangan itu. Kalian semua bilang saya tidak dalam performa terbaik, jadi kalian tidak perlu mengharapkan apa pun dari saya besok. Tapi saya harap ini akan menjadi hari yang istimewa.”
De la Fuente meminta agar semua pihak bersabar
Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yakin penampilan terbaik Yamal di turnamen ini masih akan datang dan ingin remaja itu menikmati momen ini alih-alih terbebani oleh ekspektasi.
"Dia baru berusia 19 tahun, madre mia," kata De la Fuente. "Saya akan berkata kepadanya: santai saja, nikmati saja. Singkirkan kecemasan! Biarkan dia menikmatinya. Hari terbaik Lamine di Piala Dunia ini masih akan datang. Saya harap itu terjadi besok, dan jika tidak, semoga di final."
- Getty Images Sport
Malam yang menentukan menanti
Yamal kini mengalihkan perhatiannya ke pertandingan semifinal Piala Dunia Spanyol melawan Prancis, sebuah laga yang telah ia gambarkan sebagai pertandingan terbesar dalam kariernya. Kemenangan akan membawa Spanyol ke final, sementara penampilan gemilang lainnya akan semakin menegaskan betapa pentingnya remaja ini di panggung terbesar.
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