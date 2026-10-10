Getty Images Entertainment
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Lamine Yamal melebarkan kiprahnya di luar lapangan saat wonderkid Barcelona itu meluncurkan koleksi fesyen debutnya
Kolaborasi bersejarah di Barcelona
Yamal dengan cepat menjelma menjadi ikon global, dan langkah terbarunya membuktikan bahwa ia sama nyamannya di dunia mode kelas atas seperti saat meneror para bek La Liga. Seperti dilaporkan Marca, penyerang berusia 19 tahun itu meluncurkan 'American Eagle x Lamine Yamal', koleksi debut yang menandai masuknya resmi merek asal Amerika Serikat itu ke pasar Spanyol. Peluncuran tersebut dirayakan di seluruh Barcelona melalui serangkaian acara yang dirancang untuk menyatukan dunia olahraga, musik, dan budaya jalanan.
Untuk menandai momen itu, kota tersebut diubah menjadi arena bermain bagi para penggemar mode. Sebuah ruang pop-up bernama 'The Studio' didirikan di distrik Dreta de l’Eixample, memberi para penggemar kesempatan untuk ikut serta dalam lokakarya kustomisasi denim yang dipandu seniman lokal seperti Urees dan Otti Hats. Pendekatan langsung ini memungkinkan publik terlibat secara langsung dengan visi estetika yang dipromosikan bintang Barcelona tersebut.
- Getty Images Entertainment
Seni urban dan penampilan kejutan
Pengambilalihan kota itu tidak terbatas pada ruang ritel, karena kolaborasi tersebut juga meninggalkan jejak permanen pada lanskap perkotaan. Sebuah mural raksasa setinggi 21 meter, yang dibuat oleh seniman ternama TV Boy, diresmikan untuk memperingati kemitraan tersebut. Karya seni itu menjadi penghormatan menjulang bagi lonjakan karier Yamal yang melesat dan statusnya yang terus berkembang sebagai ikon gaya bagi anak muda di Spanyol dan sekitarnya.
Segalanya menjadi lebih menarik di 'American Eagle Beach Club' yang berlokasi di Moll de la Marina. Ratusan tamu undangan mendapat kejutan dengan kemunculan sang pemain, yang menyela jadwal latihannya untuk ikut serta dalam rap battle. Bertindak sebagai juri tamu, Yamal membenamkan diri dalam budaya hip-hop dan street culture yang sangat memengaruhi pilihan busananya serta bahasa desain dari koleksi barunya.
Ekspresi personal melalui gaya
Bagi Yamal, proyek ini jauh lebih dari sekadar kesepakatan endorsement; ini adalah cara untuk terhubung dengan akar dan para pendukungnya melalui medium yang berbeda. "Sangat istimewa melihat bagaimana koleksi saya dengan American Eagle cobra vida aquí, di Barcelona, dan bagaimana orang-orang menjadikan pakaian-pakaian itu sebagai milik mereka sendiri," katanya.
Bintang muda itu kemudian menjelaskan lebih lanjut gairahnya terhadap industri ini dengan mengatakan: "Fashion adalah sesuatu yang selalu saya sukai, dan koleksi ini mencerminkan siapa saya dan bagaimana saya suka berpakaian. Bisa membagikannya dengan kota saya membuatnya menjadi lebih istimewa."
- Getty Images Entertainment
Membangun merek untuk generasi baru
Pakar pemasaran meyakini kemitraan ini adalah langkah jitu untuk menjangkau konsumen Gen Z. Craig Brommers, Chief Marketing Officer di American Eagle, menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut dibangun atas koneksi autentik sang pemain dengan rekan-rekan sebayanya. Menurut merek tersebut, tujuannya adalah menyatukan denim, kreativitas, dan budaya anak muda untuk membangun kehadiran yang lebih kuat di Eropa melalui pengalaman-pengalaman profil tinggi yang terkait dengan dunia sang pesepakbola. Saat Yamal terus memecahkan rekor di lapangan untuk klub dan negaranya, pengaruhnya di luar lapangan tampak tumbuh dengan laju yang sama luar biasanya, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu atlet paling laku dijual di dunia saat ini.
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