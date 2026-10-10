Lamine Yamal melebarkan kiprahnya di luar lapangan saat wonderkid Barcelona itu meluncurkan koleksi fesyen debutnya

Yamal dengan cepat menjelma menjadi ikon global, dan langkah terbarunya membuktikan bahwa ia sama nyamannya di dunia mode kelas atas seperti saat meneror para bek La Liga. Seperti dilaporkan Marca, penyerang berusia 19 tahun itu meluncurkan 'American Eagle x Lamine Yamal', koleksi debut yang menandai masuknya resmi merek asal Amerika Serikat itu ke pasar Spanyol. Peluncuran tersebut dirayakan di seluruh Barcelona melalui serangkaian acara yang dirancang untuk menyatukan dunia olahraga, musik, dan budaya jalanan.

Untuk menandai momen itu, kota tersebut diubah menjadi arena bermain bagi para penggemar mode. Sebuah ruang pop-up bernama 'The Studio' didirikan di distrik Dreta de l’Eixample, memberi para penggemar kesempatan untuk ikut serta dalam lokakarya kustomisasi denim yang dipandu seniman lokal seperti Urees dan Otti Hats. Pendekatan langsung ini memungkinkan publik terlibat secara langsung dengan visi estetika yang dipromosikan bintang Barcelona tersebut.