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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal, Lennart Karl, dan 12 talenta muda NXGN siap memukau Piala Dunia 2026

NXGN
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Spain
Germany
Mexico
Scotland
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Morocco
Ecuador
Australia
Croatia
Egypt
Bosnia and Herzegovina
FEATURES

Piala Dunia kini tinggal kurang dari seminggu lagi, dengan para tim saat ini tengah melakukan persiapan akhir untuk turnamen di Amerika Utara. Panggung telah siap bagi sejumlah besar pemain untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk beberapa pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

Pele dan Kylian Mbappe adalah satu-satunya remaja yang pernah mencetak gol di final Piala Dunia, namun banyak pemain lain—mulai dari Michael Owen hingga Lionel Messi—yang telah bersinar di panggung dunia meski usianya belum menginjak 20 tahun.

Lalu, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada? GOAL telah memilih 12 pemain yang memenuhi syarat NXGN (lahir pada 2007 atau setelahnya) yang berpotensi menorehkan nama besar musim panas ini...

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    Lamine Yamal (Spanyol)

    Bukan hanya sebagai remaja yang menonjol di Piala Dunia musim panas ini, ada peluang nyata bahwa Lamine Yamal akan menjadi pemain yang paling menonjol di Amerika Utara, begitu berbakatnya pemain sayap Barcelona dan timnas Spanyol ini. Sejak menandai debut internasionalnya dengan gol menakjubkan melawan Georgia saat berusia 16 tahun, Yamal selalu menjadi pilihan utama bagi Luis de la Fuente.

    Ia telah membuktikan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi turnamen besar, setelah tampil gemilang di Euro 2024 saat La Roja menjuarai turnamen di Jerman. Gol pembuka Yamal melawan Prancis di semifinal benar-benar indah, dan performa klubnya sejak saat itu menunjukkan bahwa hal serupa mungkin akan terulang.

    Satu hal yang menjadi kendala? Yamal mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April yang diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya pada pertandingan pembuka Spanyol, dan mungkin membuatnya absen lebih lama. Tim asuhan De la Fuente seharusnya masih bisa melaju ke babak gugur tanpa sang bintang muda, tetapi seberapa siapkah Yamal saat ia kembali bugar? Jawabannya bisa jadi menentukan apakah Yamal akan mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia hanya enam hari setelah ulang tahunnya yang ke-19.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Spanyol)

    Namun, Yamal bukanlah satu-satunya pemain remaja dalam skuad Spanyol. Pau Cubarsi tampil sebagai starter dalam empat dari enam laga kualifikasi Piala Dunia La Roja pada akhir 2025 dan tampaknya mulai mengukuhkan posisinya dalam rencana De la Fuente, setelah sebelumnya secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Spanyol yang menjuarai Euro.

    Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi andalan Barcelona asuhan Hansi Flick selama lebih dari dua tahun, dengan ketenangan Cubarsi dalam menguasai bola dan kemampuan passingnya yang sejalan dengan insting pertahanannya yang mumpuni. Turnamen ini kemungkinan akan menjadi yang pertama dari banyak turnamen lainnya dalam kariernya yang menjanjikan, panjang, dan sukses.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Ekuador)

    Seorang remaja yang sayangnya tidak akan tampil di Amerika Utara musim panas ini adalah Estevao, setelah penyerang asal Brasil itu mengalami cedera di akhir musim saat membela Chelsea sehingga membuatnya tidak bisa masuk dalam daftar calon pemain yang dipanggil. Namun, masih akan ada satu pemain muda milik The Blues yang akan tampil.

    Gelandang Ekuador, Kendry Paez, adalah salah satu remaja paling berpengalaman dalam hal penampilan internasional yang dipanggil untuk Piala Dunia. Saat ini bermain untuk klubnya dengan status pinjaman di River Plate, pemain muda Chelsea ini telah diprediksi sebagai bintang potensial sejak tahun 2023, ketika ia melakukan debut internasionalnya pada usia 16 tahun.

    Beberapa minggu kemudian, Paez menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol dalam kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL, namun ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti di level internasional sejak Copa America 2024. Hal itu bukan berarti pemain berusia 19 tahun ini tidak akan mampu memberikan kesan yang mendalam di Amerika Utara. Faktanya, Paez memiliki keahlian yang cukup untuk menarik perhatian salah satu tim kuda hitam di turnamen ini.

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    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Mungkin kini lebih dari sebelumnya, sejumlah pemain dihadapkan pada pilihan terkait kesetiaan internasional mereka, dengan banyak calon peserta Piala Dunia yang akan membela negara yang mungkin tak pernah mereka bayangkan saat masih kecil.

    Ibrahim Mbaye, misalnya, menghabiskan masa kecilnya bermain untuk Prancis di semua level hingga tim U-20, namun pada November lalu ia menerima panggilan dari Senegal.

    Pemain berusia 18 tahun ini mencetak gol pada penampilan keduanya bersama Lions of Teranga, sehingga menjadi pencetak gol termuda yang pernah dimiliki negara Afrika Barat tersebut, dan kemudian berperan dalam perjalanan mereka menuju final Piala Afrika, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Penyerang Paris Saint-Germain ini pun akan percaya diri untuk meninggalkan jejaknya di turnamen besar keduanya pada tahun 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Maroko)

    Pemain berusia 18 tahun lainnya yang akan mewakili negara Afrika musim panas ini meskipun pernah bermain untuk tim-tim usia muda Prancis adalah Ayyoub Bouaddi, yang mengalihkan kesetiaannya ke Maroko menjelang turnamen ini.

    Bouaddi telah mencatatkan 10 penampilan untuk timnas Prancis U-21, namun gelandang Lille ini langsung masuk ke skuad Atlas Lions yang bertekad mengulangi prestasi mereka mencapai semifinal pada 2022. Tentunya Bouaddi akan menambah kualitas yang signifikan bagi susunan pemain Maroko setelah tampil menonjol di Ligue 1 dan, terutama, Liga Champions selama dua musim terakhir.

    PSG dan Arsenal saat ini bersaing untuk merekrut Bouaddi pada musim panas ini, dan Lille berharap ia dapat tampil mengesankan di Amerika Utara agar harganya semakin melambung.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Meksiko)

    Sebagai tuan rumah bersama, Meksiko memang sudah dipastikan akan berada di bawah tekanan besar di Piala Dunia, bahkan sebelum kegagalan mereka lolos dari babak penyisihan grup pada 2022. El Tri pun kini menanti munculnya pahlawan-pahlawan baru, dan beban ekspektasi itu kini sepenuhnya berada di pundak Gilberto Mora, meski ia merupakan pemain termuda di seluruh turnamen.

    Pemain berusia 17 tahun yang dijuluki 'The Mexican Pedri' ini langsung dimasukkan ke dalam starting XI negaranya untuk babak gugur Piala Emas 2025, dan ia akhirnya memainkan peran kunci saat tim asuhan Javier Aguirre merebut trofi tersebut, menjadikan Mora pemain termuda yang memenangkan turnamen internasional besar, memecahkan rekor yang dibuat oleh Yamal 12 bulan sebelumnya.

    Cedera memang membuat bintang muda Club Tijuana ini absen selama beberapa bulan pertama tahun 2026, tetapi ia kini telah kembali ke kondisi prima dan diperkirakan akan kembali masuk dalam susunan pemain saat Meksiko memulai turnamen pada 11 Juni.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croatia)

    Para pemain senior Kroasia kembali akan menjadi sorotan musim panas ini, dengan Luka Modric yang berusia 40 tahun memimpin timnya di Piala Dunia kelima dalam karier gemilangnya. Namun, ada generasi baru talenta yang mulai muncul di balik nama-nama besar tersebut, dan Luka Vuskovic tak diragukan lagi merupakan salah satu yang paling menjanjikan setelah musim di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah muda paling menjanjikan di Eropa.

    Pemain pinjaman dari Tottenham ini bersinar selama bermain di Hamburg, yang membuatnya masuk dalam Tim Terbaik Bundesliga Musim Ini serta menarik minat Barcelona, sementara Vuskovic juga mencatatkan dua penampilan pertamanya untuk tim nasional selama kualifikasi Piala Dunia.

    Sebagai ancaman nyata dari situasi bola mati sekaligus bek top, pemain berusia 19 tahun ini bahkan bisa saja diturunkan sebagai starter bersama Josko Gvardiol untuk tim asuhan Zlatko Dalic musim panas ini.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Germany)

    Selalu ada desakan agar para pemain muda tertentu dipanggil ke tim nasional menjelang turnamen besar, dan hal itu jelas terjadi di Jerman musim lalu menyusul penampilan gemilang Lennart Karl di Bayern Munich. Gelandang serang berusia 18 tahun itu tampak tidak canggung bermain di salah satu tim elit Eropa, dan berhasil mengumpulkan total 16 gol dan assist di semua kompetisi.

    Para pendukung Die Mannschaft pun sangat gembira ketika Karl mendapatkan caps pertamanya dari Julian Nagelsmann pada bulan Maret, dan remaja ini langsung terlihat nyaman di lingkungan internasional meskipun baru beberapa bulan sebelumnya ia melakukan debutnya di tim U-21.

    Maka, hampir mustahil bagi Nagelsmann untuk tidak memasukkan Karl ke dalam skuadnya, dan kini ada peluang nyata baginya untuk diturunkan sejak awal saat Jerman berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Serge Gnabry yang absen karena cedera, bersama Jamal Musiala dan Florian Wirtz di posisi di belakang striker.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia dan Herzegovina)

    Meskipun Edin Dzeko kemungkinan besar akan menjadi pemain Bosnia dan Herzegovina yang paling menarik perhatian saat mereka memulai kampanye Piala Dunia kedua mereka, justru seorang pemain yang berada di ujung kariernya lah yang mungkin menjadi anggota skuad paling menarik. Bahkan, tanpa kontribusi Kerim Alajbegovic, Bosnia mungkin sama sekali tidak akan berada di Amerika Utara.

    Pemain berusia 19 tahun ini masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist pertama untuk gol penyama kedudukan Dzeko pada semifinal play-off bulan Maret melawan Wales, sebelum Alajbegovic mencetak gol penalti penentu kemenangan dalam adu penalti untuk memastikan tiket negaranya ke final melawan Italia. Alajbegovic kembali mencuri perhatian saat Bosnia kembali menang lewat adu penalti melawan Azzurri, sehingga sayap yang lincah ini kini akan memiliki panggung terbesar untuk menunjukkan kemampuannya.

    Alajbegovic baru saja menyelesaikan musim bersama Red Bull Salzburg di mana ia mencetak 13 gol di semua kompetisi, dengan penampilannya di Austria cukup meyakinkan Bayer Leverkusen untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dan membawa Alajbegovic kembali ke Jerman menjelang kampanye Bundesliga musim depan.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Skotlandia)

    Skotlandia mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia ketika gelandang andalan mereka, Billy Gilmour, mengalami cedera lutut dalam laga persahabatan prakompetisi yang dimenangkan atas Haiti, sehingga ia harus absen dari turnamen tersebut. Namun, kesedihan seorang pemain bisa menjadi kebahagiaan bagi yang lain, dan Tyler Fletcher pasti akan berupaya memaksimalkan kesempatan tak terduga ini.

    Putra dari mantan gelandang Skotlandia dan Manchester United, Darren, Fletcher Jr melakukan debutnya untuk Setan Merah pada musim lalu setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi Manchester City, dan dinobatkan sebagai pemain cadangan terbaik United bulan lalu.

    Sebagai gelandang yang agresif dan pandai mengolah bola, pemain berusia 19 tahun ini sempat mewakili Inggris di level junior bersama saudara kembarnya, Jack. Namun, sementara Jack masih berada di jalur untuk suatu hari nanti bermain bagi The Three Lions, Tyler telah berkomitmen untuk Skotlandia pada 2024 dan kini dianugerahi tempat di Piala Dunia.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australia)

    Berbeda dengan sebagian besar rekan setimnya di timnas Australia, Lucas Herrington tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mencapai markas latihan Socceroos menjelang Piala Dunia di California, mengingat ia bermain untuk klub Colorado Rapids di MLS. Selama turnamen ini, pemain berusia 18 tahun itu juga berpeluang untuk membuktikan mengapa ia terus menuai pujian sejak kedatangannya di Amerika Serikat pada awal 2026.

    Meskipun datang dengan hanya 29 penampilan tim utama dari masa baktinya di A-League bersama Brisbane Roar, Herrington telah bermain penuh di setiap menit untuk Rapids sejauh musim ini, muncul sebagai salah satu bek tengah muda terbaik di seluruh liga.

    Penampilan Herrington membuatnya mendapatkan caps pertamanya untuk Australia pada bulan Maret, dan ia berpeluang masuk dalam starting XI Tony Popovic saat menghadapi Turkiye pada 13 Juni dalam laga pembuka turnamen Socceroos. Sudah menarik minat dari Liga Premier dan klub-klub di seluruh Eropa, penampilan yang solid kemungkinan akan membuat lebih banyak pencari bakat memperhatikan potensi Herrington.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Mesir)

    Dan terakhir, pilihan yang benar-benar tak terduga dari Mesir, yang mengejutkan banyak pihak dengan memilih Hamza Abdelkarim—yang belum pernah membela timnas—saat skuad final Piala Dunia mereka diumumkan. Penyerang ini baru mencatatkan sembilan penampilan di level senior sejak menjadi pemain termuda dalam sejarah Al-Ahly pada Februari 2025, dan sebelumnya hanya pernah membela tim U-17 negaranya.

    Bukan berarti Abdelkarim bukan prospek yang menjanjikan, dan potensinya terlihat pada Februari ketika ia dipinjamkan oleh tak lain dan tak bukan Barcelona. Sejak itu, ia telah mencetak lima gol dalam tujuh pertandingan liga untuk tim U-19 Blaugrana, dan raksasa Spanyol tersebut berharap dapat menjadikan transfer Abdelkarim permanen pada musim panas ini.

    Maka, masih harus dilihat bagaimana Mesir berencana menggunakan pemain berusia 18 tahun ini pada musim panas ini. Ia telah diberi nomor punggung 9, yang mengindikasikan bahwa ia mungkin akan turun ke lapangan selama turnamen berlangsung.