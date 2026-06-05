Lamine Yamal, Lennart Karl, dan 12 talenta muda NXGN siap memukau Piala Dunia 2026

Bukan hanya sebagai remaja yang menonjol di Piala Dunia musim panas ini, ada peluang nyata bahwa Lamine Yamal akan menjadi pemain yang paling menonjol di Amerika Utara, begitu berbakatnya pemain sayap Barcelona dan timnas Spanyol ini. Sejak menandai debut internasionalnya dengan gol menakjubkan melawan Georgia saat berusia 16 tahun, Yamal selalu menjadi pilihan utama bagi Luis de la Fuente.

Ia telah membuktikan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi turnamen besar, setelah tampil gemilang di Euro 2024 saat La Roja menjuarai turnamen di Jerman. Gol pembuka Yamal melawan Prancis di semifinal benar-benar indah, dan performa klubnya sejak saat itu menunjukkan bahwa hal serupa mungkin akan terulang.

Satu hal yang menjadi kendala? Yamal mengalami cedera otot paha belakang pada bulan April yang diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya pada pertandingan pembuka Spanyol, dan mungkin membuatnya absen lebih lama. Tim asuhan De la Fuente seharusnya masih bisa melaju ke babak gugur tanpa sang bintang muda, tetapi seberapa siapkah Yamal saat ia kembali bugar? Jawabannya bisa jadi menentukan apakah Yamal akan mendapat kesempatan mengangkat trofi Piala Dunia hanya enam hari setelah ulang tahunnya yang ke-19.