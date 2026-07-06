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Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland menjelaskan mengapa meniru ‘dewa-dewa’ Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo nyaris mustahil
Hambatan yang tak teratasi dari para 'dewa' sepak bola
Messi dan Ronaldo mendominasi panggung dunia selama hampir 20 tahun, mencetak rekor-rekor yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Bagi Tonito, mantan juara bersama Sporting, kedua bintang tersebut berada di level tersendiri yang hampir mustahil dicapai oleh generasi baru, terlepas dari bakat individu masing-masing.
"Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berada di level yang berbeda, dan untuk membicarakan pemain sepak bola lainnya, kita harus melihat apakah mereka mampu mempertahankan level tersebut selama bertahun-tahun. Melihat adalah percaya. Itulah kesulitan besar bagi Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan yang lainnya: mereka memang bagus, tetapi mereka harus membuktikan apakah mereka mampu mencetak sejarah dan mencapai level-level tersebut," kata mantan gelandang berusia 49 tahun itu dalam wawancara dengan Lusa.
- Getty Images Sport
Tantangan umur panjang bagi Lamine Yamal
Yamal telah memecahkan rekor di Barcelona dan bersama tim nasional Spanyol, setelah berhasil menjuarai Euro 2024 serta meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Namun, Tonito menekankan bahwa ujian sesungguhnya bukanlah kecemerlangan awal, melainkan kemampuan untuk mempertahankan performa kelas atas selama yang telah dicapai oleh Messi dan Ronaldo—sesuatu yang mendefinisikan para legenda sejati dalam olahraga ini.
"Kita berada di tahap baru dan ada pemain-pemain yang berusaha menguasai sepak bola baru, bersaing untuk melihat apakah mereka bisa mencapai prestasi kedua dewa tersebut. Kita akan lihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Beruntunglah Messi dan Ronaldo muncul pada waktu yang sama dan melakukan apa yang menurut saya tak akan bisa dicapai oleh siapa pun, tapi saya bisa saja salah," kata Tonito.
Duel taktis dalam derby Iberia
Menjelang laga Piala Dunia antara Portugal dan Spanyol yang dijadwalkan pada babak 16 besar, Tonito menganalisis perkembangan "La Roja". Meskipun Yamal tetap menjadi ancaman utama, mantan pemain tersebut mengamati bahwa absennya Nico Williams atau penurunan performanya dapat mengubah dinamika serangan tim asuhan Luis de la Fuente, sehingga permainan mereka menjadi kurang vertikal dan lebih berfokus pada penguasaan bola.
"Nico Williams sedang tidak dalam performa terbaiknya, dia baru saja melewati masa-masa sulit dan mungkin tidak akan bermain. Spanyol kemungkinan akan menurunkan susunan pemain inti yang sama seperti pada pertandingan terakhir, dan Álex Baena tidak memberikan kedalaman permainan seperti yang diberikan Nico. Ini akan menjadi tim yang sama kuatnya, tetapi dengan karakter yang berbeda, kurang vertikal dan lebih mengutamakan kerja sama. Namun, dari sisi Yamal, bisa dipastikan kecepatan akan tetap menjadi andalannya," ujarnya.
- AFP
Portugal diunggulkan dalam pertandingan satu lawan satu
Meskipun pertahanan Spanyol sangat kokoh—belum kebobolan satu gol pun dalam lima pertandingan Piala Dunia—Tonito yakin bahwa Selecao memiliki kedalaman skuad yang lebih unggul. Bagi mantan gelandang tersebut, beragamnya opsi yang dimiliki Roberto Martínez membuat Portugal selangkah lebih maju dalam hal bakat murni di semua lini.
"Yamal adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi Spanyol tidak memiliki variasi individu yang begitu banyak, dan Portugal telah menunjukkan hal itu dalam timnya serta di semua lini. Jika ia berhasil mengeluarkan performa terbaiknya, baik secara individu maupun kolektif, saya yakin Portugal akan lolos dari babak ini. Spanyol tahu bahwa mereka akan menghadapi salah satu tim terkuat," tutup Tonito.
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