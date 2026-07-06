Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland menjelaskan mengapa meniru ‘dewa-dewa’ Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo nyaris mustahil

Messi dan Ronaldo mendominasi panggung dunia selama hampir 20 tahun, mencetak rekor-rekor yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Bagi Tonito, mantan juara bersama Sporting, kedua bintang tersebut berada di level tersendiri yang hampir mustahil dicapai oleh generasi baru, terlepas dari bakat individu masing-masing.

"Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berada di level yang berbeda, dan untuk membicarakan pemain sepak bola lainnya, kita harus melihat apakah mereka mampu mempertahankan level tersebut selama bertahun-tahun. Melihat adalah percaya. Itulah kesulitan besar bagi Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan yang lainnya: mereka memang bagus, tetapi mereka harus membuktikan apakah mereka mampu mencetak sejarah dan mencapai level-level tersebut," kata mantan gelandang berusia 49 tahun itu dalam wawancara dengan Lusa.