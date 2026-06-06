Lamine Yamal kembali meraih penghargaan! Bintang Barcelona itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga Musim Ini, sementara Joan Garcia meraih penghargaan penyelamatan terbaik

Yamal mengakhiri musim yang luar biasa dengan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga musim ini berkat penampilannya yang gemilang bersama Barcelona. Pemain berusia 18 tahun ini memainkan peran sentral dalam musim di mana klub tersebut meraih gelar juara, saat tim asuhan Flick finis di puncak klasemen dengan 94 poin. Pemain sayap ini mengakhiri musim liga dengan 16 gol dan 11 assist, yang menegaskan betapa pentingnya perannya dalam serangan Barcelona. Lulusan La Masia ini juga berbagi Trofi Zarra dengan rekan setimnya, Ferran Torres.

Dominasi Barcelona tidak hanya terbatas pada penghargaan individu utama. Flick dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Musim Ini untuk tahun kedua berturut-turut setelah membawa raksasa Catalan itu ke puncak sepak bola Spanyol.