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Lamine Yamal kembali meraih penghargaan! Bintang Barcelona itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga Musim Ini, sementara Joan Garcia meraih penghargaan penyelamatan terbaik
Bintang-bintang Barcelona mendominasi penghargaan La Liga
Yamal mengakhiri musim yang luar biasa dengan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga musim ini berkat penampilannya yang gemilang bersama Barcelona. Pemain berusia 18 tahun ini memainkan peran sentral dalam musim di mana klub tersebut meraih gelar juara, saat tim asuhan Flick finis di puncak klasemen dengan 94 poin. Pemain sayap ini mengakhiri musim liga dengan 16 gol dan 11 assist, yang menegaskan betapa pentingnya perannya dalam serangan Barcelona. Lulusan La Masia ini juga berbagi Trofi Zarra dengan rekan setimnya, Ferran Torres.
Dominasi Barcelona tidak hanya terbatas pada penghargaan individu utama. Flick dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Musim Ini untuk tahun kedua berturut-turut setelah membawa raksasa Catalan itu ke puncak sepak bola Spanyol.
'Mimpi buruk bagi barisan pertahanan lawan'
Penghargaan yang diraih Yamal ini datang setelah ia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi tersebut sepanjang musim ini. Penghargaan ini menandai tahun kedua berturut-turut di mana seorang pemain Barcelona meraih penghargaan individu tertinggi di liga, menyusul keberhasilan Raphinha pada musim sebelumnya.
"Penghargaan lain untuk bakat Lamine Yamal. Pemain nomor 10 FC Barcelona ini telah diakui sebagai pemain terbaik LaLiga musim 2025/26," demikian bunyi pernyataan resmi klub.
"Kehebatan penyerang La Masia ini sangat jelas. Dalam setiap pertandingan, ia menampilkan dribel, gol, dan assist. Ia adalah momok bagi pertahanan lawan, yang harus berusaha keras untuk menghentikan ancaman serangan Blaugrana."
Garcia meraih gelar Penyelamatan Terbaik Musim Ini
Aspek pertahanan dalam permainan juga mendapat pengakuan, dengan Garcia meraih penghargaan untuk penyelamatan terbaik musim ini. Kiper ini telah menjadi kejutan sejak bergabung dengan klub, dengan penampilannya yang solid dan andal yang terbukti sangat penting dalam beberapa pertandingan sengit selama perebutan gelar juara.
Momen spesifik yang membuatnya meraih penghargaan tersebut adalah penyelamatan satu tangan yang menakjubkan dari sundulan Pere Milla selama derby di stadion Cornella melawan Espanyol. Aksi heroik Garcia dalam pertandingan itu menjadi simbol musim di mana ia juga meraih Trofi Zamora, dengan hanya kebobolan 21 gol sepanjang jadwal liga.
- Getty Images Sport
Memperkuat performa dominan musim ini
Barcelona kini akan berupaya mempertahankan momentum tersebut hingga musim depan setelah berhasil menduduki puncak sepak bola Spanyol. Dengan perkembangan pesat Yamal yang terus berlanjut dan proyek Flick yang telah mapan, ekspektasi pun akan semakin meningkat. Kemampuan klub dalam memadukan talenta muda dengan pemain berpengalaman telah membuahkan kesuksesan besar. Setelah menyapu bersih penghargaan individu dan meraih gelar juara liga, Blaugrana akan berupaya mempertahankan dominasi mereka di musim-musim mendatang.