AFP
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Lamine Yamal kembali melontarkan seruan terbuka agar penyerang Atlético Madrid, Julian Alvarez, bergabung dengannya di Barcelona
Yamal menyampaikan seruan langsung
Yamal tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat Alvarez mengenakan seragam Barcelona. Pemain sayap berusia 18 tahun itu secara terbuka membahas kemungkinan kedatangan pemain internasional Argentina tersebut ke Camp Nou, sekaligus menegaskan bahwa seluruh skuad siap menerima sang penyerang ke dalam barisan mereka. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, pemain internasional Spanyol itu memberikan penilaian yang sangat positif mengenai kemampuan sang penyerang serta potensinya untuk beradaptasi di dalam tim.
“Semua orang tahu dia adalah pemain top, tipe pemain yang diinginkan semua orang. Saya sudah pernah mengatakan ini: kami terbuka untuk menyambutnya, dan jika dia datang, kami semua akan sangat senang. Saya pikir dia sangat cocok dengan gaya permainan Barca. Saya tidak tahu bagaimana situasinya, tapi saya harap begitu,” kata Yamal.
- Getty Images Sport
'Klub terbaik di dunia'
Alvarez telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling andal di dunia sepak bola, setelah menjalani masa-masa di Manchester City dan masa baktinya saat ini bersama tim asuhan Diego Simeone. Alvarez dianggap sebagai target prioritas berkat keserbagunaannya dan etos kerjanya yang tinggi. Yamal sebelumnya telah mengungkapkan keinginannya untuk bermain bersama penyerang Atleti tersebut, dan ia yakin penyerang berusia 26 tahun itu tidak akan menyesal pindah ke Camp Nou.
"Dia akan bergabung dengan klub terbaik di dunia, suporter terbaik di dunia, dan kota terbaik di dunia, menurut saya. Jadi, jika saya jadi dia, saya akan melakukannya. Jika dia ingin datang, kami menunggunya, silakan saja," kata Yamal.
Simeone kehabisan kesabaran terhadap Alvarez
Sementara Yamal sibuk berperan sebagai agen tidak resmi, situasi di Madrid semakin memanas. Berbagai laporan menyebutkan bahwa hubungan antara sang penyerang dan Simeone telah mencapai titik kritis. Manajer Atleti, yang terkenal karena penekanannya pada komitmen penuh, dilaporkan siap mengizinkan sang pemenang Piala Dunia hengkang setelah kecewa dengan keinginan sang pemain yang tampaknya ingin pergi. Simeone dikabarkan telah mencapai batas kesabarannya setelah serangkaian isyarat publik mengenai kepindahannya ke Barcelona. Di dalam Metropolitano, suasana telah berubah, dan pejabat klub kini memandang penjualan sebagai cara paling logis untuk mencegah ketidakstabilan di dalam skuad.
- Getty Images
Kendala keuangan bagi Laporta
Meskipun ada minat timbal balik antara sang pemain dan klub, transfer ini tetap rumit akibat kendala keuangan yang masih dihadapi Barcelona. Meskipun direktur olahraga Deco dikenal sebagai pengagum berat Alvarez, klub harus mencari cara untuk memenuhi nilai yang diminta Atletico. Klub asal Madrid tersebut diperkirakan akan bersikeras meminta biaya transfer yang tinggi, terutama jika mereka terpaksa menjualnya kepada pesaing domestik daripada klub dari luar negeri. Joan Laporta dan jajaran direksi Barcelona dilaporkan sedang menjajaki berbagai cara untuk merancang kesepakatan yang sesuai dengan batas pengeluaran ketat La Liga.
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