Lamine Yamal kembali melontarkan seruan terbuka agar penyerang Atlético Madrid, Julian Alvarez, bergabung dengannya di Barcelona

Yamal tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat Alvarez mengenakan seragam Barcelona. Pemain sayap berusia 18 tahun itu secara terbuka membahas kemungkinan kedatangan pemain internasional Argentina tersebut ke Camp Nou, sekaligus menegaskan bahwa seluruh skuad siap menerima sang penyerang ke dalam barisan mereka. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, pemain internasional Spanyol itu memberikan penilaian yang sangat positif mengenai kemampuan sang penyerang serta potensinya untuk beradaptasi di dalam tim.

“Semua orang tahu dia adalah pemain top, tipe pemain yang diinginkan semua orang. Saya sudah pernah mengatakan ini: kami terbuka untuk menyambutnya, dan jika dia datang, kami semua akan sangat senang. Saya pikir dia sangat cocok dengan gaya permainan Barca. Saya tidak tahu bagaimana situasinya, tapi saya harap begitu,” kata Yamal.







