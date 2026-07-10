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Lamine Yamal ingin Argentina lolos ke final Piala Dunia, sementara pahlawan Spanyol itu mengincar jersey Lionel Messi
Yamal mengungkapkan impian terbesarnya
Bintang muda Barcelona dan pemain timnas Spanyol, Yamal, secara terbuka mengungkapkan ambisi besarnya dalam sebuah kuesioner Piala Dunia bersama Mundo Deportivo. Pemain sayap berbakat ini menyatakan bahwa ia sangat mendambakan laga impian melawan Argentina jika La Roja berhasil melaju hingga final. Harapan terbesar Yamal bukan hanya untuk membawa negaranya meraih kejayaan, tetapi juga untuk mendapatkan kesempatan langka bertukar jersey dengan legenda sepak bola dan mantan ikon Barcelona, Messi.
- Getty Images Sport
Remaja mengincar jersey Messi
Dalam wawancara singkat yang membahas preferensi dan target pribadinya di turnamen besar ini, Yamal memberikan jawaban yang tegas. Ketika ditanya dengan pemain mana ia ingin bertukar jersey, ia menjawab: "Dengan Messi."
Dan ketika ditanya tentang tim mana yang ingin ia hadapi jika Spanyol lolos ke final, pemain muda keturunan Maroko itu menjawab: "Argentina."
Yamal menyebut kejutan terbesar di Piala Dunia menurutnya
Turnamen di Amerika Utara ini dipenuhi dengan penampilan mengejutkan yang menonjol, dengan banyak tim dan pemain yang berhasil mencuri hati dan perhatian para penonton. Ketika ditanya mengenai kejutan terbesar sejauh ini, Yamal menyebut Ismael Saibari, pahlawan Maroko. Penyerang yang kepindahannya dari PSV ke Bayern Munich telah dikonfirmasi selama turnamen berlangsung ini mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sebelum mencetak gol penalti penentu dalam kemenangan adu penalti melawan Belanda. Sayangnya, pemain berusia 25 tahun ini mengalami cedera saat melawan Kanada dan terpaksa absen dalam kekalahan di babak perempat final melawan Prancis.
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Pertarungan kelas berat menanti para bintang
Sebelum final impian itu bisa terwujud, Spanyol harus terlebih dahulu melewati rintangan tim Belgia yang belum terkalahkan dalam 18 pertandingan, dalam laga perempat final Jumat ini di Los Angeles Stadium. Pertandingan ini memberi Yamal kesempatan untuk memperpanjang rekor bersejarahnya sebagai pemain Spanyol pertama yang menjadi starter dalam tiga pertandingan sistem gugur Piala Dunia sebelum berusia 19 tahun.
Sementara itu, Messi dan tim Argentina yang sedang menjalani 12 kemenangan beruntun juga harus bersiap menghadapi ujian melawan Swiss di Kansas City Stadium pada hari Minggu.
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