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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal ingin Argentina lolos ke final Piala Dunia, sementara pahlawan Spanyol itu mengincar jersey Lionel Messi

L. Yamal
Spain
World Cup
Argentina
L. Messi

Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, menargetkan final Piala Dunia impian melawan juara bertahan Argentina, sekaligus mengungkapkan keinginannya untuk bertukar jersey dengan ikon Lionel Messi. Bintang muda Barcelona ini memilih untuk tetap rendah hati terkait janji-janji sebelum turnamen, dengan menegaskan bahwa merebut trofi bergengsi tersebut adalah satu-satunya tujuan yang benar-benar penting.

  • Yamal mengungkapkan impian terbesarnya

    Bintang muda Barcelona dan pemain timnas Spanyol, Yamal, secara terbuka mengungkapkan ambisi besarnya dalam sebuah kuesioner Piala Dunia bersama Mundo Deportivo. Pemain sayap berbakat ini menyatakan bahwa ia sangat mendambakan laga impian melawan Argentina jika La Roja berhasil melaju hingga final. Harapan terbesar Yamal bukan hanya untuk membawa negaranya meraih kejayaan, tetapi juga untuk mendapatkan kesempatan langka bertukar jersey dengan legenda sepak bola dan mantan ikon Barcelona, Messi.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Remaja mengincar jersey Messi

    Dalam wawancara singkat yang membahas preferensi dan target pribadinya di turnamen besar ini, Yamal memberikan jawaban yang tegas. Ketika ditanya dengan pemain mana ia ingin bertukar jersey, ia menjawab: "Dengan Messi."

    Dan ketika ditanya tentang tim mana yang ingin ia hadapi jika Spanyol lolos ke final, pemain muda keturunan Maroko itu menjawab: "Argentina."

  • Yamal menyebut kejutan terbesar di Piala Dunia menurutnya

    Turnamen di Amerika Utara ini dipenuhi dengan penampilan mengejutkan yang menonjol, dengan banyak tim dan pemain yang berhasil mencuri hati dan perhatian para penonton. Ketika ditanya mengenai kejutan terbesar sejauh ini, Yamal menyebut Ismael Saibari, pahlawan Maroko. Penyerang yang kepindahannya dari PSV ke Bayern Munich telah dikonfirmasi selama turnamen berlangsung ini mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut sebelum mencetak gol penalti penentu dalam kemenangan adu penalti melawan Belanda. Sayangnya, pemain berusia 25 tahun ini mengalami cedera saat melawan Kanada dan terpaksa absen dalam kekalahan di babak perempat final melawan Prancis.

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  • yamal Tielemans(C)Getty images

    Pertarungan kelas berat menanti para bintang

    Sebelum final impian itu bisa terwujud, Spanyol harus terlebih dahulu melewati rintangan tim Belgia yang belum terkalahkan dalam 18 pertandingan, dalam laga perempat final Jumat ini di Los Angeles Stadium. Pertandingan ini memberi Yamal kesempatan untuk memperpanjang rekor bersejarahnya sebagai pemain Spanyol pertama yang menjadi starter dalam tiga pertandingan sistem gugur Piala Dunia sebelum berusia 19 tahun.

    Sementara itu, Messi dan tim Argentina yang sedang menjalani 12 kemenangan beruntun juga harus bersiap menghadapi ujian melawan Swiss di Kansas City Stadium pada hari Minggu.

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