Lamine Yamal ingin Argentina lolos ke final Piala Dunia, sementara pahlawan Spanyol itu mengincar jersey Lionel Messi

Dalam wawancara singkat yang membahas preferensi dan target pribadinya di turnamen besar ini, Yamal memberikan jawaban yang tegas. Ketika ditanya dengan pemain mana ia ingin bertukar jersey, ia menjawab: "Dengan Messi."

Dan ketika ditanya tentang tim mana yang ingin ia hadapi jika Spanyol lolos ke final, pemain muda keturunan Maroko itu menjawab: "Argentina."