Lamine Yamal hanya melihat satu pemain yang peringkatnya lebih tinggi darinya disebutkan - dengan bintang muda Barcelona itu mewarisi kemampuan Lionel Messi untuk menaklukkan hal-hal yang tampaknya ‘mustahil’

Yamal telah menggemparkan dunia sepak bola sejak debutnya, dan berhasil memantapkan dirinya sebagai ikon tak terbantahkan di era baru Barcelona. Penampilannya begitu dominan hingga ikon Manchester City dan mantan striker Blaugrana, Aguero, meyakini bahwa ia sudah menjadi yang terbaik di bidangnya, dengan bakat unik yang memungkinkannya menerobos barisan pertahanan lawan yang padat dengan mudah.

Berbicara kepada Stake, Aguero mengungkapkan kekagumannya atas kemajuan pesat pemain berusia 18 tahun itu. "Banyak orang yang membuat perbandingan yang berbeda-beda, tetapi sebagai seorang pemain, dan berdasarkan pengalaman saya di dunia sepak bola, dia adalah salah satu yang terbaik. Memiliki pertandingan yang bagus dan buruk adalah hal yang normal - saya ingin semua orang pergi dan menontonnya. Gerakannya, operannya, dribelnya, kelincahannya, dan cara dia keluar dari situasi yang tampak mustahil... orang yang pernah melakukan itu sebelumnya adalah Leo Messi," jelas pemain asal Argentina itu.



