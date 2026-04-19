Lamine Yamal hanya melihat satu pemain yang peringkatnya lebih tinggi darinya disebutkan - dengan bintang muda Barcelona itu mewarisi kemampuan Lionel Messi untuk menaklukkan hal-hal yang tampaknya ‘mustahil’
Aguero memuji bakat Yamal yang 'luar biasa'
Yamal telah menggemparkan dunia sepak bola sejak debutnya, dan berhasil memantapkan dirinya sebagai ikon tak terbantahkan di era baru Barcelona. Penampilannya begitu dominan hingga ikon Manchester City dan mantan striker Blaugrana, Aguero, meyakini bahwa ia sudah menjadi yang terbaik di bidangnya, dengan bakat unik yang memungkinkannya menerobos barisan pertahanan lawan yang padat dengan mudah.
Berbicara kepada Stake, Aguero mengungkapkan kekagumannya atas kemajuan pesat pemain berusia 18 tahun itu. "Banyak orang yang membuat perbandingan yang berbeda-beda, tetapi sebagai seorang pemain, dan berdasarkan pengalaman saya di dunia sepak bola, dia adalah salah satu yang terbaik. Memiliki pertandingan yang bagus dan buruk adalah hal yang normal - saya ingin semua orang pergi dan menontonnya. Gerakannya, operannya, dribelnya, kelincahannya, dan cara dia keluar dari situasi yang tampak mustahil... orang yang pernah melakukan itu sebelumnya adalah Leo Messi," jelas pemain asal Argentina itu.
Pertarungan para bintang
Meskipun Aguero yakin akan keunggulan Yamal dibandingkan sebagian besar rekan-rekannya, ia mengakui bahwa Kylian Mbappe mungkin satu-satunya pemain yang saat ini mampu menantang sang pemain Spanyol untuk memperebutkan tahta tersebut. Banyak pakar masih menganggap bintang Real Madrid itu sebagai penyerang paling mematikan di dunia, terutama setelah ia mencapai angka 70 gol dalam sejarah Liga Champions lebih cepat daripada siapa pun.
"Saat ini, bagi saya tidak ada yang bisa dibandingkan. Lamine berada di atas banyak pemain. Mungkin Anda bisa menyebut Mbappe saat ini, tetapi kita tahu seperti apa dia sebagai pemain - sangat agresif dalam situasi 1 lawan 1, ia mencetak gol, dan sangat bagus. Namun, Lamine memiliki hal-hal lain yang tidak dimiliki banyak orang. Saya suka umpan-umpan pendek dan keputusan-keputusannya… itu berbeda. Sangat sulit menghentikan Lamine," tambah Aguero, menyoroti perbedaan teknis halus antara kedua superstar tersebut.
Angka-angka yang mengejutkan dan perbandingan dengan Messi
Statistik memang mendukung pernyataan Aguero yang begitu tinggi. Yamal tampil sangat memukau sepanjang musim ini, mencetak 23 gol dan 18 assist di semua kompetisi untuk memimpin serangan Barca. Performa luar biasa dari seorang remaja ini tentu saja memunculkan perbandingan dengan Messi, pemain Argentina terbaik sepanjang masa, dan Aguero mengakui bahwa ia tak bisa berkata-kata saat pertama kali melihat lulusan La Masia ini menembus tim utama.
"Ketika saya mulai menonton Barca setelah dia menembus tim utama, saya tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki bakat yang sangat sulit ditemukan. Anda harus menikmati permainannya," kata Aguero. Meskipun dibebani ekspektasi yang tinggi, Yamal tetap terlihat tenang di bawah sorotan, ketangguhan yang tergambar sempurna dalam janji penuh semangatnya baru-baru ini kepada para penggemar Barcelona setelah kekecewaan di kompetisi Eropa.
Mengejar kejayaan di La Liga bersama Hansi Flick
Meskipun impian di Liga Champions mungkin telah berakhir dengan kekecewaan, Yamal dan Barcelona berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk meraih gelar domestik. Tim asuhan Hansi Flick saat ini memimpin klasemen dengan selisih sembilan poin yang cukup meyakinkan, menjelang laga melawan Celta Vigo pada Rabu mendatang. Yamal diperkirakan akan kembali memainkan peran sentral saat klub ini berupaya menuntaskan musim dan mempertahankan gelar La Liga mereka.